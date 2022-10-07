Ai khổ mặc ai, 3 con giáp bước qua 12/9 Âm lịch giàu sang vô đối, lộc lá tràn trề, đầu tư trúng lớn, hưởng cuộc sống hào môn

Tâm linh - Tử vi 07/10/2022 06:10

Bước qua ngày 12/9 Âm lịch, ai khổ mặc ai, 3 con giáp này giàu sang vô đối, vận trình tài lộc tăng tiến rõ rệt, thu tiền bạc mỏi tay

Tuổi Thân

Hôm nay, tuổi Thân gặp ngày Tam hợp nên tài vận vượng phát trông thấy. Bản mệnh có cơ hội kiếm tiền, nâng cao thu nhập cho bản thân. Nhất là người làm kinh doanh buôn bán, vận tài lộc sáng rõ, tiền bạc theo đó ào ào chảy về túi, chi tiêu thoải mái không phải lo lắng trong những ngày tới. Con giáp này làm ăn tấn tới nên dễ dàng phát lộc với những cơ hội trước mắt.

Bản mệnh đã tìm được hướng đi mới cho mình, tìm kiếm thị trường tiềm năng, hứa hẹn thành công sẽ tới trong tương lai không xa nữa. Thân còn là con giáp khá tỉnh táo và sáng suốt, đưa ra những quyết định nhanh chóng khi nhìn thấy cơ hội kiếm tiền, nhờ đón đầu xu hướng mà kiếm được bộn tiền về tay.

Ai khổ mặc ai, 3 con giáp bước qua 12/9 Âm lịch giàu sang vô đối, lộc lá tràn trề, đầu tư trúng lớn, hưởng cuộc sống hào môn - Ảnh 1
Hôm nay, tuổi Thân gặp ngày Tam hợp nên tài vận vượng phát trông thấy. Bản mệnh có cơ hội kiếm tiền, nâng cao thu nhập cho bản thân. Ảnh minh họa

Tuổi Mão

Mão Hợi tam hợp vào 12/9 Âm lịch giúp đường tài lộc của con giáp này vượng phát, bạn có thêm nhiều nguồn thu nhập cho mình. Lại thêm Thần Tài ưu ái, nhờ thế mà bản mệnh có thể tìm được cơ hội để chuyển mình, thu tiền bạc mỏi tay không hết. Nhất là những người theo nghiệp kinh doanh buôn bán, hôm nay hàng hóa xuất kho vô cùng thuận lợi, khách hàng tới tấp đặt hàng, lợi nhuận tăng lên đáng kể, con đường tài lộc càng đi càng rộng mở.

Tài thần nằm ở hướng Chính Tây, đây là hướng có lợi cho các hoạt động cầu tài, khai trương, dễ phát tài phát lộc. Bản mệnh còn có nhiều may mắn khi tìm được cơ hội để kiếm tiền khá dễ dàng qua sự giới thiệu của người thân quen. Nguồn thu nhập ổn định vững vàng, giúp cho bản mệnh có thể an tâm. Tuổi Mão luôn biết cách để duy trì dòng tiền và làm cho nó ngày một tăng lên.

Ai khổ mặc ai, 3 con giáp bước qua 12/9 Âm lịch giàu sang vô đối, lộc lá tràn trề, đầu tư trúng lớn, hưởng cuộc sống hào môn - Ảnh 2
Mão Hợi tam hợp vào 12/9 Âm lịch giúp đường tài lộc của con giáp này vượng phát, bạn có thêm nhiều nguồn thu nhập cho mình. Ảnh minh họa

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất được cục diện Tuất Thân tương hội che chở vào ngày 12/9 Âm lịch nên chuyện làm ăn kinh doanh vô cùng thuận lợi. Vận trình tài lộc trên đà tăng cao, con giáp này có thể nhận được thêm thu nhập hoặc giải thưởng về tiền lương. Nếu đầu tư trong lĩnh vực tài chính, bản mệnh có thể thu về một khoản lợi nhuận không nhỏ nếu nắm bắt được.

Người làm công có thêm việc tay trái, dù vất vả hơn đôi chút nhưng bù lại thu nhập khá đáng kể và có thể thoải mái chi tiêu cho bản thân. Nếu là người kinh doanh buôn bán thì lợi nhuận rất đáng nể, nguồn hàng về liên tục chứng tỏ rằng khách hàng rất ưa chuộng và tin tưởng sản phẩm của bạn, nhờ vậy mà lợi nhuận không ngừng tăng lên. 

Ai khổ mặc ai, 3 con giáp bước qua 12/9 Âm lịch giàu sang vô đối, lộc lá tràn trề, đầu tư trúng lớn, hưởng cuộc sống hào môn - Ảnh 3
Người tuổi Tuất được cục diện Tuất Thân tương hội che chở vào ngày 12/9 Âm lịch nên chuyện làm ăn kinh doanh vô cùng thuận lợi. Vận trình tài lộc trên đà tăng cao, con giáp này có thể nhận được thêm thu nhập hoặc giải thưởng về tiền lương. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

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