Ai xui mặc ai, 45 ngày tới, 3 con giáp giữ thế thượng phong, giàu sang bất chấp, tài lộc như mưa xanh biếc

Tâm linh - Tử vi 06/11/2021 14:05

3 con giáp đón vận may lớn trong thời gian tới.

Tuổi Dậu

Con giáp may mắn được Cát Tinh chiếu rọi, làm một việc thuận lợi ắt trăm việc thuận lợi theo, dù công việc hay cuộc sống, đều có những bước phát triển tươi mới đáng kinh ngạc. Trong 45 ngày tới tuổi Dậu dễ được quý nhân giúp đỡ trong sự nghiệp, mang lại những cơ hội mới, tài vận hanh thông, thành công nổi bật giữa đám đông. Không chỉ thế, bạn được lãnh đạo ưu ái, nể trọng, bản mệnh có tương lai tươi sáng, tài lộc hưng vượng. Vì vậy, tuổi Dậu hãy tiếp tục nâng cao chuyên môn, tạo dựng các mối quan hệ trong công việc. Để một khi cơ hội đến, con giáp có đủ năng lực để nắm bắt và vươn tới đỉnh cao thành công.

con giap
Dậu hãy tiếp tục nâng cao chuyên môn, tạo dựng các mối quan hệ trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi dự đoán tuổi Tý là người có năng lực, lại khôn khéo, luôn đi đầu trong mọi việc. Trong thời gian tới, con giáp bước vào những ngày tháng may mắn hiếm có trong thiên niên kỷ, nhiều khả năng trúng thưởng lớn, đầy tài lộc. Tuổi Tý tìm ra phương pháp làm việc hiệu quả, nhờ vậy sự nghiệp ngày càng thành công. Chuyện tình cảm mập mờ sẽ có bước tiến vào mối quan hệ chính thức. Đặc biệt trong những tháng cuối năm 2021, con giáp này tài lộc không quá thịnh vượng, nhưng sự nghiệp hanh thông, tình cảm ổn định chính là nền móng vững chắc cho những bước tiến mạnh mẽ sau này. Đặc biệt một món tiền khổng lồ sẽ bất ngờ rơi vào túi bạn trong những tháng cuối năm này.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn trong mấy ngày qua có hung tinh nghịch hành, ảnh hưởng không ít đến sức khỏe, cần chú ý giữ gìn. Thế nhưng trong thời gian tới, cát tinh chiếu rọi sẽ quét sạch mọi xui xẻo, khó khăn, chỉ còn may mắn tìm đến với con giáp. Người cầm tinh con Rồng hiền lành, ít bon chen nên đôi khi bị đồng nghiệp lợi dụng. Thời gian này quý nhân luôn xuất hiện giúp con giáp thoát khỏi bất công không đáng có. Đặc biệt, 45 ngày tới, tuổi Thìn được Thần Tài vào nhà, chắc chắn mang lại niềm vui, công việc thuận lợi. Tài năng của con giáp được cấp trên nhìn nhận đúng đắn, từ đây lương bổng tăng vùn vụt. Nhờ đó cơ hội công việc cũng tìm về liên tiếp, con giáp thoả sức gặt hái may mắn và tài lộc.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

Mặc ai nghèo khó, 3 con giáp đón lộc trời ban, thay đổi vận mệnh cuộc đời trong 6 tháng tới

Mặc ai nghèo khó, 3 con giáp đón lộc trời ban, thay đổi vận mệnh cuộc đời trong 6 tháng tới

3 con giáp chuẩn bị lên hương, cuộc đời thay đổi trong 6 tháng tới.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi xem tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 4 giờ 42 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 52 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 5 giờ 42 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 6 giờ 12 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 6 giờ 42 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 7 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp