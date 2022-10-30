5 ngày tới (31/10-4/11) có mệnh phú quý, được quý nhân giúp đỡ, cuộc sống lên hương, của cải dâng đầy, số giàu có khó tránh được

Tâm linh - Tử vi 30/10/2022 19:15

Chúc mừng 3 con giáp may mắn nhất 5 ngày tới, cơ duyên gặp quý nhân giúp đỡ, mọi sự đều suôn sẻ, tài lộc thăng hoa, hạnh phúc ngập tràn.

Tuổi Dậu

5 ngày tới (31/10-4/11) có mệnh phú quý, được quý nhân giúp đỡ, cuộc sống lên hương, của cải dâng đầy, số giàu có khó tránh được - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu chăm chỉ, trung thực. Họ cũng là người trung thành và tận tâm, có trách nhiệm với công việc. Con giáp tuổi Dậu là người siêng năng, chăm chỉ. Họ cũng luôn sống chân thành và lạc quan hướng về phía trước.

Trong 5 ngày tới (31/10-4/11), vận số của người tuổi Dậu xoay chuyển theo chiều hướng tốt, các sao may mắn chiếu mệnh, tài lộc vờn quanh.

Người tuổi Dậu có nhiều cơ hội nắm bắt được thời cơ để kinh doanh phát tài, sự nghiệp tấn tới.

Nếu con giáp tuổi Dậu không ngại thử thách, nắm bắt lấy cơ hội thì bạn sẽ có cơ hội sinh lời, giàu có trong tầm tay, biến mong muốn của mình thành hiện thực. 

Tuổi Hợi

5 ngày tới (31/10-4/11) có mệnh phú quý, được quý nhân giúp đỡ, cuộc sống lên hương, của cải dâng đầy, số giàu có khó tránh được - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Người tuổi Hợi rất lạc quan, họ không đặc biệt quan tâm đến chất lượng cuộc sống nhưng cũng có thể họ tìm được vị trí thích hợp cho bản thân trên nhiều phương diện khác nhau nên sẽ không gặp quá nhiều áp lực trong cuộc sống. Bước sang 5 ngày tới (31/10-4/11), dù trong sự nghiệp hay trong cuộc sống, tuổi Hợi cũng đều có quý nhân giúp đỡ giải quyết vấn đề khó khăn.

Nhờ đó, họ có nhiều thời gian nhàn rỗi để suy nghĩ về tương lai, có thêm nhiều ý tưởng sáng tạo cho riêng mình. Thực tế, chỉ cần bạn dám nghĩ dám làm và chứng tỏ bản thân bằng những hành động thiết thực thì sau một thời gian làm việc chăm chỉ, cuối năm tuổi Hợi có thể nhận được hồi báo cực lớn, thu nhập tăng mạnh, nâng cao giá trị của mình.

Trong 5 ngày tới (31/10-4/11), những người tuổi Hợi sẽ có ngôi sao may mắn chiếu mệnh, được quý nhân bám gót, trợ lực, mở ra vận may mới, tài vận đặc biệt hanh thông, nghênh đón phú quý, tích lũy dày thêm.

Tuổi Sửu

5 ngày tới (31/10-4/11) có mệnh phú quý, được quý nhân giúp đỡ, cuộc sống lên hương, của cải dâng đầy, số giàu có khó tránh được - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Sửu đa phần là những người hiền lành, chăm chỉ, kiệm lời và chỉ thích thể hiện bản thân qua công việc. Trong năm nay, do có hạn Thái tuế nên tuổi Sửu đã gặp không ít những thử thách. 

Tuy nhiên, càng về cuối năm Nhâm Dần 2022 xui xẻo cũng dần biến mất, nhất là sang 5 ngày tới (31/10-4/11), vận may phục hồi nên cuộc sống của tuổi Sửu sẽ có nhiều niềm vui. Đặc biệt, do có sự trợ giúp của nhiều quý nhân, đa phần là những người bạn tốt, tuổi Sửu gặp dữ hóa lành, gặp hung hóa cát, cuối cùng đều gặt hái được nhiều thành quả rực rỡ trong công việc.

Với nhiều cơ hội mở rộng kinh doanh cũng như thăng tiến, thu nhập của tuổi Sửu cũng được cho là sẽ tăng ổn định trong năm Nhâm Dần. Nếu muốn gặt hái được nhiều hơn, tuổi Sửu nên biết vận dụng các mạng lưới của mình, khai thác những thông tin hữu ích từ đó. Ngoài ra, họ cũng được khuyên là nên trân trọng tất cả các mối quan hệ của mình, nhất là những người bạn chân thành, luôn bên họ lúc hoạn nạn.

Hãy nỗ lực, chăm chỉ và biết nắm bắt những cơ hội tốt đến với mình, tuổi Sửu sẽ thấy được sự bứt phá rõ ràng của họ so với năm nay.

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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