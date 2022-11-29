Đúng 11h trưa mai (30/11/2022), 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc vô biên, cuộc sống phất lên giàu sang phú quý nhanh chóng, sự nghiệp hanh thông, vận trình trải đầy may mắn phía trước

Tâm linh - Tử vi 29/11/2022 15:38

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 11h trưa mai (30/11/2022) có đến 3 con giáp gặp nhiều may mắn, sự nghiệp thăng tiến vèo vèo, tài lộc nở rộ, tiền chất đầy két.

Tuổi Hợi

Trời sinh những người tuổi Hợi vốn là mẫu người sống cần cù, chịu khó, sống tỉ mỉ và cẩn trọng. Trong công việc, con giáp rất trách nhiệm, giữ chữ tín nên được người xung quanh yêu mến, hỗ trợ hết mình.Tuổi Hợi luôn rất giỏi trong việc xây dựng mối quan hệ nên trong những lúc khó khăn con giáp này luôn có người giúp đỡ mình. 

Tử vi dự đoán đúng 11h trưa mai (30/11/2022) con đường hậu vận của tuổi Hợi cực kỳ may mắn trong sự nghiệp, họ sẽ có nhiều cơ hội ở đỉnh cao của sự nghiệp, vì vậy hãy nắm bắt cơ hội và không bao giờ lãng phí may mắn của mình. 

Không chỉ vậy, công việc kinh doanh của họ thời gian tới cũng cực kỳ thuận lợi nhờ vào sự giúp đỡ tận tình của quý nhân, từ đó giúp cho Hợi kiếm về nguồn thu nhập lớn. Với các cặp đôi đang hẹn hò hoặc có ý định tiến tới hôn nhân thì nên sớm đưa ra quyết định, tránh mập mờ mà tình cảm nhạt phai hoặc người khác có cơ hội xen ngang gây điều phiền toái.

con giap 1
Tử vi dự đoán đúng 11h trưa mai (30/11/2022) con đường hậu vận của tuổi Hợi cực kỳ may mắn trong sự nghiệp, họ sẽ có nhiều cơ hội ở đỉnh cao của sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 11h trưa mai (30/11/2022) cho biết người tuổi Tý sẽ gặp được rất nhiều điều may mắn trên phương diện tiền bạc. Cụ thể, Tý nhận được nhiều lợi ích lớn trong đầu tư chứng khoán khi có sự trợ giúp của quý nhân. 

Ngoài đầu tư, Người tuổi Tý cũng sẽ có cơ hội nhận được lợi nhuận từ việc mua vé số, nhặt tiền hoặc được cảm ơn vì đã mạnh dạn làm những gì chính đáng. Chính Ấn hỗ trợ rất tốt cho những ai đang nắm giữ các chức vụ chủ quản, quản lý, hứa hẹn sẽ tăng thêm cấp bậc. Người làm nhà nước thuận hơn so với doanh nghiệp tư nhân.

Thời gian tới đường tình cảm của tuổi Tý cũng phất lên không kém cạnh tài lộc của họ. Cụ thể nhờ được sự hỗ trợ bởi ngôi sao tốt lành, Tý sẽ có nhiều khả năng bắt đầu một mối quan hệ và trở nên nổi bật hơn với người khác giới.

con giap 2
Chính Ấn hỗ trợ rất tốt cho những ai đang nắm giữ các chức vụ chủ quản, quản lý, hứa hẹn sẽ tăng thêm cấp bậc. Người làm nhà nước thuận hơn so với doanh nghiệp tư nhân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Dậu là những người thông minh và có năng lực, dù dấn thân vào ngành nghề gì, Dậu đều có thể tự mình làm tốt. Ngoài ra trong công việc họ cũng cực kỳ có tài và rất được lòng nhiều người trong công ty nhờ vậy mà mỗi khi Dậu gặp khó khăn thì luôn có người sẵn sàng đứng ra giúp đỡ. 

Đúng 11h trưa mai (30/11/2022) cho biết tuổi Dậu sẽ có đường hậu vận cực kỳ vượng, nhất là về tài lộc. Đồng thời, Dậu sẽ chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác, tích cực để có thể đóng góp ý kiến mang đến sự xây dựng và đóng góp ý kiến cho tập thể.

Công việc kinh doanh cũng thăng tiến đáng kể khi liên tiếp thắng lớn giúp Dậu thu về khoản tiền đáng mơ ước trong thời gian này. Tuy nhiên, bạn cần phải hết sức lưu ý trong các mối quan hệ xã giao với đồng nghiệp hoặc cấp trên.

con giap 3
Đúng 11h trưa mai (30/11/2022) cho biết tuổi Dậu sẽ có đường hậu vận cực kỳ vượng, nhất là về tài lộc. Đồng thời, Dậu sẽ chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Tử vi ngày mai (30/11/2022), Thần Tài chỉ mặt đích danh 3 con giáp chính thức hết khổ, tài lộc dồi dào, sự nghiệp thăng tiến, cuộc sống hạnh phúc ấm no khó ai sánh bằng

Tử vi ngày mai (30/11/2022), Thần Tài chỉ mặt đích danh 3 con giáp chính thức hết khổ, tài lộc dồi dào, sự nghiệp thăng tiến, cuộc sống hạnh phúc ấm no khó ai sánh bằng

Tử vi ngày mai (30/11/2022) cho biết có đến 3 con giáp may mắn nhận được nhiều phúc lộc trời ban, giàu sang nức tiếng, sống trong nhung lụa, tiền đổ đầy két.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp tử vi ngày 30/11/2022 tử vi ngày mới tử vi hàng ngày xem tử vi 12 con giáp Tử vi 3 con giáp may mắn con giáp

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 2 giờ 1 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 3 giờ 1 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 4 giờ 1 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 5 giờ 1 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 5 giờ 31 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 1 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 1 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 31 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 8 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông