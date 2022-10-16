Ăn lộc Thần Tài vào ngày Chủ nhật cuối tuần, 3 con giáp lội ngược dòng ngoạn mục, công thành danh toại, tiền vàng phủ phê, không sợ nghèo khó

Hôm nay người tuổi Dậu có lộc ăn uống, thậm chí có cả lộc tiền bạc nên rất vui sướng. Tài lộc vượng phát, có thể là do các khoản đầu tư sinh lời, ký kết được hợp đồng lớn hoặc may mắn trúng thưởng. Đối với người theo nghiệp kinh doanh buôn bán, hôm nay cũng là thời điểm tương đối thích hợp để tuổi này đưa ra những quyết định đầu tư hoặc kinh doanh, tiền bạc không phải nghĩ.

Tuổi Dậu không phải lo nghĩ quá nhiều vì công việc của mình. Dù có gặp phải vấn đề gì thì con giáp này cũng giải quyết gọn gàng vì chúng thuộc vấn đề chuyên môn. Nhất là những người làm về kỹ thuật luôn được khen ngợi vì khả năng tay nghề và phản ứng nhanh nhạy. Những cơ hội thuận lợi như hôm nay không phải lúc nào cũng có sẵn. Bạn nên nhanh tay nắm bắt chúng khi còn có thể.

Ngày Bán Hợp, người tuổi Thìn làm gì cũng thuận lợi, đi đâu cũng có người giúp đỡ. Nhân ngày đang có cát khí vây quanh này, bản mệnh nên chủ động hơn sẽ đẩy nhanh được tiến độ hoàn thành mục tiêu của mình. Nhờ thái độ làm việc nghiêm chỉnh cùng với sự chỉn chu nên con giáp này được rất nhiều người quý mến, chủ động đứng ra giúp đỡ và chỉ dẫn bạn nhiệt tình.

Có Lục Hợp che chở, người tuổi Thìn gặp nhiều may mắn trong hầu hết các lĩnh vực, nhất là về phương diện tài chính. Có khoản tiền từ nguồn thu nhập thêm, buôn bán thêm nay đã về với bạn. Nghề tay trái đang đem lại cho bạn những nguồn thu vô cùng khả quan. Bạn đủ nhạy bén nhìn ra những cơ hội tốt để đầu tư tiền mình vào đó, giúp cho tài khí được duy trì rất tốt.

Ngày Bán Hợp, người tuổi Thìn làm gì cũng thuận lợi, đi đâu cũng có người giúp đỡ. Nhân ngày đang có cát khí vây quanh này, bản mệnh nên chủ động hơn sẽ đẩy nhanh được tiến độ hoàn thành mục tiêu của mình. Ảnh minh họa

Tuổi Tuất

Ngày có Tam Hợp Thủy cục nâng đỡ, người tuổi Tuất thể hiện sự sáng tạo, kiên định và tinh thần lãnh đạo vượt trội, nhất định thu về cơ hội nâng tầm sự nghiệp, làm việc tràn đầy hứng khởi. Nhờ các mối quan hệ xã giao hài hòa nên công việc của bạn cũng thuận lợi hơn hẳn. Các kế hoạch đang đang tiến triển rất tốt. Bản mệnh cần giữ vững quan điểm của mình, theo đuổi con đường mình đã chọn thì chắc chắn sẽ tới đích.

Tuất đón ngày tài lộc vượng, tiền bạc rủng rỉnh, đếm tiền mỏi tay, tiêu tiền thoáng tay, vô lo vô nghĩ. Hôm nay, người kinh doanh, buôn bán được dịp “hốt bạc”, buôn may bán đắt, thu về không ít lợi nhuận, khiến người khác ngưỡng mộ. Dự án mới mà bạn triển khai có tính khả thi rất cao, bước đầu đã thu về lợi nhuận. Bạn nên tranh thủ dịp này đẩy mạnh việc đầu tư, kinh doanh hoặc thu nợ, sẽ gặt hái nhiều thành công.

Ngày có Tam Hợp Thủy cục nâng đỡ, người tuổi Tuất thể hiện sự sáng tạo, kiên định và tinh thần lãnh đạo vượt trội, nhất định thu về cơ hội nâng tầm sự nghiệp, làm việc tràn đầy hứng khởi. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm