Thời khắc kim cương của 3 con giáp trong 2 ngày tới (30,31/10) Phật tổ hiển linh, Bồ Tát ban phước báu, hứng trọn lộc tài, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 29/10/2022 19:25

3 tuổi đứng đầu sổ “Thần tài”, vận khí thăng hoa như rồng bay phượng múa, cơ duyên trúng số không chỉ 1 lần, trả hết nợ nần, chính thức thành đại gia trong 2 ngày tới.

Tuổi Ngọ

Thời khắc kim cương của 3 con giáp trong 2 ngày tới (30,31/10) Phật tổ hiển linh, Bồ Tát ban phước báu, hứng trọn lộc tài, giàu có bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Theo mối quan hệ tam hợp thì Dần – Ngọ rất hợp với nhau. Năm 2022 là năm Dần vì vậy Ngọ sẽ nhận được sự giúp sức của quý nhân để phát triển tình hình tài chính của mình.

Người tuổi Ngọ có đầu óc linh hoạt và khả năng học hỏi, cộng thêm quý nhân giúp đỡ nên trong khoản 2 ngày tới (30,31/10) dự báo sẽ gặt hái được nhiều thành tựu, nhận được lương thưởng xứng đáng.

Các cơ hội phát triển liên tiếp đến với người tuổi Ngọ. Nhờ vậy mà những khó khăn do dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng trong năm 2021 cũng sẽ được đẩy lùi giúp cho người tuổi Ngọ gia tăng thu nhập tài chính.

Ngọ có thể bắt đầu nghiên cứu cổ phiếu, bất động sản ngay từ bây giờ. Sự khôn ngoan và thông minh cộng thêm sự hỗ trợ từ quý nhân tam hợp sẽ giúp người tuổi Ngọ có nhiều may mắn hơn đối với tình hình tài chính của mình.

Tuổi Sửu

Thời khắc kim cương của 3 con giáp trong 2 ngày tới (30,31/10) Phật tổ hiển linh, Bồ Tát ban phước báu, hứng trọn lộc tài, giàu có bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Trong suốt cả năm vừa qua, tuổi Sửu vốn là con giáp tưởng chừng gặp được nhiều may mắn nhưng lại phải đối mặt với nhiều trắc trở nhất. Thời gian qua, không chỉ tuổi Sửu mà có nhiều con giáp khác cũng rơi vào giai đoạn khốn đốn, làm việc gì cũng khó khăn, thậm chí có người còn đánh mất nhiều thứ xung quanh, đặc biệt là tài chính bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trong cuộc sống, tuổi Sửu vốn là con giáp chăm chỉ, siêng năng, luôn biết tận dụng mọi cơ hội xung quanh để đổi đời. Bước vào một giai đoạn nhất định, những người tuổi Sửu sẽ công thành danh toại về mọi mặt, 2 ngày tới (30,31/10) chắc chắn sẽ thành công vang dội. Cuộc sống trong thời gian qua khó khăn thế nào không biết, nhưng từ bây giờ trở đi mọi thứ sẽ thăng hoa vẹn toàn.

Chuyên gia phong thủy Mạn Hoa tiết lộ, tuổi Sửu trong khoảng 2 ngày tới (30,31/10)  sẽ có sao cát tinh cao chiếu, càng làm việc càng tìm được nhiều điều mới mẻ, từ đó giúp họ nâng cao ý thức sáng tạo, dễ dàng gặt hái được nhiều thành công trong tương lai. Người tuổi Sửu vốn ấp ủ ý định thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới, muốn mua nhà mua xe, vì thế trong năm sau vận may lội ngược dòng có thể giúp họ hoàn thành được mục tiêu.

Tuổi Dần

Thời khắc kim cương của 3 con giáp trong 2 ngày tới (30,31/10) Phật tổ hiển linh, Bồ Tát ban phước báu, hứng trọn lộc tài, giàu có bất ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Người tuổi Dần chính là một con giáp thường có tính cách hướng ngoại và tạo được nhiều mối quan hệ tốt trong xã hội. Họ sinh ra vốn thông minh, tài giỏi, tuy không quá xuất sắc nhưng biết dùng kinh nghiệm và sự học hỏi của mình để đạt được thành công.

Thời vận của tuổi Dần 2 ngày tới (30,31/10) cuộc đời họ như bước sang một trang mới. Con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn, thỏa sức phát triển bản thân, từ đó mà cơ hội thăng tiến rõ rệt. Vận son của họ kéo dài liên tiếp hai năm. Nếu họ có thể nắm bắt cơ hội để chiến đấu hết mình một lần nữa, trước năm 2023, nhiều khả năng tài sản của gia đình sẽ vượt chỉ tiêu.

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo,chiêm nghiệm. 

Tử vi 3 ngày tới (30/10-1/11) dự đoán số phận 3 tuổi sau, may mắn hơn người, chơi đâu thắng đó, bội thu tài lộc, một bước lên mây

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