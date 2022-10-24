Khi bắt tay vào thực hiện một điều mới lạ nào đó, những chú Mèo có thể gặp chút thách thức ban đầu, nhưng khi đã làm quen với công việc thì hiệu quả sẽ rất tốt, thậm chí gấp dăm bảy lần người khác.

6 ngày tới (26 - 31/10), được Nhị Hợp quý nhân nâng đỡ, bản thân lại nỗ lực không ngừng, người tuổi Mão sắp bước vào một giai đoạn sôi động, ẩn chứa nhiều cơ hội tuyệt vời cả ở phương diện công danh và tài lộc.

Hơn thế, tuổi Mão hài hòa, nhu mì, xã giao giỏi, nên còn nhận được sự trợ giúp tích cực từ đồng nghiệp, lãnh đạo, công việc vì thế mà ngày càng thăng hoa, thăng tiến.

Vì lẽ đó, đường tài lộc của đương số trong 6 ngày tới (26 - 31/10), được đánh giá là vượng phát, thậm chí xuất hiện cơ hội bùng nổ, tiền chảy về túi ầm ầm vào những ngày cuối tháng.

Bên cạnh đó, nhờ kế hoạch tiêu tiền thông minh và am hiểu tài chính, con giáp này sẽ có hầu bao rủng rỉnh, tiêu pha không phải nghĩ. Nghề tay trái cũng mang lại một khoản tiền kha khá trong giai đoạn này, nên cố gắng duy trì.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi cũng sẽ đón nhận 6 ngày tới (26 - 31/10), đầy niềm vui và may mắn. Nếu bạn nắm bắt cơ hội trời cho này một cách triệt để thì chắc chắn cuộc sống của bạn sẽ phất lên nhanh chóng khiến bạn cũng phải kinh ngạc.

Đặc biệt, những người làm kinh doanh thì đây chính là một năm vô cùng thuận lợi. Những hợp đồng lớn sẽ tự tìm tới với bạn, khiến công việc kinh doanh cứ thế mà thẳng tiến viên mãn.

Với người kinh doanh bình thường, bạn sẽ thu được khối tài sản khổng lồ nhờ những bản hợp đồng béo bở, vận may tài chính cứ liên tục chào đón bạn. Đây là thời điểm tốt để Mùi phất lên, nên hãy nắm bắt cơ hội hiếm có này để phát triển sự nghiệp, cuộc sống thêm phần ấm no hạnh phúc.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất vốn thông minh, hoạt bát, học rộng hiểu nhiều nên dễ dàng thành công ở nhiều lĩnh vực. 6 ngày tới (26 - 31/10), không khó khăn nào có thể ngăn cản bước tiến của họ.

Con giáp này nhận được phúc khí trời ban, mở ra một thời ký mới với những thành công rực rỡ hơn trên con đường sự nghiệp.

Đây là thời điểm lý tưởng để tuổi Tuất nghĩ đến việc hiện thực hóa những kế hoạch đã ấp ủ bấy lâu nay hoặc lấn sân sang một lĩnh vực mới.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.