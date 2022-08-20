5 tháng cuối cùng của năm 2022, con giáp nào trong nháy mắt đã tậu đủ nhà lầu xe hơi?

Việc tậu nhà lầu xe hơi là điều dễ dàng đối với các con giáp dưới đây.
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Tuổi Ngọ
Tử vi nói rằng con đường tài lộc của tuổi Ngọ sẽ cực kỳ hanh thông trong những tháng cuối năm 2022. Dù làm ở lĩnh vực gì, con giáp này cũng có thể gặt hái thành quả tốt, phù hợp với công sức đã bỏ ra.
Người làm công ăn lương có thể được tăng lương hoặc nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng với thành tích mà mình tạo ra.
Người làm ăn kinh doanh không còn phụ thuộc vào ý kiến của người khác. Đây là giai đoạn đầu óc của tuổi Ngọ trở nên minh mẫn, sáng suốt hơn và có thể đưa ra những quyết định đúng đắn. Tuổi Ngọ có thể tìm được những mối hợp tác, làm ăn tốt hơn, đem về nhiều tài lộc, kinh tế ngày một vững vàng.
Tuổi Sửu
Tháng cuối cùng của năm là khoảng thời gian khá may mắn với những người tuổi Sửu. Trong công việc, Sửu có tinh thần trách nhiệm, kế hoạch rõ ràng, luôn tập trung cao độ nên làm việc đâu ra đấy, và ngay cả gặp khó khăn thì bạn cũng dễ tìm ra cách khắc phục, nhờ vậy mà ngoài khoản tiền lương thì bạn còn có thể nhận được tiền thưởng. Những người làm ăn kinh doanh cũng có thể kí kết được một vài hợp đồng béo bở, thu nhập tăng vọt nên dễ mua nhà tậu xe.
Người độc thân tuổi Sửu cũng nhận được những tín hiệu tốt trong chuyện tình cảm, bạn có thể nhận được lời tỏ tình bất ngờ nào đó. Sức khỏe của Sửu cũng ổn định trong khoảng thời gian này, không có gì đáng ngại.
Tuổi Dậu
Người tuổi Dậu có tình hình tương đối ổn định, tài chính vững mạnh, không lo thiếu tiền. Bản mệnh chỉ cần phát huy hết điểm mạnh của mình đúng lúc là có thể nhân đôi, nhân ba túi tiền. Người làm công ăn lương luôn chăm chỉ, cần cù nên có thể nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng với công sức bỏ ra.
Người làm ăn kinh doanh phát triển ổn định, không có sự biến động lớn. Chỉ cần tập trung làm việc, giữ chữ tín thì không có gì đáng lo ngại. Nếu có thời gian, tuổi Dậu có thể học hỏi thêm kiến thức, mở mang tầm nhìn.
* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.