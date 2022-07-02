Bắt đầu từ 20 giờ tối nay (2/7/2022), Thần Tài đến thăm, 3 con giáp khai thông đường tài lộc, nỗ lực được đền đáp xứng đáng, tiền bạc đổ về nhiều vô kể

Tâm linh - Tử vi 02/07/2022 18:05

Từ 20 giờ tối nay, 3 con giáp vượng vận quý nhân, tài lộc gia tăng, cuộc sống suôn sẻ, tình duyên cũng ngọt ngào.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, từ 20 giờ tối nay,  người tuổi Sửu đào hoa rực rỡ, vạn người mê. Con giáp tuổi Sửu được dự đoán năm nay có vận khí không tốt nên cuộc sống tương đối vất vả, mệt mỏi. Dù làm nhiều nhưng kiếm chẳng được bao nhiêu, vận trình tài lộc giống như bị chặn. 

Vận may của người tuổi Sửu sẽ đến, đem lại nhiều phúc khí, của cải cũng dần tăng lên, mọi việc suôn sẻ hơn. Người tuổi Sửu cũng có cơ nhận được sự giúp đỡ của quý nhân. Dù sự giúp đỡ là đáng kể nhưng bạn cần tin vào năng lực của chính mình thì công việc càng thuận lợi hơn. Hơn nữa, hôn nhân của con giáp tuổi Sửu cũng rất ngọt ngào, hòa hợp. 

Bắt đầu từ 20 giờ tối nay (2/7/2022), Thần Tài đến thăm, 3 con giáp khai thông đường tài lộc, nỗ lực được đền đáp xứng đáng, tiền bạc đổ về nhiều vô kể - Ảnh 1
Theo tử vi 12 con giáp, từ 20 giờ tối nay,  người tuổi Sửu đào hoa rực rỡ, vạn người mê - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần có sức phát triển mạnh mẽ. Tất nhiên, điều đáng quý nhất chính là sự chăm chỉ, bền bỉ nỗ lực của bạn. Nhờ đó mà bạn nhận được nhiều điều bất ngờ và may mắn rất tình cờ, gặp được sự giúp đỡ của quý nhân. Một số tuổi Dần không chỉ nhận được sự hỗ trợ về tài chính mà còn được chồng chia sẻ các vấn đề trong cuộc sống.

Bạn sẽ nhận được nhiều niềm vui, tài lộc cũng "từ trên trời rơi xuống", cả sự nghiệp lẫn tiền bạc đều có cơ hội phất nhanh, mau chóng đạt được sự giàu có. Nếu từ đầu năm bạn đã tích lũy được nhiều mối quan hệ tốt, thì từ 20 giờ tối nay sẽ là thời cơ để con giáp tuổi Dần làm nên chuyện lớn. 

Bắt đầu từ 20 giờ tối nay (2/7/2022), Thần Tài đến thăm, 3 con giáp khai thông đường tài lộc, nỗ lực được đền đáp xứng đáng, tiền bạc đổ về nhiều vô kể - Ảnh 2
Nếu từ đầu năm bạn đã tích lũy được nhiều mối quan hệ tốt, thì từ 20 giờ tối nay sẽ là thời cơ để con giáp tuổi Dần làm nên chuyện lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, bắt đầu từ 20 giờ tối 2/7, người tuổi Dậu khá tốt về đường tài lộc và phú quý. Tình duyên của Dậu cũng sẽ xuất hiện. Dù gặp việc không may hay trải qua những trắc trở, khó khăn thì cũng không làm lay chuyển được trái tim chân thành, nhân hậu của người tuổi Dậu. 

Con giáp tuổi Dậu vượng vận, tài lộc về nhiều vô kể, tiền tiêu thoải mái. Người tuổi Dậu hãy lưu ý nắm chặt tiền bạc, của cải của của mình trong tay, đề phòng thất thoát. Nhân lúc vận may đang lên, bạn cũng cần nỗ lực thật nhiều để kiếm thêm nhiều tiền nữa, đảm bảo cho tương lai của mình sau này. 

Bắt đầu từ 20 giờ tối nay (2/7/2022), Thần Tài đến thăm, 3 con giáp khai thông đường tài lộc, nỗ lực được đền đáp xứng đáng, tiền bạc đổ về nhiều vô kể - Ảnh 3
Theo tử vi 12 con giáp, bắt đầu từ 20 giờ tối 2/7, người tuổi Dậu khá tốt về đường tài lộc và phú quý. Tình duyên của Dậu cũng sẽ xuất hiện - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Gần kề mùng 3/6 âm lịch, 4 tuổi trong nhà có Thần Tài, ra ngoài Bồ Tát che chở, mọi sự gặp dữ hóa lành, ngồi không cũng có lộc lá

Gần kề mùng 3/6 âm lịch, 4 tuổi trong nhà có Thần Tài, ra ngoài Bồ Tát che chở, mọi sự gặp dữ hóa lành, ngồi không cũng có lộc lá

Sách tử vi cho biết, cận kề ngày 3/6 âm lịch sẽ có những con giáp dưới đây cầu gì được đó giàu có viên mãn, khiến thiên hạ hờn ghen đỏ mắt.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tối nay con giáp may mắn con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 1 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 5 giờ 26 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 1 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 1 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 1 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 16 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 8 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026