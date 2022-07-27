Ăn lộc trời đúng vào 4 ngày cuối tuần, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, phú quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 27/07/2022 14:30

Tử vi nói rằng 4 ngày cuối tháng 7 (28/7 - 31/7), những con giáp này sẽ bước vào thời kỳ may mắn, gặt hái được nhiều thành công, cuộc sống chuyển biến theo chiều hướng tích cực.

Tuổi Dần

Đúng 4 ngày tới (28/7-31/7), tuổi Dần lại bước lên “đỉnh cao” nếu họ thực sự nắm bắt được cơ hội. Nếu người tuổi Dần biết nắm bắt được vận may này, những người làm công ăn lương có thể được thăng tiến bất ngờ, người làm ăn kinh doanh sẽ buôn may bán đắt, từ đó thu nhập sẽ được cải thiện đáng kể.

Ăn lộc trời đúng vào 4 ngày cuối tuần, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, phú quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục - Ảnh 1
Dần dễ có tài lộc dồi dào, tiền gửi gấp đôi, mỗi ngày đều thu hút của cải - Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ vậy, tuổi Dần còn có nhiều khả năng sẽ trả được những khoản nợ trước đó và thậm chí có một khoản tiết kiệm kha khá. Những người còn độc thân tuổi Dần cũng có thể tìm thấy được một nửa của mình vào thời điểm này.

Người tuổi Dần sẽ gặp vận may trong đúng 4 ngày tới, khi bao công sức được ghi nhận. Từ thời điểm này Dần dễ có tài lộc dồi dào, tiền gửi gấp đôi, mỗi ngày đều thu hút của cải. Ngoài ra, đối với một số bạn thuộc con giáp Dần, mặc dù có nhiều bước lùi trong sự nghiệp nhưng bằng cách không ngừng phát hiện ra những thiếu sót của bản thân và điều chỉnh, đồng thời chăm chỉ làm việc với những điều may mắn, họ sẽ dễ dàng được thăng chức và phát triển hơn trong tương lai.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người sinh năm Sửu mang vận số giàu sang, phú quý, cả đời không phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Tuổi Sửu này theo đuổi ngành nghề nào đều có thể vươn tới đỉnh cao. Người tuổi Sửu tính tình tốt bụng, trung thực, nhiệt tình, hào phóng, có nhiều bạn bè.

Ăn lộc trời đúng vào 4 ngày cuối tuần, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, phú quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục - Ảnh 2
4 ngày tới, con giáp này được dự đoán sẽ gặp nhiều may mắn, có quý nhân giúp đỡ, công việc cũng thuận buồm xuôi gió - Ảnh minh họa: Internet

Cũng bởi vậy mà 4 ngày tới, con giáp này được dự đoán sẽ gặp nhiều may mắn, có quý nhân giúp đỡ, công việc cũng thuận buồm xuôi gió. Đặc biệt trong khoảng thời gian này, con giáp này có tài lộc vượng, sự nghiệp khởi sắc đi lên. Họ có nhiều của cải, cuộc sống hưng vượng.

Không chỉ may mắn trên con đường công danh tài lộc mà những người tuổi Sửu còn rất thăng hoa trong chuyện tình duyên. Nếu còn độc thân thì đây chính là cơ hội tốt để người tuổi Sửu tìm được một nửa của mình. Với người có nơi có chốn thì cuộc sống càng thêm phần viên mãn, hạnh phúc.

Tuổi Mão

Theo Tử vi của 12 con giáp Tuổi Mão sở hữu tố chất tâm lý vững vàng, suy nghĩ tích cực, ổn định. Họ luôn giữ được sự bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh áp lực. Con giáp tuổi Mão này cũng rất thực tế, cần kiệm chậm chắc tiến lên.

Ăn lộc trời đúng vào 4 ngày cuối tuần, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, phú quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục - Ảnh 3
Tuổi Mão nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân. Khởi đầu với vận trình công việc làm ăn, kinh doanh, sự nghiệp thăng hoa, ngày càng phát triển - Ảnh minh họa: Internet

Trong 4 ngày cuối tháng 7 này, vận may của của bản mệnh sẽ kéo dài từ ngày 28 cho đến hết ngày 31/7. Tuổi Mão nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân. Khởi đầu với vận trình công việc làm ăn, kinh doanh, sự nghiệp thăng hoa, ngày càng phát triển đi lên. 

Vận trình của Mão ngày mai, tuy vừa bận rộn với công việc, lại bận rộn đếm tiền, dù rất mệt nhưng lại luôn nở nụ cười. Gia đình hạnh phúc, êm ấm, luôn sát cánh bên tuổi Mão trong mọi hoàn cảnh. Những ngày này, tuổi Mão có thể mở rộng quy mô kinh doanh, quy mô đầu tư, buôn bán, làm ăn của mình để gia tăng thu nhập. 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng thứ Năm ngày 28/7/2022: 'Ơn trên chiếu cố, ban tài phát lộc', 3 con giáp tiền bạc đổ về liên tục, tha hồ tiêu xài không lo nghĩ

Đúng thứ Năm ngày 28/7/2022: 'Ơn trên chiếu cố, ban tài phát lộc', 3 con giáp tiền bạc đổ về liên tục, tha hồ tiêu xài không lo nghĩ

Bắt đầu từ thứ Năm ngày 28/7/2022 trở đi, những người sinh ra trong con giáp này sẽ đón nhận liên tiếp các vận may khác nhau.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi 4 ngày cuối tháng 7 tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Dinh dưỡng 1 giờ 45 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 2 giờ 45 phút trước
Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 3 giờ 45 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 4 giờ 45 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 5 giờ 45 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 6 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn