4 con giáp ‘không cần làm gì’ ngồi không đếm tiền mỏi tay đúng ngày 28/12

Theo tử vi 12 con giáp, Tý không cần làm gì, chỉ cần ngồi không hưởng phúc lộc trời ban. Bạn giải quyết được hết những công việc tồn đọng trước đây, tha hồ tận hưởng lộc lớn nhất trong thời điểm này. Nếu có ý định khởi nghiệp, bạn hãy thực hiện ngay vì có thể sẽ mang lại nhiều thành quả tốt.

Trong công việc, bạn nên tuân thủ theo quy tắc, đừng làm phật ý cấp trên. Dù có giỏi giang cũng nên biết sống khiêm tốn, đừng kiêu ngạo quá mức mà hỏng việc.

Theo tử vi mới nhất, Tỵ là con giáp may mắn được quý nhân nâng đỡ. Nhờ sự cởi mở, nhiệt tình nên bạn đi đến đâu cũng được yêu mến, đón tiếp nhiệt tình đến đó. Thời điểm này, bạn nên tiếp thu ý kiến, lời khuyên của mọi người để đường công danh được cải thiện. Làm việc nhiều nhưng vẫn phải giữ gìn sức khỏe thật tốt, đừng thức khuya, nhịn ăn sáng kẻo ảnh hưởng đến cơ thể.

Tuổi Thân

Thân đón lộc lớn trời ban trong thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

Thân là con giáp giỏi giang, tìm được con đường đi tốt nhất cho mình nên không còn lâm vào tình cảnh khó khăn như trước đây. Chuyện bạn làm đều được cấp trên công nhận, làm một hưởng mười tha hồ tiêu tiền trong thời điểm vàng này. Tuy nhiên bạn có rất nhiều người ganh tỵ, tìm cách hãm hại. Thế nên hãy hết sức thận trọng, làm gì cũng nên cẩn thận lời ăn tiếng nói, chuyện tiền bạc đúng ngày 28/12.

Tuổi Hợi

Hợi tiêu tiền mỏi tay, không cần làm gì - Ảnh minh họa: Internet

Vận tài chính của bạn bắt đầu thay đổi, vượng sắc hơn mong muốn. Bạn làm một được mười, ngồi không cũng đếm tiền mỏi tay đúng ngày 28/12. Trong ngày, bạn gặp được nhiều người tốt nên khó khăn đều được giải quyết êm đẹp, ít khi xảy ra trục trặc hay biến cố gì. Dù làm công ăn lương hay tự kinh doanh buôn bán cũng hốt vàng hốt bạc, tha hồ tiêu xài sắm sửa ngày Tết.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm