5 ngày tới (6/9 - 10/9): Top 3 con giáp đa mưu túc trí, dễ xoay chuyển tình hình, gặp dữ hóa lành, vận đen hóa đỏ, dễ đạt thành công như ý muốn

Tâm linh - Tử vi 06/09/2022 00:01

3 con giáp này được biết đến là người túc trí, đa mưu, thường biết cách giải quyết vấn đề một cách thấu đáo, hợp lý nhất để đạt được kết quả như ý muốn.

Tuổi Mão

Tuổi Mão có tính cách bộc trực, linh hoạt, có khiếu hài hước. Bản mệnh cũng khá cầu toàn trong quá trình làm việc.

Tử vi dự báo rằng, 5 ngày tới (6/9 - 10/9), tuổi Mão sẽ gặp nhiều chuyện vui nối tiếp. Hỷ tín đến tới tấp giúp cuộc sống của con giáp này thêm phát triển, tiền của dồi dào, tài lộc hanh thông.

5 ngày tới (6/9 - 10/9): Top 3 con giáp đa mưu túc trí, dễ xoay chuyển tình hình, gặp dữ hóa lành, vận đen hóa đỏ, dễ đạt thành công như ý muốn - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Ở thời điểm này, nếu tuổi Mão biết cách nắm bắt thời cơ, tận dụng những cơ hội đến trước mắt thì khả năng kiếm tiền ngày một tăng, sớm muộn cũng đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người Tuất thường trầm tính, ít nói, không giỏi giao tiếp với người khác. Họ thực sự là người rất chính trực.

Con giáp tuổi này thường có kinh nghiệm chuyên môn cao và kiên trì trong công việc. Khi đã xác định mục tiêu của bản thân, họ sẽ cố gắng đến cùng chứ không dễ dàng nản lòng khi gặp trở ngại.

5 ngày tới (6/9 - 10/9): Top 3 con giáp đa mưu túc trí, dễ xoay chuyển tình hình, gặp dữ hóa lành, vận đen hóa đỏ, dễ đạt thành công như ý muốn - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Tuất thường thông minh, tài trí hơn người. Có điều, họ khá khiêm tốn nên không thích thể hiện bản thân. Người tuổi này đa mưu, túc trí, có nhiều ý tưởng độc đáo để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả nhất.

Tử vi đưa ra dự báo, 5 ngày tới (6/9 - 10/9), tuổi Tuất hưởng phúc lộc dồi dào, may mắn liên tiếp. Nhờ đó, sự nghiệp của con giáp này phát triển thuận lợi, tài lộc dồi dào, gia đạo an yên.

Tuổi  Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý thường tài năng, nhanh nhẹn hơn người. Không những thế, con giáp này cũng khá tham vọng. Họ thường không hài lòng về những gì mình đang có và không ngừng tìm kiếm những cơ hội mới dành cho bản thân.

Con giáp tuổi Tý đa phần thường xuất thân trong những gia đình không mấy khá giả. Điều này tạo động lực để họ dần vươn lên phía trước.

5 ngày tới (6/9 - 10/9): Top 3 con giáp đa mưu túc trí, dễ xoay chuyển tình hình, gặp dữ hóa lành, vận đen hóa đỏ, dễ đạt thành công như ý muốn - Ảnh 3
 Ảnh minh họa

5 ngày tới (6/9 - 10/9),  con giáp này dần tìm được hướng đi phù hợp cho bản thân. Họ có thể giải quyết những khó khăn một cách linh hoạt và phát huy tối đa tiềm năng của bản thân mình.

Con giáp này ngày một vững vàng trong sự nghiệp. Áp lực mà họ phải chịu đựng trong công việc cũng dần giảm bớt. Họ được theo đuổi đam mê và được làm công việc mà mình yêu thích. Đó là lý do khiến họ ngày một thăng hoa trong sự nghiệp và có được cuộc sống sung túc hằng mơ ước.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo 

Tử vi tuần mới (5/9 - 11/9): 3 con giáp vươn mình trỗi dậy, nhờ nỗ lực không ngừng mà thành công rực rỡ

Tử vi tuần mới (5/9 - 11/9): 3 con giáp vươn mình trỗi dậy, nhờ nỗ lực không ngừng mà thành công rực rỡ

Tuần mới với nhiều năng lượng mới, 3 con giáp dưới đây có thêm sức mạnh để vươn lên, giàu sang phú quý.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp giàu sang 2 con giáp đổi vận 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 1 giờ 10 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 1 giờ 40 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 2 giờ 10 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 2 giờ 40 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 3 giờ 10 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 3 giờ 40 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng