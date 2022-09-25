Báo gấp! Tử vi ngày 26-27/9: 3 con giáp gặp hạn "tam tai" không chỉ gặp toàn chuyện xui chuyện buồn mà sơ sẩy một chút là mất sạch tiền thành kẻ trắng tay

Tâm linh - Tử vi 25/09/2022 22:37

Cảnh báo với ba con giáp dưới đây, trong thời gian này không được chủ quan, nếu không là có thể rơi vào cảnh rỗng túi ngay.

Tuổi Tý

Không ai phủ phận được một sự thật rằng tuổi Tý rất năng động, tính cách nhiệt tình và khả năng giao tiếp khéo léo khiến họ rất thích giao lưu kết bạn, đi đến đâu cũng có thể nhanh chóng hòa nhập và quen người này người kia.

Báo gấp! Tử vi ngày 26-27/9: 3 con giáp gặp hạn 'tam tai' không chỉ gặp toàn chuyện xui chuyện buồn mà sơ sẩy một chút là mất sạch tiền thành kẻ trắng tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Điều đó sẽ mang lại những cơ hội tài chính tốt cho không ít người tuổi Tý. Tuy nhiên, nó lại trở thành sự cố trong 3 ngày tới đây khi mà họ lại thiếu sự tinh tế và lòng đề phòng, kết giao nhầm bạn xấu lúc nào không hay biết. Cuối cùng là họ rơi vào nguy cơ bị lừa mất tiền và mất luôn cả tình bạn mới quan này, cũng chỉ thốt lên rằng câu: "Giá như" đầy tiếc nuối.

Khi biết mình là con giáp dễ bị lừa mất tiền trong trong quãng thời gian này thì bạn nên đề cao các biện pháp an toàn, bảo hiểm cho tiền bạc của mình bằng việc thuê chuyên gia tư vấn nếu cần tuổi Tý nhé.

Tuổi Dậu

Báo gấp! Tử vi ngày 26-27/9: 3 con giáp gặp hạn 'tam tai' không chỉ gặp toàn chuyện xui chuyện buồn mà sơ sẩy một chút là mất sạch tiền thành kẻ trắng tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tiên đoán trong 2 ngày này là hạn thời gian vận đen bao trùm người tuổi Dậu, do đó người tuổi Dậu cần chú ý đến vấn đề tiền bạc và trạng thái tài chính của bản thân. Do con giáp này bắt đầu gặp phải cục diện “khiết tài, phá sản”, chính vì thế khi đưa ra bất cứ quyết định nào về tiền bạc cũng cần suy nghĩ kỹ càng và điều tra cẩn thận. Ngoài ra, người tuổi Dậu nếu làm kinh doanh cũng khó có được cơ hội hợp tác kinh doanh, đầu tư.

Tuổi Mão

Mão là một trong số các con giáp xui xẻo gặp vận xui liên miên, mọi sự bất thành. Người tuổi Mão sẽ phải đối diện với tình trạng hung vận lấn át cát vận. Những thách thức ập tới đòi hỏi bản mệnh phải có sự chuẩn bị chu đáo mới mong giảm bớt xui xẻo.

Báo gấp! Tử vi ngày 26-27/9: 3 con giáp gặp hạn 'tam tai' không chỉ gặp toàn chuyện xui chuyện buồn mà sơ sẩy một chút là mất sạch tiền thành kẻ trắng tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, bản mệnh được nhắc nhở cần phải có sự quyết đoán, dứt khoát khi đứng trước những lựa chọn. Bạn đang khá dễ bị phân tán sự tập trung, để tâm quá nhiều đến lời người khác nói mà quên mất rằng chỉ có bản thân mới biết điều gì tốt nhất cho bạn ở thời điểm này.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Những con giáp "có công mài sắt có ngày nên kim", hết cảnh túng thiếu, chạm nóc đỉnh cao giàu sang sau tuổi 35

Những con giáp "có công mài sắt có ngày nên kim", hết cảnh túng thiếu, chạm nóc đỉnh cao giàu sang sau tuổi 35

Tự do tài chính, tự chủ tiền bạc, hưởng cuộc sống vương giả là mong ước của rất nhiều người. Thế nhưng ba con giáp này sẽ thực hiện được từ tuổi 35.

Xem thêm
Từ khóa:   # tử vi 12 con giáp tử vi bói 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 2 giờ 12 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 7 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch