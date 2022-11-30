Nhờ Thiên Đức cát tinh phù trợ nên tuổi này dễ thăng quan tiến chức, làm ăn thắng lợi, kinh doanh hồng phát. Người làm công ăn lương có cơ hội tỏa sáng trong sự nghiệp, các mối quan hệ xã giao hài hòa, được cấp trên đề bạt thăng tiến, có dấu hiệu tăng lương rất mạnh vào nửa cuối năm 2022.

Đúng 17h chiều nay (30/11/2022) cho biết đây sẽ là khoảng thời gian hoàn hảo đối với công việc cũng như tài lộc của người tuổi Tuất, thời điểm này họ nhận được nhiều cơ hội đến với mình hơn chỉ cần nắm bắt thời cơ đúng lúc khả năng thành công trong thời gian tới là rất lớn.

Khoảng thời gian này, cũng là cơ hội để con giáp này, gặp gỡ và hợp tác với những đối tác mà bạn đang chờ đợi hoặc khai trương, xuất ngoại đi làm ăn. Lưu ý hãy xem xét thật kỹ hợp đồng rồi hãy ký kết để tránh làm thất thoát tiền bạc một cách lãng xẹt.

Người kinh doanh, buôn bán, làm nghề tự do sẽ có một năm kiếm tiền thuận lợi. Có thể cân nhắc việc mở rộng quy mô bằng cách hùn hạp làm ăn với người có cùng chí hướng, tỷ lệ thành công cao. Với ai có ý định khởi nghiệp cũng nên mạnh dạn tiến hành, sớm muộn cũng gặt hái thành quả cát lành.

Nhờ Thiên Đức cát tinh phù trợ nên tuổi này dễ thăng quan tiến chức, làm ăn thắng lợi, kinh doanh hồng phát. Người làm công ăn lương có cơ hội tỏa sáng trong sự nghiệp, các mối quan hệ xã giao hài hòa, được cấp trên đề bạt thăng tiến, có dấu hiệu tăng lương rất mạnh vào nửa cuối năm 2022 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp đúng 17 chiều nay (30/11/2022) cho biết con đường hậu vận của người tuổi Thìn được dự báo sẽ diễn ra nhiều điều tốt đẹp, song những may mắn ấy không tự nhiên mà có bởi đó chính là mồ hôi và những giọt nước mắt của con giáp này đã nỗ lực trong suốt khoảng thời gian vừa qua.

Trong chiều nay, Nguyệt Lệnh lâm Thai cho thấy bản mệnh là người có cho mình những tham vọng cao xa, nếu biết cố gắng không ngừng thì sẽ đạt được điều đó. Thời gian tới bản mệnh không cần quá lo lắng về vấn đề tài chính bởi không còn quá phụ thuộc vào một nguồn thu như trước. Ngược lại, bản mệnh biết đa dạng hóa các danh mục kinh doanh hay đầu tư vật chất khác nhau. Nguồn tiền lưu chuyển nhịp nhàng, thu về hàng tháng ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Nhìn chung phương diện tình cảm, gia đạo của tuổi Tuất khá ổn, không nảy sinh những sự việc nghiêm trọng dẫn tới chia ly hay đổ vỡ. Người độc thân gặp được một nửa của đời mình và bắt đầu mở lòng mình ra để tiến với người đó.

Trong chiều nay, Nguyệt Lệnh lâm Thai cho thấy bản mệnh là người có cho mình những tham vọng cao xa, nếu biết cố gắng không ngừng thì sẽ đạt được điều đó - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Nhờ có Thần Tài báo mộng, người tuổi Sửu có thể gặp nhiều may mắn trên con đường tài lộc trong khoảng thời gian tới đặc biệt là với những người làm nghề kinh doanh. Trong khi những người làm ngành nghề khác được nghỉ thì những dịp này đúng là cơ hội làm ăn lớn của bạn.

Đặc biệt tử vi dự đoán đúng 17h chiều nay, các dự án kinh doanh vốn dĩ đang rơi vào tình thế khó khăn và chắc suất mất tiền nhưng với sự giúp đỡ của quý nhân, Sửu dễ dàng vượt qua, thu hồi lại vốn một cách nhanh chóng. Thậm chí, nếu gặp may mắn số tiền họ đem về là cực kỳ khủng. Chưa hết một số người còn gặp vận may độc đắc trúng số tiền tỷ.

Ngoài ra, đường tình duyên của Sửu cũng vô cùng hanh thông khi người độc thân có thể phát triển tình cảm với một đối tượng bạn đã để mắt bấy lâu.Tuy nhiên trước khi muốn đi xa hơn con giáp này hãy dành thời gian tìm hiểu thêm về đối phương để xác định rõ tình cảm của bản thân.

Đặc biệt tử vi dự đoán đúng 17h chiều nay, các dự án kinh doanh vốn dĩ đang rơi vào tình thế khó khăn và chắc suất mất tiền nhưng với sự giúp đỡ của quý nhân, Sửu dễ dàng vượt qua, thu hồi lại vốn một cách nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

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