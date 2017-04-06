Phụ nữ sở hữu nốt ruồi ở vị trí này tha hồ ăn sung mặc sướng. Tiền bạc, của cải hưởng 3 đời không hết.

Nốt ruồi trong lòng bàn tay

Có nốt ruồi trong lòng bàn tay chẳng khác gì việc trong tay bạn luôn có tiền, khi hết tiền lại tự chảy vào túi ào ào.

Càng về hậu vận, họ càng sung sướng và hạnh phúc.

Nốt ruồi trên tai

Phụ nữ sở hữu nốt ruồi ở trên tai có được cuộc sống sung túc, đời sống tinh thần mỹ mãn. Không chỉ được chồng yêu, những người từng tiếp xúc với họ cũng hết sức quý mến.

Sự khéo léo, thông minh của họ trong ứng xử giúp ích rất nhiều trong công việc, sự nghiệp của họ. Người đàn ông nào cưới được nàng là may mắn ba đời.

Nốt ruồi ở ngực

Nốt ruồi mọc ở ngực chính là điềm báo cho sự giàu sang, phú quý của phụ nữ. Không chỉ tốt đường tình duyên, nốt ruồi này còn giúp họ sinh được quý tử.

Tuy nhiên, nếu là nốt ruồi son thì sẽ tốt hơn nhiều so với nốt ruồi đen.

Nốt ruồi ở vai

Nhiều người cứ nghĩ người phụ nữ sở hữu nốt ruồi mọc ở vai sẽ luôn nặng gánh gia đình. Tuy nhiên, nốt ruồi này có ý nghĩa rằng người phụ nữ này càng về hậu vận càng giàu sang phú quý.

Không chỉ giàu có, phụ nữ có nốt ruồi ở vai còn nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh của mình.

Nốt ruồi ở trán phải

Là người có ý chí quật cường, không sóng gió, thử thách nào có thể làm khó họ. Từ khi sinh ra họ đã ngậm thìa vàng, làm gì cũng thành công, phát đạt.

Nếu phụ nữ cso nốt ruồi ở trán phải lại có một vầng trán cao, rộng thì họ càng may mắn vượt bậc.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phu-nu-co-not-ruoi-o-vi-tri-nay-van-menh-da-an-bai-suot-doi-giau-sang-phu-quy-co-chet-cung-khong-duoc-xoa-194936.html