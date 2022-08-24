5 ngày cuối tháng 8 (27 - 31/8): 3 con giáp có Quý nhân nâng đỡ, Thần tài yêu thương, tiền bạc trao tay, vàng vào cửa trước, tiền vào cửa sau, phú quý ngập nhà, cuộc đời thăng hoa mỹ mãn

Với sự tự tin, tinh thần cầu tiến, ý chí kiên định, tuổi này có thể vượt qua thách thức của công việc trong năm 2022 và đạt được thành công lớn, tài lộc ngày một dồi dào.

Bạn có thể nhận được một công việc mới hoặc một dự án đầu tư sinh lời. Con giáp tuổi Sửu là người chu đáo và vững vàng. Những nỗ lực của bạn được đền đáp xứng đáng. Thời vận thay đổi, phúc khí tràn trề, nhờ thế mà đường tài lộc của con giáp này càng ngày càng tăng tiến.

Tử vi dự báo rằng vận trình của người tuổi Sửu trong 5 ngày cuối tháng 8 này được quan hệ tương sinh với Thái Tuế và được nhiều cát tinh chiếu mạng hỗ trợ rất nhiều. Với sự thông minh và hành xử khéo léo, con giáp này có thể giải quyết công việc cũng như khắc phục khó khăn một cách dễ dàng.

Tuổi Tuất

Thời gian trước, Tuất gặp một số rắc rối trong công việc, cuộc sống cũng không được dễ thở cho lắm. Nhưng đến 5 ngày cuối tháng 8 dương này, vận thế của người tuổi Dần dần dần phục hồi. Do có quý nhân phù trợ nên mọi việc trở nên suôn sẻ, thuận lợi.

Họ làm bất cứ việc gì con giáp này đều đạt được thành công rực rỡ. Điều này giúp bản mệnh có thu nhập tăng nhanh chóng, làm một được mười, sớm đổi đời giàu sang.

Tuổi Tỵ

Do có Cát Tinh quy tụ, dù có khá nhiều trở ngại nhưng bạn đều có thể hóa Hung thành Cát. Sao Ngọc Đường chiếu sáng, bạn phát triển khá thuận lợi trên con đường sự nghiệp cũng như học tập, chăm chỉ bỏ công sức ra ắt thành công cực kỳ lớn.

Ảnh minh họa

5 ngày cuối tháng 8 này, tuổi Tỵ lại có nhiều quý nhân phù trợ, có thể kết giao được với nhiều bạn bè mới. Thế nhưng lắm người thì sinh lắm điều, nên bạn cần thận trọng, đề phòng “họa từ miệng mà ra”.

Cuối năm là thời điểm vận thế tốt nhất, và cũng là thời điểm thành công nhất trong sự nghiệp của Tỵ

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