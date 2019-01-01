4 con giáp hốt hết tài lộc trong thiên hạ vào nhà, GIÀU SANG TỘT ĐỈNH trong Kỷ Hợi 2019

Nếu những con giáp khác vẫn phải chật vật mưu sinh thì 4 con giáp này lại có năm 2019 may mắn rợp trời, nằm chơi hưởng phúc.

Công thành danh toại, tiền xài thả ga, vận đỏ như son chính là phúc phần mà con giáp này nắm chắc trong tay.

Mùi là con giáp khôn ngoan, giỏi giao tiếp và quản lý nhân sự nên dù bị thử thách quá nhiều vẫn nghiễm nhiên chạm tay vào thành công. Hơn cả, nhờ sống phúc đức, thiện lương nên Kỷ Hợi 2019 Mùi sẽ được hái trái ngọt trời cho.

Đặc biệt, tháng 3/2019 Mão sẽ gặp vận may hiếm có về tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Top 2: Tuổi Mão

Năm Kỷ Hợi 2019 là năm thuộc thế tam hợp với người tuổi Mão nên họ làm ăn thuận lợi, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió. Đặc biệt, tháng 3/2019 Mão sẽ gặp vận may hiếm có về tài lộc. Tiền đẻ ra tiền, làm một hưởng mười, vàng rải khắp sân.

Nếu có ý định mở rộng kinh doanh thì Mão đừng chần chừ. Hãy chớp lấy vận may trời cho, lộc phú quý thần tài ban mà trở thành đại gia bạc tỷ.

Sau cơn mưa trời lại sáng, Hợi sẽ lại phát tài phát lộc, phú quý rợp nhà trong năm 2019 - Ảnh minh họa: Internet

Top 3: Tuổi Hợi

Mậu Tuất 2018 đã khiến Hợi phải hao tài tốn của lắm phen. Thậm chí, đã có lúc con giáp này lâm vào cảnh trắng tay, không còn một đồng trong túi. Chưa kể, con giáp này còn bị tiểu nhân quấy phá lắm phen.

Thế nhưng, sau cơn mưa trời lại sáng, Hợi sẽ lại phát tài phát lộc, phú quý rợp nhà trong năm 2019 ngay.

Càng về hậu vận Tuất sẽ càng vượng vận tài lộc, tiêu xài thả ga cũng không hết tiền - Ảnh minh họa: Internet

Top 4: Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất rất hợp với nghiệp kinh doanh, buôn bán. Bởi lẽ, ở họ có tinh thần cầu tiến, sự nhanh nhạy và biết nắm bắt thời cơ.

Càng về hậu vận Tuất sẽ càng vượng vận tài lộc, tiêu xài thả ga cũng không hết tiền. Tháng 4/2019 Tuất sẽ trúng quả trời cho, sung sướng hết phần thiên hạ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.