7 ngày tới, con giáp nào được Thần Tài sủng ái, tài vận rực đỏ?

Tâm linh - Tử vi 16/08/2022 16:53

Các con giáp dưới đây được thần tử vi dự đoán phát tài trong 7 ngày tới.

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi vốn dĩ mang nhiều phúc đức và may mắn. Bất kể là trong giai đoạn nào cũng có thể đạt được điều mình mong muốn. So với những con giáp khác, cuộc sống của tuổi Hợi ít chông gai hơn vì họ là "con cưng" của thượng đế.

Trong khoảng thời gian gần đây, tuổi Hợi có khả năng đem lại phúc khí, tinh thần lạc quan cho bản thân và những người xung quanh. Điều đó khiến cuộc sống của họ nhẹ nhàng và thoải mái hơn bao giờ hết.

Đặc biệt trong 7 ngày tới, tuổi Hợi được thần tài ân sủng, hầu như làm việc gì cũng thuận lợi suôn sẻ. Đối với những người kinh doanh lại càng được chiếu cố nhiều hơn, đầu tư gì cũng sinh được nhiều lợi nhuận.

Không những thế, túi tài luôn được bảo vệ nguyên vẹn không sứt mẻ, dự kiến từ giờ đến cuối năm có cuộc sống phú quý dư dả, càng kiếm tiền lại càng có nhiều tiền, đếm hoài không hết.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, đa phần tính cách người tuổi Tuất thường thật thà, ngay thẳng và tốt bụng. Trong công việc họ rất nghiêm túc, chăm chỉ và cẩn thận nên được trọng dụng.

Tuy vậy, tính cách họ khá nóng nảy lại không giỏi ăn nói nên dễ làm mất lòng người khác. Con giáp này phù hợp với những công việc đòi hỏi sự cẩn thận, tỉ mỉ và độc lập.

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Trong vòng 7 ngày tới, thời cơ của người tuổi Dậu sẽ đến. Họ nhận được nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Họ sẽ gặp muôn vàn những điều may mắn, tốt lành. Những người làm công ăn lương có sự nghiệp hưng vượng.

Người làm lãnh đạo sẽ đưa ra quyết sách đúng đắn, giúp tập thể ngày càng đi lên. Trong khi đó, những con giáp làm kinh doanh thì các thương vụ thuận buồm xuôi gió, buôn may bán đắt.

Tuổi Dần

Trời sinh tuổi Dần có tính cách độc lập, kiên định, biết làm chủ cuộc sống nhưng vì vận may chưa đến nên họ vẫn chưa tạo được thành quả gì to lớn. Tuổi Dần thông minh và luôn tham vọng xây dựng cuộc sống sung túc tốt đẹp khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Thời gian qua, sự nghiệp và tài vận của tuổi Dần không mấy suôn sẻ, họ buộc phải đối mặt với những phát sinh ngoài ý muốn khiến túi tài bị hao hụt đáng kể. Tuy nhiên, trong 7 ngày tới, tuổi Dần đừng quá lo lắng vì được thần tài chiếu cố.

Giai đoạn này, tuổi Dần cần phải tỉnh táo nắm bắt mọi cơ hội đến với mình để có thể làm giàu trong thời gian ngắn. Ngoài ra, đối với những người làm kinh doanh thì nên đầu tư mạnh, chuyện phát tài chỉ trong tầm tay, vài năm tới tha hồ tận hưởng cuộc sống an nhàn, thoải mái.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

 

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