7 ngày cuối tháng 8 dương lịch: Vận may vô tận, 3 con giáp phủ đầy phúc khí, chạm tay đến danh vọng, tình - tiền mỹ mãn

Tâm linh - Tử vi 24/08/2022 14:15

Trong 7 ngày cuối tháng 8 dương lịch dự báo, 3 con giáp này gặp được điều tốt lành, vận may lội ngược, cuộc sống có nhiều khởi sắc không ngờ.

Tuổi Mão

7 ngày cuối tháng 8 dương lịch là giai đoạn hoàng kim để tuổi Mão phát huy những ưu điểm và thế mạnh của mình để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Thời gian tới, tuổi Mão sẽ gặp được nhiều may mắn, vận may cũng lội ngược dòng bất ngờ, cơ hội vàng đang ở trước mắt, phải nỗ lực và dũng cảm bước về phía trước, cuối năm sẽ gặt hái được thành công ngoài mong đợi.

Tử vi học có nói, cuộc sống tuổi Mão sẽ được nâng lên tầm cao mới. Những ngày tháng trước khó khăn thế nào không biết nhưng nửa đầu năm nay, tuổi Mão sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, mọi khó khăn đều được giải quyết. Bất kể là những người làm ăn kinh doanh hay làm công ăn lương thì thời điểm sắp tới là cơ hội vàng để nắm bắt thời cơ đổi đời.

7 ngày cuối tháng 8 dương lịch: Vận may vô tận, 3 con giáp phủ đầy phúc khí, chạm tay đến danh vọng, tình - tiền mỹ mãn - Ảnh 1
7 ngày cuối tháng 8 dương lịch là giai đoạn hoàng kim để tuổi Mão phát huy những ưu điểm và thế mạnh của mình để tìm kiếm cơ hội đổi đời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi sẽ gặp thiên thời địa lợi nhân hòa trong 7 ngày cuối tháng 8/2022 giúp họ thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới. Trong thời gian này, tuổi Hợi sẽ gặp được nhiều may mắn, vận may mỉm cười giúp vạn sự hanh thông, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, kéo theo tài vận dồi dào và tâm trạng luôn phơi phới, phấn khởi.

Tử vi học có nói, cuộc sống tuổi Hợi cũng có nhiều biến động, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tinh thần sẽ có những chuyển biến tích cực. Những ngày tháng khó khăn đã qua rồi,sắp tới đây, tuổi Hợi càng làm việc càng tìm được cơ hội tốt, thần tài và quý nhân tề tựu giúp họ giải quyết khó khăn còn tồn đọng, và tạo điều kiện để thăng hoa vào những năm sau.

7 ngày cuối tháng 8 dương lịch: Vận may vô tận, 3 con giáp phủ đầy phúc khí, chạm tay đến danh vọng, tình - tiền mỹ mãn - Ảnh 2
Tuổi Hợi sẽ gặp thiên thời địa lợi nhân hòa trong 7 ngày cuối tháng 8/2022 giúp họ thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

7 ngày cuối tháng 8/2022 sẽ là giai đoạn mà tuổi Ngọ sẽ phải nỗ lực và cố gắng hết mình, có như thế thì vận may mới xuất hiện, mọi khó khăn của thời gian trước sẽ được giải quyết ổn thỏa. Đặc biệt, tuổi Ngọ có sao cát tinh cao chiếu, giúp họ sáng suốt và tìm được hướng đi mới trong cuộc sống, giải tỏa mọi bí bách hiện tại.

Tử vi học có nói, tuổi Ngọ không còn phải phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách nữa, bên cạnh đó công việc, tình cảm lẫn tài vận đều đang dần khởi sắc. Thời gian tới, tuổi Ngọ hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận mọi điều tốt lành, bất kể là làm công ăn lương hay kinh doanh tự phát, chỉ cần nỗ lực và không ngừng kiên trì thì cơ hội tốt sẽ xuất hiện. Có thể tuổi Ngọ sẽ phát tài trong một đêm.

7 ngày cuối tháng 8 dương lịch: Vận may vô tận, 3 con giáp phủ đầy phúc khí, chạm tay đến danh vọng, tình - tiền mỹ mãn - Ảnh 3
7 ngày cuối tháng 8/2022 sẽ là giai đoạn mà tuổi Ngọ sẽ phải nỗ lực và cố gắng hết mình, có như thế thì vận may mới xuất hiện, mọi khó khăn của thời gian trước sẽ được giải quyết ổn thỏa - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trời se duyên lành cho 3 con giáp trong 7 ngày tới, vận may mỉm cười, trúng số độc đắc, phú quý đến tay, tiền đếm không xuể

Trời se duyên lành cho 3 con giáp trong 7 ngày tới, vận may mỉm cười, trúng số độc đắc, phú quý đến tay, tiền đếm không xuể

Tử vi 12 con giáp cho thấy, trong 7 ngày tới, những con giáp này sẽ song hỷ lâm môn, chỉ việc rung đùi hưởng lộc, giàu nhanh đến chóng mặt.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi cuối tháng 8 tử vi ngày mai tử vi hôm nay con giáp may mắn tử vi ngày 24/8

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 1 giờ 6 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 1 giờ 38 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 2 giờ 46 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi