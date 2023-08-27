4 ngày cuối tháng 8, 3 con giáp Trời ban phước lành, bạc vàng đầy túi, làm gì cũng thuận lợi hanh thông

Tâm linh - Tử vi 27/08/2023 06:00

Trong 4 ngày còn lại của tháng 8 dương lịch này, 3 con giáp Sửu, Dần và Hợi được trời ban phước lành, đẩy lùi vận xui. Con đường công danh sự nghiệp và tài lộc có nhiều cơ hội thăng tiến.

Đặc biệt, người tuổi Hổ sẽ đánh bại vận xui, có nhiều cơ hội bất ngờ trong công việc, đặc biệt kinh doanh, đầu tư.

Người tuổi Sửu

‏Người tuổi Sửu vốn nổi tiếng với tính cách trung thực, cần cù chịu khó, có sức chịu đựng cao nên những thử thách khó khăn cũng không phải vấn đề với họ. Sự chăm chỉ, chu đáo và tận tụy giúp họ đạt được nhiều thành tựu dù phải trải qua nhiều thăng trầm, vất vả ngược xuôi.

4 ngày cuối tháng 8, 3 con giáp Trời ban phước lành, bạc vàng đầy túi, làm gì cũng thuận lợi hanh thông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

4 ngày cuối tháng 8 này, người tuổi Sửu sẽ có cơ hội thể hiện bản thân. Sự siêng năng và ổn định giúp bạn đạt đến kết quả khả quan trong công việc, có thể đạt được thỏa thuận, hợp đồng giá trị cao. Những rắc rối gần đây trong cuộc sống cũng được giải quyết, tài vận có thêm khoản thu, nhiều tin vui trong chuyện tình cảm.

Người tuổi Dần

‏Người tuổi Dần có bản tính mạnh mẽ, không ngại đương đầu với những thử thách trong cuộc sống. Sự tự tin, vững vàng luôn là điểm mạnh của họ, đồng thời người tuổi hổ cũng được ngưỡng mộ bởi ý chí phấn đấu, suy nghĩ và hành động tích cực. Họ biết cách biến thách thức trở thành cơ hội tạo nên sự đột phá. Nếu không "làm đến nơi đến chốn", họ cũng sẽ không chịu bỏ cuộc.

4 ngày cuối tháng 8, 3 con giáp Trời ban phước lành, bạc vàng đầy túi, làm gì cũng thuận lợi hanh thông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

‏Trong 4 ngày cuối cùng của tháng, người tuổi Hổ sẽ đánh bại vận xui, có nhiều cơ hội bất ngờ trong công việc, đặc biệt kinh doanh, đầu tư. Sự nghiệp tiến triển khả quan, có nguồn thu dồi dào từ công việc tay trái nhờ tinh thần ham học hỏi vốn có. Tiếp tục kiên trì với mục tiêu của mình, người có bản mệnh này sẽ sớm đạt được thành tựu như ý trong tháng 9 tới.

Người tuổi Hợi

Người tuổi Hợi là người có bản tính nhút nhát và có vẻ lãnh đạm, nhưng họ rất biết thông cảm và là người đáng yêu. Họ thẳng tính và trung thực, và luôn cố gắng để không bao giờ bỏ rơi người khác. Đây là kiểu người hiền hòa, thích đến chốn đông người và những chỗ quen thuộc nên người tuổi Hợi có nhiều bạn bè giúp đỡ.

4 ngày cuối tháng 8, 3 con giáp Trời ban phước lành, bạc vàng đầy túi, làm gì cũng thuận lợi hanh thông - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

4 ngày cuối tháng 8 dương lịch này, người tuổi Hợi sẽ gặt hái được nhiều thành công trong công việc và sự nghiệp. Bạn chủ động động hoàn thành công việc trước thời hạn và ký kết thành công 1 hợp đồng lớn nên được công ty dành một phần thưởng xứng đáng.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Tuần cuối cùng của tháng 8: 3 con giáp số đỏ như son, vận trình tài lộc hanh thông, ăn nên làm ra, ngày càng thịnh vượng

Tuần cuối cùng của tháng 8: 3 con giáp số đỏ như son, vận trình tài lộc hanh thông, ăn nên làm ra, ngày càng thịnh vượng

Tử vi cuối tháng 8 cho thấy, 3 con giáp sau sẽ chuyển mình mạnh mẽ, tài chính ổn định, tình duyên như ý.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp tháng 8 3 con giáp may mắn 3 con giáp cuối tháng 8

TIN MỚI NHẤT

Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Ngoại tình 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Sao quốc tế 1 giờ 47 phút trước
Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Tâm sự Eva 1 giờ 47 phút trước
Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Dinh dưỡng 3 giờ 17 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành