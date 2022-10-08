Ai đen mặc ai: Từ Rằm tháng 9 Âm lịch, 3 con giáp có Thiên Tài toạ mệnh, vàng bạc về như nước, đếm tiền sái tay, ngồi yên cũng có lộc lá ùa hết vào nhà, cơ hội trúng số độc đắc cực cao, nhà lầu xe sang đợi sẵn

Tâm linh - Tử vi 08/10/2022 05:37

Còn vài ngày nữa là đến Rằm tháng 9 Âm lịch, 3 con giáp sau tiền tài khởi sắc, làm gì cũng thuận lợi, hanh thông nhờ Thiên Tài toạ mệnh.

Tuổi Dần

Từ Rằm tháng 9, tuổi Dần sẽ được các vị Thần May Mắn chiếu cố, làm gì cũng có quý nhân giúp đỡ. Bất kể làm việc gì, tuổi Dần chỉ cần bỏ ra một thì có thể thu về được mười, càng vui vẻ lạc quan lại càng thu hút được nhiều tài vận.

Bắt đầu từ Rằm tháng 9 Âm lịch, Dần sẽ là con giáp giàu có nhất nhì nhờ được Thần Tài bao bọc. Có Cát Tinh bảo hộ, những chú Hổ như mọc thêm cánh, bay nhanh và tiến xa hơn. Đúng thời cơ, thiên thời địa lợi nhân hòa, sự nghiệp của Dần lên như diều gặp gió. Vị thế của con giáp này trong công việc khiến nhiều người lấy làm ngưỡng mộ. Dần cũng được nể trọng, có sự tín nhiệm, ảnh hưởng tới số đông. Lộc kim tiền chủ động tìm tới, khiến những chú Hổ có cuộc sống phú quý, hưng vượng.

Ai đen mặc ai: Từ Rằm tháng 9 Âm lịch, 3 con giáp có Thiên Tài toạ mệnh, vàng bạc về như nước, đếm tiền sái tay, ngồi yên cũng có lộc lá ùa hết vào nhà, cơ hội trúng số độc đắc cực cao, nhà lầu xe sang đợi sẵn - Ảnh 1
Bắt đầu từ Rằm tháng 9 Âm lịch, Dần sẽ là con giáp giàu có nhất nhì nhờ được Thần Tài bao bọc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ có thiên tính thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn hơn người. Họ mang trong mình hoài bão, khát khao bay cao, bay xa khiến nhiều người kiêng dè. Tuổi Ngọ cũng lương thiện, biết trên dưới, đối nhân xử thế chu toàn nên ra đời được nhiều người giúp đỡ, từ đó bạn có nhiều mối quan hệ tốt, tạo ra nhiều lợi ích cho bản thân.

Khát vọng đổi đời của Ngọ sẽ bắt đầu từ Rằm tháng 9 Âm lịch nhờ bạn tự mình nỗ lực, xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, vị thế trong sự nghiệp của Ngọ cũng được nâng cao. Người tuổi Ngọ không thành tỷ phú cũng là đại gia của chính mình. Cũng nhờ vận son tiền bạc, bạn liên tục mua nhà tậu xe, gia tăng tài sản đáng kể.

Ai đen mặc ai: Từ Rằm tháng 9 Âm lịch, 3 con giáp có Thiên Tài toạ mệnh, vàng bạc về như nước, đếm tiền sái tay, ngồi yên cũng có lộc lá ùa hết vào nhà, cơ hội trúng số độc đắc cực cao, nhà lầu xe sang đợi sẵn - Ảnh 2
Tuổi Ngọ có thiên tính thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn hơn người. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trong số những con giáp, tuổi Thân là những người chịu thương chịu khó nhất, tuổi Thân thường không tham vọng trong cuộc sống nhưng họ lại được trời ban nhiều phước lành.

Bản chất tuổi Thân là người hiền lành, chăm chỉ, luôn nỗ lực trong cuộc sống với mong muốn chỉ cần an yên là đủ. 

Tử vi học có nói, tuổi Thân phải đợi đến một giai đoạn nhất định nào đó thì vận may của họ sẽ lội ngược dòng. Bắt đầu từ Rằm tháng 9 Âm lịch này, tuổi Thân là một trong những con giáp sẽ được Thần Tài chiếu cố hết mực. 

Cụ thể, bắt đầu từ Rằm tháng 9, tuổi Thân sẽ gặp được nhiều may mắn, cầu được ước thấy, những kế hoạch dự định thực hiện sẽ diễn ra trơn tru và thuận lợi. 

Người tuổi Thân không mong đợi nhiều nhưng từ Rằm tháng 9 Âm lịch tới đây họ chuẩn bị tinh thần để đón hỷ sự, họ sẽ gặp được quý nhân, đưa đường dẫn lối giúp cuộc sống thăng hoa bất ngờ, sự nghiệp không những thăng tiến mà tài vận ngày càng dồi dào, có khả năng đổi đời, sống viên mãn sung túc đến vài năm sau.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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