Bắt đầu từ ngày 17/1/2022, những con giáp sau gặp 'thiên thời, địa lợi', tiền chất đầy tủ, giàu sang khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 16/01/2022 09:00

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ gặp 'thiên thời, địa lợi', tiền chất đầy tủ, giàu sang khó ai bì kịp bắt đầu từ ngày 17/1/2022.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu chắc hẳn sẽ là con giáp may mắn nhất trong 12 con giáp bởi vì bạn sẽ nhận đại phúc, đại hỷ. Bạn làm ăn gặp thời, gặp thế nên tiền chảy về túi như nước. Với những người làm công ăn lương, bạn có thể cũng thăng quan tiến chức, tài lộc hưng vượng, vạn sự như ý. Bạn sẽ nhận thêm được công việc, dự án giúp kiếm thêm thu nhập. 

Chuyện tình cảm của bạn sẽ diễn ra suôn sẻ bởi vì tính cách năng động, cởi mở giúp bạn dễ dàng thu hút sự chú ý từ mọi người xung quanh. Người độc thân khi tham gia vào các hoạt động tập thể sẽ dễ tìm được "nửa kia" lý tưởng của mình.

con giap may man
Ảnh: Internet

Tuổi Mùi

Những người cầm tinh con giáp này có thể thở phào nhẹ nhõm bởi đường công danh, tài lộc của tuổi Dần được cho là sẽ lên "như diều gặp gió" với những thành quả trông thấy. Các dự án đầu tư trước đây của họ bắt đầu ra hoa kết trái, vị trí hiện tại ngày càng được củng cố, cuộc sống trở nên thuận lợi, viên mãn được nhiều người ngưỡng mộ.

Vận trình của bạn khá êm ả, nhất là với những người còn đang "cô đơn lẻ bóng". Bạn cần chủ động thể hiện tình cảm của bản thân với đối tượng mà mình yêu thích. Việc dũng cảm theo đuổi tình cảm sẽ giúp cho bạn có được cơ hội và sự chủ động thể hiện với người ấy.

con giap may man 1
Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Con giáp này mở cửa đã gặp quý nhân, công việc và tiền tài lên như diều gặp gió. Vậy nên, khoảng thời gian này bạn có thể "phi nước đại" trong các dự án của mình. Bạn làm việc gì cũng được giúp đỡ nên thuận lợi gặt hái được mục tiêu đã đề ra. Đồng thời, bạn sẽ lại cảm thấy mình là người may mắn khi có vô vàn cơ hội xung quanh giúp bạn đạt được mục đích của một cách dễ dàng trong thời gian tới.

Chuyện tình cảm của những người thuộc con giáp này luôn vô vàn các sắc màu. Sự đáng yêu, chủ động giúp người đàng độc thân dễ dàng tìm được ý trung nhân cho mình. Những cặp đôi yêu nhau sẽ có nhiều thời gian dành cho mau hơn, nhất là vào những dịp lễ đặc biệt như Tết Dương lịch chẳng hạn.

con giap may man 3
Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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