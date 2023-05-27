Đầu tháng 6, con giáp cẩn trọng không bao giờ thừa, Mộc Kim xung khắc khiến tài vận lao đao, không thể tập trung vào mục tiêu, dễ lơ đễnh

Tâm linh - Tử vi 27/05/2023 11:03

Đầu tháng 6, ba con giáp cẩn thận không thừa vào đầu tháng 6.

Tử vi tuổi Mão

Đầu tháng 6, tuổi Mão có Tỷ Kiên chiếu vận nên làm việc khá cương trực, nhanh nhẹn nhưng hay bị đồng nghiệp, cấp dưới cản trở. Người làm ăn kinh doanh, dịch vụ dễ gặp phải khách hàng khó tính khó ưa khiến bạn không muốn phục vụ. 

Đầu tháng 6, con giáp cẩn trọng không bao giờ thừa, Mộc Kim xung khắc khiến tài vận lao đao, không thể tập trung vào mục tiêu, dễ lơ đễnh - Ảnh 1
Vận tình cảm thì lâm Tương Xung nên vợ chồng, đôi lứa khắc khẩu, ghét nhau mà không bỏ nhau được - Ảnh minh họa: Internet

Vận tình cảm thì lâm Tương Xung nên vợ chồng, đôi lứa khắc khẩu, ghét nhau mà không bỏ nhau được. Đi ra ngoài cũng hay bị người ngoài làm khó, dễ gặp phải những người vô ý tứ,  hay làm phiền tới bạn. 

Ngũ hành Mộc Kim xung khắc mang lại điềm báo không lành trong chuyện tiền bạc. Nhiều người biết là đang mắc nợ Mão nhưng cố tình trốn tránh, lì lợm không chịu trả. Hôm nay còn chi khá nhiều tiền cho những khoản lặt vặt trong nhà.

Tử vi tuổi Ngọ

Tử vi đầu tháng 6 cho rằng công việc của tuổi Ngọ diễn ra khá gian khó. Có vẻ như cảm xúc riêng tư chi phối khiến cho người tuổi này không thể tập trung hoàn thành công việc được giao. 

Đầu tháng 6, con giáp cẩn trọng không bao giờ thừa, Mộc Kim xung khắc khiến tài vận lao đao, không thể tập trung vào mục tiêu, dễ lơ đễnh - Ảnh 2
Tử vi khuyên con giáp này hãy nên hạn chế chi tiêu phung phí để đề phòng những lúc túng thiếu hoặc gặp những chuyện phát sinh bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc: Vận trình tài lộc kém sắc. Tử vi khuyên con giáp này hãy nên hạn chế chi tiêu phung phí để đề phòng những lúc túng thiếu hoặc gặp những chuyện phát sinh bất ngờ. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm hài hòa. Ngũ hành tương sinh mang đến cho đôi lứa yêu nhau câu chuyện tình yêu đủ đầy dư vị hạnh phúc. Người độc thân đủ kiên nhẫn để tiếp tục hành trình tìm chân ái đời mình. 

Tử vi tuổi Dậu 

Tử vi đầu tháng 6 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu tốn nhiều công sức cho các công việc không cần thiết.    

Công việc: Trong công việc người tuổi Dậu mang nhiều nỗi lo, thường xuyên dành quá nhiều thời gian vào những việc không cần thiết.  

Đầu tháng 6, con giáp cẩn trọng không bao giờ thừa, Mộc Kim xung khắc khiến tài vận lao đao, không thể tập trung vào mục tiêu, dễ lơ đễnh - Ảnh 3
Tình duyên người tuổi Dậu đôi lúc gặp phải những khó khăn, cả hai không tìm được tiếng nói chung - Ảnh minh họa: Internet

Tình duyên: Tình duyên người tuổi Dậu đôi lúc gặp phải những khó khăn, cả hai không tìm được tiếng nói chung.

Tài lộc: Tài chính được thiết lập rõ ràng từng khoản chi tiêu .

Sức khỏe: Làm việc nên biết cân nhắc thời gian nghỉ ngơi.

***Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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