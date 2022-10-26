3 tuổi ngập ngụa công việc, áp lực đổ đầu trong hôm nay 26/10

Cục diện Tương Hình đem đến những tác động tiêu cực, đè nén nặng nề lên phương diện sự nghiệp của tuổi Mùi. Những người đã có vị thế, chức vụ cao có thể trở nên bảo thủ, chậm chạp, tư duy trì trệ trong việc thích nghi với xu hướng mới.

Ngày này những người làm ăn muốn thu được lợi nhuận như ý cần có sự cẩn trọng khi hành sự, nếu không bạn sẽ phải trả giá rất đắt cho sự tự tin thái quá của mình.

Cách bạn đối đãi với nhân viên, sự gắt gỏng luôn cho mình là đúng sẽ không nhận được sự nể trọng đến từ cấp dưới, cần nhanh chóng thay đổi tư duy ấy nếu muốn tập thể lớn mạnh, đồng nghiệp đồng lòng.

Với người làm công ăn lương do chịu tác động của Tương Xung mà cũng nhận không ít đánh giá trái chiều, tiêu cực, cố gắng vượt qua giai đoạn này và chứng minh bản thân mình bạn nhé!

Tuổi Tuất

Tương Xung chiếu mạng khiến công việc của tuổi Tuất giảm sút đáng kể, mọi thứ vốn đang diễn ra tốt đẹp nhưng đột nhiên bị dừng giữa chừng do vướng phải không ít trục trặc, phải bình tĩnh mới có thể tìm ra cách giải quyết triệt để.

Dù ở vị trí cao hay thấp thì ngày này con giáp tuổi Tuất đều gặp vô vàn rắc rối, ngáng trở, mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp là điều khó tránh khỏi, không nên nóng nảy, thao thao bất tuyệt.

Thổ vượng khuyên người làm lãnh đạo chớ giữ mãi những suy nghĩ cố hữu của mình. Hãy thay đổi góc nhìn sự vật, sự việc, lắng nghe ý kiến của cấp dưới, bạn sẽ tìm ra hướng đi mới cho công việc và không còn áp đặt cho người khác nữa.

Tuổi Mùi

Theo tử vi, ngày 26/10/2022 hôm nay là ngày xuất hiện Thương Quan giáng họa đem tới những điều không may mắn cho người tuổi Mùi trên con đường sự nghiệp, công danh.

Ngày này những rắc rối trong công việc lần lượt đổ xuống đầu bạn, bạn có thể bị trách móc, bị hiểu lầm và thậm chí phải nghe những lời chì chiết nặng nề và nhận những lỗi sai vốn không hẳn do mình làm ra.

Bạn cần giữ được thái độ bình tĩnh, tinh thần tỉnh táo để có thể xử lí những phát sinh trong công việc. Những người trẻ tuổi còn đang trong giai đoạn khó khăn, là thời điểm nhạy cảm và vô cùng chông chênh, suy nghĩ đổi việc thấp thoáng đâu đây trong bạn nhưng hãy nhớ rằng "có áp lực ắt có kim cương".

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.