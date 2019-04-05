4 nốt ruồi của phụ nữ vượng đường tình duyên, đi đến đâu cũng được đàn ông tán tỉnh

Tâm linh - Tử vi 05/04/2019 11:07

Dưới đây là những nốt ruồi của phụ nữ đào hoa, đường tình duyên vô cùng hanh thông, rực rỡ. Đi đến đâu đều có đàn ông nguyện chết vì yêu, nguyện cả đời chăm sóc, che chở.

Nốt ruồi ở đuôi mắt hoặc khóe mắt

Ở khóe mắt là cung phu thê vì vậy mà người phụ nữ sở hữu nốt ruồi ở vị trí này khá đào hoa. Đường tình duyên của bạn vô cùng hanh thông, thuận lợi. Từ khi còn trẻ đã được nhiều người theo đuổi, đến khi đã kết hôn vẫn được nhiều người chú ý.

Cuộc sống hôn nhân của bạn được khá nhiều người ngưỡng mộ. Bởi cả hai quen nhau từ thời thanh mai trúc mã, hoặc từ thời học sinh. Cũng vì vậy mà mối quan hệ vô cùng bền vững, có thể chung sống đến già.

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Phụ nữ sở hữu nốt ruồi ở đuôi mắt có số đào hoa - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt sau khi kết hôn, đường tiền bạc của cả hai cũng nhanh chóng nở rộ. Chồng ăn nên làm ra, vợ cũng có nguồn tiền đổ về ổn định. Nhờ vậy mà cuộc sống vô cùng giàu có, hạnh phúc đến già.

Những người phụ nữ sở hữu nốt ruồi ở đuôi hoặc khóe mắt có vận giàu sang. Có thể trở thành nữ vương được nhiều người đàn ông khao khát có được. Bên cạnh đó người nào lấy họ cũng được hưởng lây vận may, của cải dồi dào, chất đầy nhà, tiêu xài không hết.

Khi ở bên người phụ nữ này, đàn ông luôn có cảm giác muốn che chở. Ở họ luôn toát ra khí chất khiến người khác say đắm, không thể quên được. Họ luôn có sức quyến rũ khiến đàn ông không thể chối từ.

Nốt ruồi trên môi

Những người phụ nữ có nốt ruồi trên môi khá quyến rũ và thu hút. Đặc biệt ăn nói rất có duyên nên được lòng mọi người. Khi tiếp xúc với ai, họ nhanh chóng cướp được trái tim và lòng tin của người đó ngay.

4 nốt ruồi của phụ nữ vượng đường tình duyên, đi đến đâu cũng được đàn ông tán tỉnh - Ảnh 2
Phụ nữ có nốt ruồi trên môi đường tình duyên vô cùng tốt - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, họ có nhân duyên vô cùng tốt. Gặp gỡ ai cũng được yêu thương, nuông chiều. Khi kết hôn cũng được chồng cung phụng như bà hoàng, luôn giữ khư khư bên cạnh sợ người khác cướp mất.

Phụ nữ sở hữu nốt ruồi trên môi có tài phán đoán khá tốt. Bạn dự cảm được mối nhân duyên nào không tốt và luôn chọn đúng người để yêu và kết hôn. Điều này giúp bạn có cuộc sống hôn nhân khá viên mãn.

Nốt ruồi ở mép gần miệng

Phụ nữ có nốt ruồi ở mép gần miệng có số đào hoa bẩm sinh. Đi đến đâu họ cũng trở thành trung tâm thu hút chú ý. Đường tình duyên của họ luôn tốt và rực rỡ.

4 nốt ruồi của phụ nữ vượng đường tình duyên, đi đến đâu cũng được đàn ông tán tỉnh - Ảnh 3
Phụ nữ có nốt ruồi ở mép đào hoa bẩm sinh - Ảnh minh họa: Internet

Khi gặp gỡ ai, họ cũng được yêu mến và nể trọng. Khi yêu, họ vô cùng lý trí và ít khi bị lừa dối. Khi kết hôn, họ có cuộc sống vô cùng viên mãn bên chồng tốt, con ngoan.

Nốt ruồi dưới cằm

4 nốt ruồi của phụ nữ vượng đường tình duyên, đi đến đâu cũng được đàn ông tán tỉnh - Ảnh 4
Người sở hữu nốt ruồi ở cằm có hôn nhân viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Người có nốt ruồi dưới cằm có lối sống khá phóng khoáng, cởi mở. Vì hòa đồng nên họ được mọi người để mắt đến. Đặc biệt, họ ăn nói có duyên nên khó có người đàn ông nào chối từ khi ở bên cạnh họ. Nhờ thái độ sống tích cực mà con đường tình duyên của họ cũng không gặp nhiều rắc rối, gian truân.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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