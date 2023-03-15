99% vé số Độc Đắc sổ lúc 17h ngày 15/3 gọi tên 3 con giáp sau: Thần Tài ban lộc, may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền về như thác đổ, sắm nhà mua xe báo hiếu cha mẹ

Tâm linh - Tử vi 15/03/2023 09:50

Theo tử vi 12 con giáp đúng 17 chiều nay 15/3, có đến 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban lộc làm gì cũng thuận lợi, sự nghiệp thăng tiến, kiếm được nhiều tiền tiêu mãi không hết.

Tuổi Mùi

Trời sinh những người tuổi Mùi vốn có ý chí phấn đấu, lương thiện và không ngừng cố gắng để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Không chỉ vậy, Mùi còn là mẫu người chăm chỉ không ngại vất vả và luôn muốn tìm đường đi đến với thành công một cách nhanh nhất. 

Tử vi hôm nay cho biết tuổi Mùi sẽ nhận được nhiều hỷ sự, khổ tận rồi, đến lúc cam lai rồi, vì vậy không có gì phải lo lắng nữa. Bước vào năm Nhâm Dần, người tuổi Mùi đón vận khí cát lành, thiên thời- địa lợi- nhân hoà. Vừa được cục diện Tương sinh ngũ hành hỗ trợ, lại thêm Tử Vi cát tinh soi đường chỉ lối, đương số cứ thế mà làm ăn thuận lợi, mưu sự lớn nhỏ đều dễ thành chứ không còn cảm giác quá trúc trắc, khó khăn cản trở như trước.

Cụ thể trong công việc Mùi liên tiếp đón nhận tin vui khi được sếp lẫn đồng nghiệp trọng dụng và còn được giao cho một số nhiệm vụ quan trọng. Ngoài ra công việc kinh doanh bên ngoài có thêm lợi nhuận nhờ vào việc được quý nhân chỉ đường dẫn lối.

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Tử vi hôm nay cho biết tuổi Mùi sẽ nhận được nhiều hỷ sự, khổ tận rồi, đến lúc cam lai rồi, vì vậy không có gì phải lo lắng nữa. Bước vào năm Nhâm Dần, người tuổi Mùi đón vận khí cát lành, thiên thời- địa lợi- nhân hoà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trời sinh những người tuổi Tỵ thông minh, lanh lợi, luôn biết tận dụng cơ hội tốt để thay đổi cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Tuổi Tỵ còn là mẫu người theo chủ trương không bao giờ bỏ cuộc trong mọi việc và muốn hoàn thành mọi việc một cách tốt nhất để gây ấn tượng với sếp. 

Theo tử vi 12 con giáp đúng 17h chiều nay 15/3, người làm công ăn lương được Chính Quan nâng đỡ, có thể được đề bạt lên chức vụ mới sau thời gian thay đổi tư duy cũng như phong thái làm việc. Người kinh doanh, buôn bán chiếm lĩnh thị trường, thu về không ít lợi nhuận do Chính Tài cát thần tương trợ. Chưa kể một vài người còn may mắn trúng số, tiền đổ về túi ào ào. 

Trong công việc thì được quý nhân hỗ trợ giúp cho sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng, thậm chí một số người còn được tăng lương trong thời gian tới. Tuy nhiên, điều này chỉ có được khi bản thân Tỵ biết nỗ lực và chăm chỉ trong thời gian tới còn không thì khó mà có cơ hội bứt phá trong năm nay. 

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Theo tử vi 12 con giáp đúng 17h chiều nay 15/3, người làm công ăn lương được Chính Quan nâng đỡ, có thể được đề bạt lên chức vụ mới sau thời gian thay đổi tư duy cũng như phong thái làm việc. Người kinh doanh, buôn bán chiếm lĩnh thị trường, thu về không ít lợi nhuận do Chính Tài cát thần tương trợ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trung thực và đáng tin cậy, sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh, ngay cả khi bản thân cũng đang phải xoay sở với cuộc sống riêng. Nhờ vậy họ luôn được nhiều người quý mến và giúp đỡ mỗi khi gặp hoạn nạn. 

Tử vi 12 con giáp dự đoán đúng 17h chiều nay, Chính Tài chiếu mệnh, người tuổi Mão không quá lo lắng về tiền bạc. Thách thức và cơ hội song hành, bản mệnh vẫn thu về nhiều lợi nhuận.

Tuy nhiên, Mão trong thời gian này cũng nên để ý đến sức khỏe của bản thân để tránh cảnh thất thoát tiền bạc trong khoảng thời gian tới đây.

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Tử vi 12 con giáp dự đoán đúng 17h chiều nay, Chính Tài chiếu mệnh, người tuổi Mão không quá lo lắng về tiền bạc. Thách thức và cơ hội song hành, bản mệnh vẫn thu về nhiều lợi nhuận - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Trúng số độc đắc liên tiếp 2 lần trong 4 ngày tới (16/3 - 19/3): 3 con giáp được Thần Tài rót LỘC vào túi, sự nghiệp bước sang chương mới, tài lộc hanh thông, của cải dồi dào

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Tử vi 4 ngày tới cho biết có đến 3 con giáp được thần tài rót lộc vào túi, quý nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền vô ào ào tiêu mãi không hết.

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