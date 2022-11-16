Bắt đầu từ 6h sáng, thứ Năm ngày 17/11/2022, 3 con giáp gặt hết lộc trời, thu trọn vận may, phú quý không ngừng, vạn sự phát lộc phát tài, tiền bạc phủ phê, sự nghiệp như được trải thảm, ăn sung mặc sướng

Tâm linh - Tử vi 16/11/2022 15:12

3 con giáp may mắn ngập tràn, tài lộc chạm đỉnh, giàu có vượt bậc, vạn sự hanh thông, cơm áo không lo, tiền bạc không thiếu.

Tuổi Tuất

Trong số 12 con giáp, tuổi Tuất là 1 trong những con giáp chăm chỉ nhất trong công việc. Hầu như họ chẳng bao giờ kêu ca mà luôn nỗ lực, âm thầm cố gắng và hoàn thành tốt nhất những gì được giao. Trong con mắt của người khác, tuổi Tuất là những người rất đáng tin cậy, cả trong công việc lẫn cuộc sống, tuổi Tuất sẽ xây dựng được cho mình một sự nghiệp vững vàng, thậm chí càng ngày càng trở nên giàu có, viên mãn.

Bắt đầu từ 6h sáng ngày 17/11, tuổi Tuất sẽ được các vị thần may mắn chiếu cố, làm gì cũng có quý nhân giúp đỡ. Bất kể làm việc gì, tuổi Tuất chỉ cần bỏ ra 1 thì có thể thu về được 10, càng vui vẻ lạc quan lại càng thu hút được nhiều tài vận. Tuất sẽ là con giáp giàu có nhất nhì nhờ được Thần Tài bao bọc. Có Cát tinh bảo hộ, những chú Chó như mọc thêm cánh, bay nhanh và tiến xa hơn. Đúng thời cơ, thiên thời địa lợi nhân hòa, sự nghiệp của Tuất lên như diều gặp gió.

Tuất sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố, nếu biết nắm bắt tình hình và tìm kiếm cơ hội xung quanh, phát huy tiềm năng vốn có thì nhất định tuổi Tuất sẽ đổi đời. Người tuổi Tuất vốn thông minh, chỉ cần con giáp này gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa thì xác định cuộc sống sang trang từ đây.

Bắt đầu từ 6h sáng, thứ Năm ngày 17/11/2022, 3 con giáp gặt hết lộc trời, thu trọn vận may, phú quý không ngừng, vạn sự phát lộc phát tài, tiền bạc phủ phê, sự nghiệp như được trải thảm, ăn sung mặc sướng - Ảnh 1
Tuất sẽ là con giáp giàu có nhất nhì nhờ được Thần Tài bao bọc, có Cát tinh bảo hộ, những chú Chó như mọc thêm cánh, bay nhanh và tiến xa hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Mão thường là những người có cá tính mạnh mẽ, độc lập và dứt khoát. Họ cũng không ngại thử thách bản thân trong những lĩnh vực và vai trò mới. Chính vì vậy, nếu gặp được “thiên thời, địa lợi” nữa thì tuổi Mão sẽ gặt hái được vô số những thành công trong công việc bởi sự quyết tâm, dám nghĩ, dám làm của họ.

Tử vi cho biết, bắt đầu từ 6h sáng ngày 17/11, cuộc đời của Mão như bước sang một trang mới. Con giáp này hứa hẹn gặp nhiều may mắn, có cơ hội thăng tiến, vận may bùng nổ không ngừng. Mão sẽ thấy vận trình của mình đi lên như "diều gặp gió". Con giáp này nếu nắm bắt cơ hội và phát huy khả năng của mình thì trong thời gian này, tiền của sẽ nhiều không kể siết.

Vận mệnh của người tuổi Mão sẽ có nhiều khởi sắc, làm gì cũng thuận lợi. Với khí vận hanh thông, sự nghiệp của con giáp này sẽ có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực. Trong thời gian này, Mão sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố, nếu nắm bắt được cơ hội thì cuộc sống thăng hoa lúc nào không hay.

Bắt đầu từ 6h sáng, thứ Năm ngày 17/11/2022, 3 con giáp gặt hết lộc trời, thu trọn vận may, phú quý không ngừng, vạn sự phát lộc phát tài, tiền bạc phủ phê, sự nghiệp như được trải thảm, ăn sung mặc sướng - Ảnh 2
Cuộc đời của Mão như bước sang một trang mới, con giáp này hứa hẹn gặp nhiều may mắn, có cơ hội thăng tiến, vận may bùng nổ không ngừng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn có thể không phải những người nổi bật hay xuất sắc nhất trong đám đông, nhưng họ lại là những người rất thực tế. Những người khác chỉ thích nói mà không thích làm, còn tuổi Thìn thì ngược lại. Bên cạnh đó, với khả năng trực giác tốt, nắm bắt nhanh, tuổi Thìn cũng thường gặp may trong các vấn đề tiền bạc, được coi là ông “Thần tài” của mỗi gia đình.

Bắt đầu từ 6h sáng ngày 17/11, khát vọng đổi đời của Thìn sẽ đến nhờ bạn tự mình nỗ lực, xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, vị thế trong sự nghiệp của Thìn cũng được nâng cao. Người tuổi Thìn không thành tỷ phú cũng là đại gia của chính mình. Cũng nhờ vận son tiền bạc, bạn liên tục mua nhà tậu xe, gia tăng tài sản đáng kể.

Thìn sẽ may mắn ngút trời, chỉ cần quơ tay là có tiền. Mọi khoản lợi nhuận sinh sôi nảy nở một cách không ngờ. Cuộc đời cứ thể thăng hoa rực rỡ. Đây chính là khoảng thời gian mà tuổi Thìn cần phải nắm bắt cơ hội, chăm chỉ làm việc nhất định sẽ hứa hẹn khiến tiền đẻ ra tiền, giàu lên trông thấy khiến bạn trở mình thành đại gia số má.

Bắt đầu từ 6h sáng, thứ Năm ngày 17/11/2022, 3 con giáp gặt hết lộc trời, thu trọn vận may, phú quý không ngừng, vạn sự phát lộc phát tài, tiền bạc phủ phê, sự nghiệp như được trải thảm, ăn sung mặc sướng - Ảnh 3
Người tuổi Thìn không thành tỷ phú cũng là đại gia của chính mình, cũng nhờ vận son tiền bạc, bạn liên tục mua nhà tậu xe, gia tăng tài sản đáng kể. - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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3 con giáp vận may đến gần, tài lộc nhân đôi, phát tài cực to, tiền bạc tụ về một chỗ, cuộc sống viên mãn, phất lên như diều gặp gió.

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