Bắt đầu từ mùng 1/11 Âm lịch, TOP 3 con giáp "thay da đổi thịt", "ăn nên làm ra" rực rỡ nhờ Thần Tài bên trái, Phật Bà bên phải, làm gì cũng hanh thông thuận lợi, tiền vô ào ào, trăm bề viên mãn

Tâm linh - Tử vi 24/11/2022 05:38

Kể từ hôm nay, mùng 1 tháng 11 Âm lịch, các con giáp sau đổi mệnh phát tài mạnh mẽ nhờ ơn trên tương trợ. Cùng xem nhé!

Tuổi Thìn

Nhờ tính cách nhân hậu, cách sống biết người biết ta mà tuổi Thìn đi đâu cũng được quý mến, gặp nhiều người sẵn sàng giúp đỡ. Từ mùng 1/11 Âm lịch, tuổi Thìn sẽ được giúp đỡ rất nhiều về sự nghiệp, có cơ hội thể hiện năng lực được cấp trên trọng dụng và thăng tiến nhanh chóng.

Tuy nhiên, không nên vì mọi thứ thuận lợi mà chểnh mảng, ngược lại người tuổi Thìn nên có thêm sự kiên trì, nhẫn nại và nỗ lực trong công việc, thì vận may sẽ được nhân lên gấp bội, muốn nghèo cũng khó. Người tuổi Thìn muốn lội ngược dòng, giàu có sung túc hãy nắm bắt cơ hội và làm việc chăm chỉ.

Bắt đầu từ mùng 1/11 Âm lịch, TOP 3 con giáp 'thay da đổi thịt', 'ăn nên làm ra' rực rỡ nhờ Thần Tài bên trái, Phật Bà bên phải, làm gì cũng hanh thông thuận lợi, tiền vô ào ào, trăm bề viên mãn - Ảnh 1
Người tuổi Thìn muốn lội ngược dòng, giàu có sung túc hãy nắm bắt cơ hội và làm việc chăm chỉ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trời sinh tuổi Mão là những người hiền lành, chịu thương chịu khó và luôn biết nắm bắt mọi cơ hội đến với mình. Tử vi học có nói, thời gian trước tuổi Mão đã phải đối mặt với nhiều sóng gió, thử thách nhưng càng về sau cuộc sống của họ sẽ dần được cải thiện, gần như là bước sang trang mới.

Đặc biệt, từ mùng 1/11 Âm lịch, vận may của tuổi Mão sẽ lội ngược dòng ngoạn mục. Cụ thể, tuổi Mão làm gì cũng gặp được nhiều may mắn bởi lẽ bên cạnh có Thần Tài và quý nhân phù trợ. Đối với những người làm ăn kinh doanh, hãy mạnh dạn đầu tư mọi thứ, chắc chắn sẽ sinh lời khủng. Nhìn chung, cuộc sống tuổi Mão có nhiều khởi sắc, cơ hội phát triển sự nghiệp đang đến gần, chỉ cần bình tĩnh nắm bắt thì những ngày sau không cần phải lo lắng cơm áo gạo tiền.

Bắt đầu từ mùng 1/11 Âm lịch, TOP 3 con giáp 'thay da đổi thịt', 'ăn nên làm ra' rực rỡ nhờ Thần Tài bên trái, Phật Bà bên phải, làm gì cũng hanh thông thuận lợi, tiền vô ào ào, trăm bề viên mãn - Ảnh 2
Nhìn chung, cuộc sống tuổi Mão có nhiều khởi sắc, cơ hội phát triển sự nghiệp đang đến gần. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trời sinh tuổi Dần là những người siêng năng, chăm chỉ và luôn biết nắm bắt mọi cơ hội tốt trong cuộc sống. Đa số những người tuổi Dần đều gặt hái được nhiều thành công từ khi còn trẻ, tuy nhiên vận may chưa đến nên họ khó giữ được phong độ và dễ gặp khó khăn, thất bại. Tuy nhiên, tuổi Dần lại được trời ban cho bản lĩnh vững vàng, không bao giờ chịu đầu hàng trước số phận nên sẽ dùng khả năng của mình để vượt qua mọi thứ.

Tử vi học có nói, từ mùng 1/11 Âm lịch, tuổi Dần sẽ có vận may lội ngược dòng, bất kể cuộc sống trước đây ra sao thì vào tháng 11 này, tuổi Dần sẽ được quý nhân phù trợ, bên cạnh đó Thần Tài cũng chiếu cố nồng hậu. Tuổi Dần vốn dĩ có chí cầu tiến, vì vậy khi thiên thời địa lợi nhân hoà, chỉ cần dốc hết sức mình phát huy mọi thế mạnh thì mọi thứ sẽ công thành danh toại. Nhìn chung, tháng này sẽ là giai đoạn rất đáng mong chờ với tuổi Dần khi tình tiền đều viên mãn.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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