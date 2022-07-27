Đúng 13h ngày 28/7/2022, 3 con giáp 'chịu thương chịu khó' khiến Thần Tài lay động ban phước, sự nghiệp thời gian tới có nhiều cơ hội thăng tiến, tài lộc rực rỡ, đoạn đường đi phía trước bình yên

Tâm linh - Tử vi 27/07/2022 11:30

Đúng 13h ngày 28/7/2022, các giáp này có Thần Tài chiếu mệnh, nhanh chóng biến chuyển, cơ hội đổi đời ngày càng tăng.

Tuổi Sửu

Tử vi 12 con giáp dự đoán rằng, công việc của người tuổi Sửu đúng 13h ngày mai sẽ có nhiều biến chuyển mang tính đột phá. Sửu có sao may mắn chiếu mệnh vì vậy mà sự nghiệp rất thuận lợi và có nhiều triển vọng.

Đúng 13h ngày 28/7/2022, 3 con giáp 'chịu thương chịu khó' khiến Thần Tài lay động ban phước, sự nghiệp thời gian tới có nhiều cơ hội thăng tiến, tài lộc rực rỡ, đoạn đường đi phía trước bình yên - Ảnh 1
 Sửu có sao may mắn chiếu mệnh vì vậy mà sự nghiệp rất thuận lợi và có nhiều triển vọng - Ảnh minh họa: Internet

Với những người làm công ăn lương thì nhiều cơ hội chứng tỏ năng lực sẽ xuất hiện. Còn với những người tự kinh doanh thì hãy thử mở rộng hơn bới năm nay cực kỳ tốt, đem lại thành công rất cao. Áp lực công việc nhiều nhưng bù lại, sự nghiệp tiền bạc vô cùng lớn.

Còn chuyện tình cảm, mai là thời điểm thích hợp để tuổi Sửu tiến tới hôn nhân. Nếu tìm được ý trung nhân thì rất có thể hỉ sự sẽ gõ cửa nhà bạn đó.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ là những người có tính cách đôn hậu, siêng năng. Trong công việc, họ là người có tinh thần làm việc trách nhiệm. Con giáp tuổi Ngọ là một trong những con giáp chăm chỉ nhất trong 12 con giáp.

Đúng 13h ngày 28/7/2022, 3 con giáp 'chịu thương chịu khó' khiến Thần Tài lay động ban phước, sự nghiệp thời gian tới có nhiều cơ hội thăng tiến, tài lộc rực rỡ, đoạn đường đi phía trước bình yên - Ảnh 2
Trong công việc, dù gặp khó khăn, con giáp tuổi Ngọ cũng không than vãn mà luôn tìm ra những cách tốt nhất để giải quyết vấn đề - Ảnh minh họa: Internet

Tinh thần làm việc của họ luôn được đánh giá cao. Trong công việc, dù gặp khó khăn, con giáp này cũng không than vãn mà luôn tìm ra những cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Con giáp này thể hiện được sự ngoan cường, kiên trì và nghiêm túc trong công việc. Cũng bởi vì tinh thần dám nghĩ dám làm, không ngại khó, không ngại khổ, con giáp tuổi Ngọ ngày một thành công trong công việc.

Tử vi trong ngày mai được dự báo là nhưng người tuổi NGọ sẽ có những bước tiến mới dễ dàng thăng quan phát tài. Những người tuổi Ngọ trong thời gian này không những kiếm tiền giỏi lại là chuyên gia đầu tư và quản lý tài chính. Họ có phúc lộc vẹn toàn, cuối đời tiền tài rủng rỉnh.

Tuổi Hợi

Theo như tử vi của 12 con giáp thì những người tuổi Hợi có tính kiên trì, nhẫn nại rất lớn. Họ làm bất cứ việc gì cũng luôn có sự chỉn chu, tỉ mỉ vẹn toàn hơn hẳn người khác. Dù cho ở bất cứ hoàn cảnh nào thì họ cũng luôn có thể suy nghĩ cẩn thận, thấu đáo mọi việc. Con giáp tuổi Hợi không bao giờ để bản thân lầm đường lạc lối. Trong thời gian qua, người cầm tinh con Heo chịu nhiều vất vả do bại tinh xấu chiếu về nhiều. Thu nhập cũng bấp bênh do cả yếu tố khách quan và chủ quan. 

Đúng 13h ngày 28/7/2022, 3 con giáp 'chịu thương chịu khó' khiến Thần Tài lay động ban phước, sự nghiệp thời gian tới có nhiều cơ hội thăng tiến, tài lộc rực rỡ, đoạn đường đi phía trước bình yên - Ảnh 3
Vận trình công việc của con giáp này sẽ ngày càng phát đạt và tăng tiến không ngừng nghỉ - Ảnh minh họa: Internet

Sang ngày mai, Lưu Lộc dồn đến Hợi. Vận trình công việc của con giáp này sẽ ngày càng phát đạt và tăng tiến không ngừng nghỉ. Nhiều khi thuận lợi đến mức khiến bản thân bạn cũng cảm thấy bất ngờ. Từ 13h ngày mai là lúc tuổi Hợi có được những thắng lợi, thành quả đầu tiên. Đồng thời có thể thay đổi cuộc sống, thay đổi thu nhập. Quý nhân dẫn đường chỉ lối cho họ giúp họ có được tài lộc, công danh đều rực rỡ và tỏa sáng.

Tuổi Hợi vốn nhiệt tình, làm việc gì cũng rất nỗ lực và đầy trách nhiệm. Chính điều này giúp cho bản mệnh gặt hái được nhiều “trái thơm” sau một khoảng thời gian dài cố gắng. Trong ngày mai, tuổi Hợi ngập tràn may mắn, niềm vui trong tình cảm, gia đạo, công việc do có Lưu Đào Hồng chiếu. Chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng lên. 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Thứ 5 tuần này (28/7), lãi mẹ đẻ lãi con, 3 con giáp có khả năng ‘biến khó khăn thành sức mạnh’, rẽ phải thấy núi vàng, rẽ trải thấy núi bạc

Thứ 5 tuần này (28/7), lãi mẹ đẻ lãi con, 3 con giáp có khả năng ‘biến khó khăn thành sức mạnh’, rẽ phải thấy núi vàng, rẽ trải thấy núi bạc

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây có khả năng kiếm tiền 'cực đỉnh', sự nghiệp hanh thông, cuộc sống giàu sang khó ai sánh bằng vào ngày mai.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp con giáp may mắn tử vi ngày mai tử vi hôm nay tử vi tháng 7

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Tâm sự 35 phút trước
Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Dinh dưỡng 2 giờ 5 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 3 giờ 5 phút trước
Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi