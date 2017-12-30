5 nốt ruồi phú quý giúp chủ nhân trở thành tỷ phú, sở hữu nhà đẹp xe sang, cả đời sung sướng

Dưới đây là 5 nốt ruồi phú quý giúp chủ nhân giàu sang, sung sướng, đếm tiền mỏi tay chủ nhân chớ dại xóa bỏ.

Những nốt ruồi dưới đây chính là nốt ruồi phú quý giúp chủ nhân có cả kho tiền bạc, tiêu xài thả ga vẫn không bao giờ hết. Chẳng cần đi xem bói tai, chỉ cần thấy nốt ruồi ở tai bạn đã nắm chắc cuộc sống sung sướng, an nhàn trong tay - Ảnh minh họa: Internet 1.Nốt ruồi ở tai Theo nhân tướng học, nốt ruồi ở tai chính là nốt ruồi giàu sang phú quý, mang lại cho chủ nhân cuộc sống sung túc hơn người. Người may mắn có nét phúc tướng này có khả năng kiếm tiền, tự làm đại gia khi còn khá trẻ. Cuộc đời họ ít khi ốm đau, bệnh tật, luôn vui vẻ yêu đời.

Chưa kể, người có nốt ruồi ở tai nhớ biết cách cư xử nên được mọi người quý mến, thương yêu. Phụ nữ nếu sở hữu nốt ruồi này sẽ được chống cưng chiều hết mực, gia đình hạnh phúc viên mãn. 2. Trên bả vai Người có nốt ruồi ở bả vai rất thông minh, khôn khéo và suy tính kỹ càng trước mỗi quyết định nên ít khi mắc phải sai lầm trong đời, có số mệnh giàu sang, phát đạt khi còn khá trẻ. Ngoài ra, đây còn là mẫu người rất có trách nhiệm trong công việc, dễ dàng thăng tiến và trở thành lãnh đạo trong nay mai.

Nốt ruồi càng gần rốn chủ nhân càng sung sướng, may mắn tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet 3. Bụng Phụ nữ có nốt ruồi mọc ở bụng, đặc biệt quanh rốn không chỉ biểu thị số phú quý mà mà còn là nét tướng vượng phu ích tử. Chủ nhân của nốt ruồi này sẽ giúp sự nghiệp của chồng hưng thịnh, gia đình chồng phát đạt, con cái được nuôi dạy tử tế, nên người. Nếu nốt ruồi càng gần rốn, bạn càng may mắn, sung sướng và thành công gấp bội. 4. Nách Đây được cho là nốt ruồi ‘đại gia’, bởi chủ nhân của nốt ruồi này không chỉ tài giỏi, thông minh mà còn có mệnh hút tài hút lộc, sung sướng giàu sang không ai bì kịp. Cuộc đời của họ không biết khó khăn, gian khổ là gì bởi mỗi khi gặp vận xui đều có quý nhân giúp đỡ hết lòng. Không chỉ kiếm tiền giỏi, quản lý tiền khoa học người có nốt ruồi ở nách còn khéo giao tiếp nên xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp, chân tình đối tác. Có nốt ruồi ở vị trí 'tài khố' nữ chủ nhân sẽ được chồng thương yêu, chiều chuộng cả đời - Ảnh minh họa: Internet 5. Ngực Ngực hay dưới ngực chính là vị trí ‘tài khố’ trong nhân tướng học, người có nốt ruồi này cực kỳ giàu có nhờ sở hữu vô số đất đai, nhà cửa. Nếu có nốt ruồi dưới ngực, bạn nên kinh doanh bất động sản để giừ ú ụ nhanh chóng. Ngoài ra, phụ nữ cóc nốt ruồi dưới ngực sẽ được chồng cưng chiều, thương yêu cả đời Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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