Báo gấp! Tử vi ngày 26-27/9: 3 con giáp gặp hạn "tam tai" không chỉ gặp toàn chuyện xui chuyện buồn mà sơ sẩy một chút là mất sạch tiền thành kẻ trắng tay

Cảnh báo với ba con giáp dưới đây, trong thời gian này không được chủ quan, nếu không là có thể rơi vào cảnh rỗng túi ngay.

Tuổi Tý Không ai phủ phận được một sự thật rằng tuổi Tý rất năng động, tính cách nhiệt tình và khả năng giao tiếp khéo léo khiến họ rất thích giao lưu kết bạn, đi đến đâu cũng có thể nhanh chóng hòa nhập và quen người này người kia.

Ảnh minh họa: Internet Điều đó sẽ mang lại những cơ hội tài chính tốt cho không ít người tuổi Tý. Tuy nhiên, nó lại trở thành sự cố trong 3 ngày tới đây khi mà họ lại thiếu sự tinh tế và lòng đề phòng, kết giao nhầm bạn xấu lúc nào không hay biết. Cuối cùng là họ rơi vào nguy cơ bị lừa mất tiền và mất luôn cả tình bạn mới quan này, cũng chỉ thốt lên rằng câu: "Giá như" đầy tiếc nuối. Khi biết mình là con giáp dễ bị lừa mất tiền trong trong quãng thời gian này thì bạn nên đề cao các biện pháp an toàn, bảo hiểm cho tiền bạc của mình bằng việc thuê chuyên gia tư vấn nếu cần tuổi Tý nhé.

Tuổi Dậu Ảnh minh họa: Internet Tử vi tiên đoán trong 2 ngày này là hạn thời gian vận đen bao trùm người tuổi Dậu, do đó người tuổi Dậu cần chú ý đến vấn đề tiền bạc và trạng thái tài chính của bản thân. Do con giáp này bắt đầu gặp phải cục diện “khiết tài, phá sản”, chính vì thế khi đưa ra bất cứ quyết định nào về tiền bạc cũng cần suy nghĩ kỹ càng và điều tra cẩn thận. Ngoài ra, người tuổi Dậu nếu làm kinh doanh cũng khó có được cơ hội hợp tác kinh doanh, đầu tư. Tuổi Mão Mão là một trong số các con giáp xui xẻo gặp vận xui liên miên, mọi sự bất thành. Người tuổi Mão sẽ phải đối diện với tình trạng hung vận lấn át cát vận. Những thách thức ập tới đòi hỏi bản mệnh phải có sự chuẩn bị chu đáo mới mong giảm bớt xui xẻo. Ảnh minh họa: Internet Thời điểm này, bản mệnh được nhắc nhở cần phải có sự quyết đoán, dứt khoát khi đứng trước những lựa chọn. Bạn đang khá dễ bị phân tán sự tập trung, để tâm quá nhiều đến lời người khác nói mà quên mất rằng chỉ có bản thân mới biết điều gì tốt nhất cho bạn ở thời điểm này. *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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