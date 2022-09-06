4 ngày gần đến Tết Trung Thu (15/8 âm lịch), Thần Tài chắc nịch 99%, 3 con giáp tiền vô như nước sông Đà, trúng số độc đắc, gánh lộc về nhà, vô vàn của cải, giàu có ngút ngàn

Tâm linh - Tử vi 06/09/2022 02:35

4 ngày gần đến Tết Trung Thu (15/8 âm lịch) sắp tới, 3 con giáp dưới đây sẽ nhận được nhiều may mắn.

Tuổi Thìn

Trời sinh tuổi Thìn mang mệnh Rồng và là người vừa giàu có, vừa có quyền lực. Trong cuộc sống người tuổi Thìn luôn khiến mọi người phải nể phục và ngưỡng mộ bởi sự quyết đoán, cầu tiến và kiên định trong mọi quyết định.

Tử vi 12 con giáp cho thấy, 4 ngày gần đến Tết Trung Thu (15/8 âm lịch), vận may của những người tuổi Thìn bất ngờ nở rộ. Từ sự nghiệp, tiền tài đến nhân duyên, mọi thứ đều viên mãn tốt đẹp, nếu biết nắm bắt thì cuộc sống sau này không phải lo lắng bất cứ điều gì.

4 ngày gần đến Tết Trung Thu (15/8 âm lịch), Thần Tài chắc nịch 99%, 3 con giáp tiền vô như nước sông Đà, trúng số độc đắc, gánh lộc về nhà, vô vàn của cải, giàu có ngút ngàn - Ảnh 1
Tử vi dự báo, 4 ngày gần đến Tết Trung Thu (15/8 âm lịch), Thần Tài chắc nịch 99%, tuổi Thìn là con giáp tiền vô như nước sông Đà, trúng số độc đắc, gánh lộc về nhà. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Tý

Trời sinh Tý là con giáp bản lĩnh, có gan làm giàu và có khả năng ứng biến linh hoạt. Thế nên, dù trời có sập xuống thì Tý vẫn chống đỡ thành công, cấp trên hay đồng nghiệp ai nấy đều nể trọng. Thuở thiếu thời khá vất vả nhưng sau ngưỡng 30 con giáp giàu có này sẽ đếm tiền sái tay, muốn nghèo cũng không được.

Đặc biệt, 4 ngày gần đến Tết Trung Thu (15/8 âm lịch) nhờ được thần Phật cưng yêu, quý nhân chiều chuộng Tý sẽ một bước đổi đời, tự làm đại gia. Càng về cuối năm càng lắm của nhiều tiền, đời sang trang mới là phúc phần mà Tý xứng đáng nhận được.

4 ngày gần đến Tết Trung Thu (15/8 âm lịch), Thần Tài chắc nịch 99%,<a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/-3-con-giap.topic'> 3 con giáp</a> tiền vô như nước sông Đà, trúng số độc đắc, gánh lộc về nhà, vô vàn của cải, giàu có ngút ngàn - Ảnh 2

Tuổi Thân

Năm 2022 nhìn chung là một năm khá may mắn với người tuổi Thân, đặc biệt là khoảng thời gian cuối năm. Một trong những yếu tố giúp con giáp này đạt được thành công chính là sự giúp sức của quý nhân.

Sự giúp sức của quý nhân khiến tuổi Thân thêm tự tin vào chính mình. Họ vốn là những người rất nhanh nhạy, nay lại vượng vận quý nhân nên vận trình thêm nhiều phần thuận lợi.

Tử vi dự báo, 4 ngày gần đến Tết Trung Thu (15/8 âm lịch), tền bạc của con giáp này cũng rủng rỉnh hơn nhiều. Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh, tuổi Thân cũng sẽ giàu lên một cách nhanh chóng.

4 ngày gần đến Tết Trung Thu (15/8 âm lịch), Thần Tài chắc nịch 99%, 3 con giáp tiền vô như nước sông Đà, trúng số độc đắc, gánh lộc về nhà, vô vàn của cải, giàu có ngút ngàn - Ảnh 3
Tuổi Thân trong 4 ngày gần đến Tết Trung Thu (15/8 âm lịch) may mắn hưởng vô vàn của cải, giàu có ngút ngàn. (Ảnh minh họa: Internet)

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

Trời Phật dúi tiền vào tay, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hốt lộc mỏi tay, đeo vàng mỏi cổ, tiền tài bùng nổ, dư dả an nhàn kể từ Rằm tháng 8 âm lịch

Trời Phật dúi tiền vào tay, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hốt lộc mỏi tay, đeo vàng mỏi cổ, tiền tài bùng nổ, dư dả an nhàn kể từ Rằm tháng 8 âm lịch

Tử vi dự đoán, từ Rằm tháng 8 âm lịch, 3 con giáp này bùng nổ tài lộc, trúng số bất ngờ, an nhàn hưởng phước trời ban.

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