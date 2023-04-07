Bắc Đẩu điểm 'sổ vàng' trong 4 ngày tới (7, 8, 9 và 10/4): 3 con giáp cầu tài như ý, tiền bạc ùa vào nhà, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 07/04/2023 01:00

Tử vi 12 con giáp dự đoán top 3 con giáp gặp nhiều may mắn, rũ bỏ vận xui, Thần Tài nâng đỡ, sự nghiệp hanh thông, gặp toàn hỷ sự.

 

Tuổi Tuất

Thầy tử vi cho biết trong thời gian này, người tuổi Tuất sẽ có những bước tiến lớn trên con đường công danh sự nghiệp. Với phẩm chất thông minh, nay còn được may mắn tề tựu nên con giáp này thỏa chí tung hoành, đưa công việc đạt đỉnh vinh quang.

Bắc Đẩu điểm 'sổ vàng' trong 4 ngày tới (7, 8, 9 và 10/4): 3 con giáp cầu tài như ý, tiền bạc ùa vào nhà, đi đâu cũng gặp quý nhân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Tuất sẽ liên tục thắng đậm trên thương trường, mang lại những khoản lợi nhuận lớn cho công ty cũng như bản thân. Nếu mọi thứ xuôi thuận, đến cuối năm thì cuộc đời của con giáp có thể sẽ được sang trang, với bao nhiêu niềm vui, hạnh phúc đang chờ đón.

Tuổi Mùi

Thời điểm này đối với tuổi Mùi là khoản thời gian đế vượng. Con giáp này đón nhận vận trình hanh thông. Tuổi Mùi có thể làm những việc lớn như chuyển nhà, kết hôn hay sinh con. Họ đón vận thế thiên cát, mọi việc diễn ra suôn sẻ. Bản mệnh có thể thực hiện những kế hoạch đã ấp ủ bấy lâu và chờ đợi kết quả tốt đẹp. Con giáp này sẽ được quý nhân giúp đỡ trong công việc, đường tài lộc thăng hoa không ngừng.

Bắc Đẩu điểm 'sổ vàng' trong 4 ngày tới (7, 8, 9 và 10/4): 3 con giáp cầu tài như ý, tiền bạc ùa vào nhà, đi đâu cũng gặp quý nhân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dần chính là một trong những con giáp may mắn trong trong thời điểm này, sự nghiệp của Dần có những bước tiến rõ rệt trong thời điểm này. Con giáp này Dần dần chinh phục được những đích đến đã đặt ra từ trước đó, đồng thời có nhiều cơ hội mở rộng mối quan hệ của mình, thậm chí còn được gặp gỡ được quý nhân.

Tử vi dự báo, Dần có vận khí trời ban, nhận được muôn vàn may mắn. Nhờ sự trợ giúp tích cực của quý nhân mà con giáp này đạt được những thành tựu nhất định, tạo dựng cuộc sống ngày càng tuyệt vời. Trong chuyện tình cảm, người tuổi Dần có vận mệnh đào hoa trong thời điểm thích hợp để những người còn độc thân tìm kiếm nửa kia của mình.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

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