5 ngày giữa tháng 12 dương lịch (16, 17, 18, 19 và 20/12), 3 con giáp có quý nhân phù trợ hết mình, vận may áp đảo, phất lên giàu khủng

Tâm linh - Tử vi 15/12/2023 22:05

5 ngày giữa tháng 12 dương lịch (16, 17, 18, 19 và 20/12), 3 con giáp sau có số hưởng lộc, ngày càng vượng phát, hứa hẹn giàu có rực rỡ.

Tuổi Ngọ 

Bản mệnh tuổi Ngọ nhìn chung sẽ có nhiều hoạt động giải trí trong tháng này, đó có thể là một bữa tiệc tối tại nơi làm việc, hoặc nó có thể là một bữa tiệc giữa bạn bè. Tuy nhiên nên hạn chế tối đa những trò giải trí như vậy để tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe như các vấn đề về tiêu hóa.

Tháng này, bạn nên cẩn thận hơn trong lời nói và hành động kẻo làm mất lòng mọi người, không nên vì những bức xúc cá nhân mà kéo theo tâm trạng của bạn bè xung quanh xuống dốc cùng mình.

Tuy nhiên nếu xét về tài lộc của người tuổi Ngọ có khả năng trở nên rất mạnh mẽ hơn trông thấy trong tháng này vì vận thế trở nên thịnh vượng, nên vận dụng cơ hội để nỗ lực hơn từ đó đạt được những kết quả tốt trong công việc. Đồng thời, tránh cạnh tranh với đồng nghiệp vì bản thân bản mệnh không có lợi thế và sẽ không có kết quả tốt trong mọi cuộc tranh cãi, không những vậy còn vô tình rước phải điều thị phi đến với mình.

5 ngày giữa tháng 12 dương lịch (16, 17, 18, 19 và 20/12), 3 con giáp có quý nhân phù trợ hết mình, vận may áp đảo, phất lên giàu khủng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần chính là con giáp mạnh mẽ ý chí và rất thông minh, ham học. Từ nhỏ, họ đã tự lập, luôn nỗ lực vươn lên. Người tuổi này được trời ban may mắn, phúc lộc nên người tuổi Dần luôn có tố chất trở thành lãnh đạo.

5 ngày giữa tháng 12 dương lịch (16, 17, 18, 19 và 20/12), con giáp tuổi Dần chính là con giáp sẽ có tài vận tăng cao. Họ nhận được nhiều tin vui, nhiều cơ hội trong công việc. Người tuổi Dần làm kinh doanh thì các thương vụ thuận lợi. Tiếng lành đồn xa, khách hàng ùn ùn tìm đến với họ.

5 ngày giữa tháng 12 dương lịch (16, 17, 18, 19 và 20/12), 3 con giáp có quý nhân phù trợ hết mình, vận may áp đảo, phất lên giàu khủng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

5 ngày giữa tháng 12 dương lịch (16, 17, 18, 19 và 20/12), tuổi Thìn đau đầu vì công việc. Buôn bán hay gặp tiểu nhân, vắng khách, dễ bị khách làm khó. Người làm công ăn lương thì khó tìm được đồng nghiệp tốt, đi làm nhưng hạch sách nhau từng tí một.

Về mặt tài chính, tiền bạc dễ không cánh mà bay, đầu ngày đã có điềm hao tài tốn của. Làm không ra tiền nhưng có nhiều khoản cần đến tiền, lúc nào cũng xoay không kịp. Bản mệnh cần nhờ đến sự trợ giúp của gia đình, bạn bè trong lúc này.

Vận trình tình cảm không có biến động. Tuy nhiên, bên cạnh những người yêu mến thì bản mệnh cũng có không ít những kẻ ghen ghét, đố kỵ nhưng không cần để tâm. Cuộc đời này quá ngắn, sống sao cho bản thân vui vẻ và sống cho người yêu thương mình là đủ.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý

5 ngày giữa tháng 12 dương lịch (16, 17, 18, 19 và 20/12), 3 con giáp có quý nhân phù trợ hết mình, vận may áp đảo, phất lên giàu khủng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

10 ngày liên tiếp (15/12-25/12), 3 con giáp hóa Rồng hóa Phượng, tài lộc như mưa, giàu sang bám gót, đời sướng như tiên

10 ngày liên tiếp (15/12-25/12), 3 con giáp hóa Rồng hóa Phượng, tài lộc như mưa, giàu sang bám gót, đời sướng như tiên

10 ngày liên tiếp (15/12-25/12), 3 con giáp sau là đại gia ngầm, ngồi mát ăn bát vàng, ai ai cũng phải ghen tỵ.

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