Kim đồng hồ dừng lúc 7h sáng mai (30/11/2022), Thần Tài ban phước, Quý Nhân che chở, 3 con giáp gặp đủ mọi loại vận may, trúng số dễ như chơi, tài lộc hanh thông, vận trình xán lạn hơn người

Người làm công ăn lương được Chính Quan nâng đỡ, có thể được đề bạt lên chức vụ mới sau thời gian thay đổi tư duy cũng như phong thái làm việc. Người kinh doanh, buôn bán chiếm lĩnh thị trường, thu về không ít lợi nhuận do Chính Tài cát thần tương trợ.

Tử vi dự đoán đúng 7h sáng mai (30/11/2022) những người cầm tinh con rắn làm gì cũng thuận lợi. Họ vừa có quý nhân phù trợ, bản thân lại nỗ lực, tự tin nên dễ gặt hái thành công.

Thời gian vừa qua, người tuổi Dậu thường phải cảnh giác trước những rắc rối đến từ môi trường làm việc xung quanh, thị phi xung quanh đồng nghiệp hoặc cấp trên. Tuy khó khăn, vất vả nhưng nhờ vậy, họ cũng học được cách kiềm chế cảm xúc cá nhân, chỉ tập trung vào mấu chốt công việc và ẩn mình chờ thời.

Trong chuyện tình cảm, con giáp tuổi Tỵ còn độc thân cũng dễ gặp được nửa kia trong thời gian này bởi bản thân họ luôn tự tin, nổi bật lại được nhiều người mai mối. Những ai đã yên bề gia thất, cuộc sống hôn nhân ổn định ít khi xảy ra cãi vả.

Theo tử vi 12 con giáp đúng 7h sáng mai (30/11/2022) cho biết nhờ có Chính Tài chiếu mệnh, con giáp này không quá lo lắng về tiền bạc. Thách thức và cơ hội song hành, bản mệnh vẫn thu về nhiều lợi nhuận. Có điều, tài tinh này chủ yếu hỗ trợ cho công việc chính, hạn chế các nguồn thu. Với việc phụ trợ hoặc đầu tư tay ngang, vận khí chưa tốt, tỷ lệ thu hồi vốn không cao, nên thận trọng cân nhắc.



Người làm công ăn lương có thu nhập ổn định hơn cả nhưng chỉ đủ tiêu pha cho cuộc sống hàng ngày, không dư giả nhiều. Nửa cuối năm có dấu hiệu tăng lương nhưng chỉ ở mức độ nhẹ, chưa có sự đột phá.

Kinh doanh, buôn bán có xu hướng khởi sắc trong những ngày tới đây qua đó giúp cho bản mệnh kiếm về khoản tiền khủng.

Theo tử vi 12 con giáp đúng 7h sáng mai (30/11/2022) cho biết nhờ có Chính Tài chiếu mệnh, con giáp này không quá lo lắng về tiền bạc. Thách thức và cơ hội song hành, bản mệnh vẫn thu về nhiều lợi nhuận. Có điều, tài tinh này chủ yếu hỗ trợ cho công việc chính, hạn chế các nguồn thu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trời sinh những người tuổi Thân vốn cực kỳ thông minh, cẩn thận và kiên trì. Thân luôn biết cách tận dụng những nguồn lực sẵn có để đạt được mục tiêu mình đã đề ra. Họ hòa đồng, hướng ngoại và có nhiều bạn bè. Đây cũng chính là quý nhân phù trợ cho tuổi Thân.

Tử vi dự đoán đúng 7h sáng mai (30/11) cho biết con đường hậu vận của con giáp may mắn này sẽ vô cùng thuận lợi khi có nhiều vận may đầy tay, được Thần Tài nâng đỡ nên vận trình tài lộc của họ vô cùng lý tưởng.

Đặc biệt lưu ý bất kể làm gì đương số cũng suy tính cẩn trọng, tránh chủ quan khinh suất mà tiền vừa vào túi chưa nóng đã vội bay đi, nói đơn giản hơn là có tiền mà không biết giữ.

Tử vi dự đoán đúng 7h sáng mai (30/11) cho biết con đường hậu vận của con giáp may mắn này sẽ vô cùng thuận lợi khi có nhiều vận may đầy tay - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!