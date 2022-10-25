6 ngày cuối cùng của tháng 10 (26/10 - 31/10), TOP 3 con giáp "số hưởng" dang tay đón Thần Tài vào nhà, trúng số độc đắc 2 lần liên tiếp, tiền bạc đầy két, đổi đời trong một nốt nhạc

Tâm linh - Tử vi 25/10/2022 23:31

6 ngày cuối cùng của tháng 10, các con giáp may mắn sau hoan hỷ trúng số độc đắc 2 lần liên tiếp nhờ Thần Tài ngồi yên trong nhà, giàu sang trăm bề.

Tuổi Mão

Vận trình tình cảm của bạn được cải thiện rõ rệt vào 6 ngày tới, mâu thuẫn còn tồn tại với mọi người xung quanh sẽ dần được giải quyết. Bạn cũng có cơ hội gặp gỡ, kết giao với những người có sức ảnh hưởng, điều này nhằm tạo tiền đề vững chắc cho sự nghiệp tương lai. 

Bạn cũng là người ăn nói khéo léo nên giải quyết được nhiều chuyện qua xã giao, kiếm được thêm lợi nhuận trong công việc của mình. Bạn có Thái Dương Cát Tinh chiếu rọi nên có thể xuất hiện tin vui. Cuộc sống lúc này có nhiều niềm vui, hạnh phúc. Đồng thời tài lộc ghé đến cho bạn vạn sự may mắn.

Người độc thân có tin vui trong tình yêu, bạn cảm thấy tự tin hơn, dễ dàng mở lòng hơn với người khác giới. Dù gặp chuyện gì, bạn chỉ cần giữ được tinh thần lạc quan thì mọi chuyện đều sẽ qua.

6 ngày cuối cùng của tháng 10 (26/10 - 31/10), TOP 3 con giáp 'số hưởng' dang tay đón Thần Tài vào nhà, trúng số độc đắc 2 lần liên tiếp, tiền bạc đầy két, đổi đời trong một nốt nhạc - Ảnh 1
Vận trình tình cảm của bạn được cải thiện rõ rệt vào 6 ngày tới, mâu thuẫn còn tồn tại với mọi người xung quanh sẽ dần được giải quyết. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trong tử vi 6 ngày tới có điềm báo thăng tiến về công danh sự nghiệp nhờ có sự che chở của cát tinh Thiên Đức. Bản mệnh được trợ lực để đẩy mạnh vận trình công việc. Những khó khăn trở ngại trước đó được dễ dàng hóa giải, không còn điều gì cản trở bạn đi đến thành công.

Sau những nỗ lực mà con giáp này đã trải qua, cơ hội phát triển sẽ tăng dần lên, có những cơ hội để người tuổi này càng thêm quyết tâm với những gì mình đã lựa chọn. Mục tiêu càng ngày càng gần hơn, tham vọng sẽ dẫn bạn đi đúng đường.

Tài lộc nhìn chung vẫn có khoản thu vào đều đặn, không đến mức túng thiếu nhưng nhu cầu sinh hoạt ngày càng nhiều, vật giá leo thang, bản mệnh không thể không có kế hoạch chi tiêu phù hợp để quản lý tài chính một cách khôn ngoan, hạn chế thất thoát không đáng.

Đường tình duyên không có nhiều biến động, người tuổi Hợi không có nhiều cảm xúc mãnh liệt thời gian này. Tuy điều này không gây ảnh hưởng gì xấu nhưng có thể sẽ khiến cho người ấy cảm thấy chán nản vì không cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc của bạn.

6 ngày cuối cùng của tháng 10 (26/10 - 31/10), TOP 3 con giáp 'số hưởng' dang tay đón Thần Tài vào nhà, trúng số độc đắc 2 lần liên tiếp, tiền bạc đầy két, đổi đời trong một nốt nhạc - Ảnh 2
Người tuổi Hợi trong tử vi 6 ngày tới có điềm báo thăng tiến về công danh sự nghiệp nhờ có sự che chở của cát tinh Thiên Đức. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Là con giáp may mắn trong 6 ngày này nên cuộc sống của người tuổi Ngọ đang có những dấu hiệu khởi sắc đáng kể. Bạn dần biết cách đặt mình vào vị trí của người khác, đặc biệt là bạn đã thấu hiểu nửa kia hơn nên đôi bên tránh được những hiểu lầm không đáng có. Hai người đang thay đổi bản thân mỗi ngày để có thể hòa hợp với nhau hơn.

Trên phương diện công việc, khi cuộc sống đã đi vào nề nếp, bản mệnh hãy dành thêm thời gian để tìm hiểu đam mê thực sự của bản thân. Điều này sẽ giúp bạn chữa lành những tổn thương cảm xúc trong thời gian vừa qua, đồng thời giúp bạn luôn tràn đầy hăng hái và nhiệt huyết mỗi ngày. Làm việc với đam mê cũng sẽ giúp bạn dễ dàng gặt hái thành công hơn hẳn đấy.

Thiên Diêu chủ về đào hoa mang lại cho bản mệnh tác phong vui vẻ, cởi mở được nhiều người yêu mến. 6 ngày này bạn càng mở rộng mối quan hệ của mình càng có lợi về lâu về dài, đặc biệt là với người làm kinh tế. Bạn có thể làm quen được với một vài đối tác triển vọng, đôi bên hợp tác ăn ý và có thể kiếm về một khoản kha khá trong tương lai.

Với những người độc thân, chuyện tình cảm hanh thông có thể khiến bạn gặp được người phù hợp mà không cần phải thông qua sự giới thiệu của bất cứ ai. Hãy dành thêm thời gian để trò chuyện và tìm hiểu đối phương rồi đi tới quyết định cũng không muộn.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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