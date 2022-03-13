Bắt đầu từ 14/3, 3 con giáp tiền tiêu không hết, tài lộc bùng nổ, cả tình duyên và sự nghiệp đều thăng hoa vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 13/03/2022 14:40

Tử vi có nói, 3 con giáp sẽ hân hoan đón vận may lớn, gặp quý nhân, tài lộc đỏ rực nửa bầu trời.

Tuổi Tỵ

Tài vận của những người tuổi Rắn thời gian trước đây không được tốt cho lắm nhưng từ 14/3, tài vận của bạn sẽ rất đỏ. Tỵ được Thần Tài ưu ái, liên tục nhận tin vui, tài vận hanh thông, quý nhân bao quanh.

Những người tuổi Tỵ thường rất tài năng, chăm chỉ và giàu tham vọng. Họ sống có trách nhiệm và có lòng tự tôn cao. Con giáp này mong được người khác công nhận tài năng của mình nên làm gì họ cũng rất tỉ mỉ và nỗ lực hết mình.

Bắt đầu từ 14/3, 3 con giáp tiền tiêu không hết, tài lộc bùng nổ, cả tình duyên và sự nghiệp đều thăng hoa vượt bậc - Ảnh 1
Từ 14/3, tài vận của tuổi Tỵ sẽ rất đỏ - Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Kể từ ngày 14/3, tài vận của người tuổi Ngọ cực vượng, sự nghiệp của họ từng bước lên hương không ngờ. Được quý nhân phù trợ, con giáp này có nhiều cơ hội hơn trong sự nghiệp. Đó có thể là một công việc mới, một công việc làm thêm hoặc một nghề tay trái phù hợp với họ.

 

Người tuổi Ngọ với tâm thái tích cực và sự nỗ lực hết mình của quý nhân nên Ngọ sẽ đạt được thành công mới trong sự nghiệp. Nhờ các mối quan hệ, người làm kinh doanh cũng tiếp cận được nhiều khách hàng hơn, doanh thu nhờ đó cũng tăng vọt so với thời gian trước.

Bắt đầu từ 14/3, 3 con giáp tiền tiêu không hết, tài lộc bùng nổ, cả tình duyên và sự nghiệp đều thăng hoa vượt bậc - Ảnh 2
Kể từ ngày 14/3, tài vận của người tuổi Ngọ cực vượng - ảnh: Internet

Tuổi Dậu

Giữa khó khăn, trở ngại, con giáp tuổi Dậu vẫn vững vàng, kiên cường và tràn đầy niềm tin vào tương lai. Từ ngày 14/3, sự nghiệp, cuộc sống của người tuổi Dậu có nhiều điểm sáng. Được sao tốt chiếu mệnh, họ gặp được nhiều điều tốt lành, tài lộc vượng phát, làm việc gì cũng suôn sẻ.

 

Người làm kinh doanh cũng chốt được nhiều đơn hàng, ký được hợp đồng, các thương vụ đều xuôi chèo mát lại, lợi nhuận tăng vùn vụt. Người làm trồng trọt, chăn nuôi cũng có vụ mùa bội thu, tiền bạc kiếm được nhiều đếm không xuể.

Bắt đầu từ 14/3, 3 con giáp tiền tiêu không hết, tài lộc bùng nổ, cả tình duyên và sự nghiệp đều thăng hoa vượt bậc - Ảnh 3
Từ ngày 14/3, sự nghiệp, cuộc sống của người tuổi Dậu có nhiều điểm sáng - Ảnh: Internet

 

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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