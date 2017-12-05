4 nàng giáp mát tay kiếm tiền, chắc tay giữ tài, chồng cứ ngồi không rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 05/12/2017 06:30

Đây là 4 nàng giáp giỏi giang làm giàu, lại biết giữ tiền, chồng lấy được cả đời rung đùi hưởng lộc.

Tuổi Dậu

Quản lý chi tiêu là thế mạnh của phụ nữ tuổi Dậu, dù là trong sự nghiệp hay cuộc sống. Mỗi khi liên quan đến tiền tài thì họ luôn rất cẩn thận. Không những vậy, họ cũng quản rất tốt tiền của người khác, nên luôn có khả năng trở thành cố vấn tài chính, hay kế thoán giỏi. Nếu không thì họ cũng có thể tự sức kiếm tiền mà không dựa dẫm ở chồng.

Người tuổi Dậu siêng năng, luôn cố gắng vì sự nghiệp làm giàu. Họ luôn có thể tìm được những điều hay ho trong hoàn cảnh vất vả nhất. Do đó, đàn ông lấy được vợ tuổi này thì tiền tài cứ ê hề, không khi nào lo thiếu thốn.

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Đàn ông lấy được vợ tuổi này thì tiền tài cứ ê hề, không khi nào lo thiếu thốn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Phụ nữ tuổi Dần cá tính, có phần lạnh lùng. Họ nhanh nhạy, kiên định khi làm bất cứ chuyện gì. Họ biết chăm gia đình, lại giỏi giang trong sự nghiệp. Ở họ luôn tràn đầy nhiệt huyết làm việc, lúc nào cũng được đồng nghiệp quý mền, cấp trên khen thưởng.

Khi đã có gia đình, họ sẽ rút chân về "hậu trường", chỉ một lòng chăm lo cho gia đình. Vợ tuổi Dần tươm tất mọi điều, luôn có đầu óc nhưng không muốn thể hiện để chồng phải thấy tự ti. Khi chồng gặp chuyện gian nan, họ luôn đứng sau hết lòng giúp sức.

Tuổi Mùi

Phụ nữ tuổi Mùi lương thiện, tốt bụng nên lúc nào cũng gặp vận may trong cuộc sống. Họ có ý tưởng gì thì sẽ làm ngay, từ đó mà thành công và tiền tài cũng đến nhanh hơn. Chính nhờ sự nhanh nhạy, có đầu tư mà con giáp này không khi nào để mất tiền vô ích. Họ luôn biết cách quản lý chi tiêu hiệu quả nhất. Đây là dạng phụ nữ kiếm tiền đã giỏi, giữ tiền lại càng giỏi hơn người.

4 nàng giáp mát tay kiếm tiền, chắc tay giữ tài, chồng cứ ngồi không rung đùi hưởng lộc - Ảnh 2
Phụ nữ tuổi Mùi lương thiện, tốt bụng nên lúc nào cũng gặp vận may trong cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Phụ nữ tuổi Thân luôn rất nhanh nhạy tinh toán. Họ làm gì cũng cân nhắc, tính toán cẩn thận. Họ làm được nhiêu và không phí phạm vào chuyện không đáng. Một khi họ đã có mục tiêu, tập trung hết sức thì kết quả thành công không tưởng, từ đây mà ai cũng phải ganh tị.

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