Tử vi 12 con giáp dự đoán đúng 17h chiều nay 1/3 cho biết con đường hậu vận của tuổi Thân sẽ đón nhiều vận khí cát lành, thiên thời- địa lợi- nhân hoà. Vừa được cục diện Tương sinh ngũ hành hỗ trợ, lại thêm quý nhân soi đường chỉ lối, đương số cứ thế mà làm ăn thuận lợi, mưu sự lớn nhỏ đều dễ thành chứ không còn cảm giác quá trúc trắc, khó khăn cản trở như trước.

Người tuổi Thân có thể phát huy được khả năng sáng tạo, năng lực phán đoán của mình. Đây cũng là thời điểm thích hợp để giải quyết các rắc rối trước đó và tăng tốc về đích.

Khoảng thời gian gần đây người tuổi Dậu thường phải cảnh giác trước những rắc rối đến từ môi trường làm việc xung quanh, thị phi xung quanh đồng nghiệp hoặc cấp trên. Tuy khó khăn, vất vả nhưng nhờ vậy, họ cũng học được cách kiềm chế cảm xúc cá nhân, chỉ tập trung vào mấu chốt công việc và ẩn mình chờ thời.

Với người làm công ăn lương, công việc suôn sẻ, được tập thể ghi nhận công lao, từ giờ cho đến cuối năm khả năng có tín hiệu thăng chức hoặc tăng lương là rất cao. Nếu có ý định thay đổi công việc, bản mệnh chớ ngại ngần mà thử sức. Thậm chí một vài người trong hôm nay còn gặp vận may độc đắc, trúng số tiền tỷ.

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 17h chiều nay 1/3 đây chính là cơ hội mà con giáp may mắn đã chờ đợi. Nhờ được Tam Hợp che chở, công việc và tài lộc sẽ có dấu hiệu khởi sắc, mưu sự dễ dàng hơn. Trong hôm nay vận độc đắc của Dậu là rất tốt, bạn có thể thử sức mua một vài tờ vé số biết đâu giải thưởng đặc biệt đang chờ đón bạn đấy.

Tài lộc của người tuổi Dậu có sự gia tăng đáng kể. Nếu là người làm ăn kinh doanh hoặc đầu tư thì có khả năng thu về lợi nhuận không nhỏ. Người làm công ăn lương thì có dấu hiệu đạt được kết quả khả quan, nhận lương thưởng tương xứng.

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 17h chiều nay 1/3 đây chính là cơ hội mà con giáp may mắn đã chờ đợi. Nhờ được Tam Hợp che chở, công việc và tài lộc sẽ có dấu hiệu khởi sắc, mưu sự dễ dàng hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất đủ bản lĩnh nên có thể tự bảo vệ mình. Họ là những người có khả năng nên tốc độ phát triển của họ luôn tăng dần đều, không có khó khăn gì cản bước chân của họ.

Đúng 17h chiều nay 1/3, công việc của người tuổi Tuất diễn ra khá thuận lợi, suôn sẻ và không có nhiều biến động. Tuy nhiên, người tuổi Tuất cần biết chớp thời cơ với sự hỗ trợ của hai cát thần để khẳng định năng lực, vị thế của mình trong công việc. Từ đó, tiền bạc và tài lộc cũng có xu hướng tăng.

Đặc biệt, con giáp may mắn này còn nhận được sự hỗ trợ của quý nhân, lúc gặp khó sẽ có người tương trợ, không lo một mình gánh vác mọi việc. Đường tinh duyên của họ cũng gặp may mắn không kém khi những người còn đang cô đơn có thể tìm thấy được hạnh phúc của mình.

Đúng 17h chiều nay 1/3, công việc của người tuổi Tuất diễn ra khá thuận lợi, suôn sẻ và không có nhiều biến động. Tuy nhiên, người tuổi Tuất cần biết chớp thời cơ với sự hỗ trợ của hai cát thần để khẳng định năng lực, vị thế của mình trong công việc. Từ đó, tiền bạc và tài lộc cũng có xu hướng tăng. - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!