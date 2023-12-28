3 ngày tới (29/12-31/12), 3 con giáp phát tài đúng thời điểm, cực kỳ giàu có, ngồi trên núi vàng, cuộc sống bước lên tầm cao mới

Tử vi 3 ngày tới (29/12-31/12) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất biết mốc nối nhiều mối quan hệ.

Công việc: Người tuổi Tuất trong công việc chu đáo, giải quyết công việc tốt, mốc nối nhiều người cùng cộng tác.

Tài lộc: Hạnh phúc khi bản thân đã tạo ra thu nhập tốt và nhiều mối quan hệ chất lượng.

Sức khoẻ: Ăn chay giúp cơ thể thanh lọc, nhẹ nhàng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong thời gian này không gặp nhiều vấn đề trở ngại trong công việc cũng như cuộc sống. Thời gian đầu tháng bản mệnh đã gặp khó nhiều trắc trở. Tuy nhiên, những ngày cuối tháng, bản mệnh sẽ gặp nhiều may mắn hơn, nhất là về chuyện tiền bạc. Khi gặp những cơ hội tham gia sự kiện hoặc được cử đi công tác để ký kết hợp đồng, bản mệnh không nên chối từ.

Về chuyện tình cảm, tuổi Dậu có kẻ đón người đưa. Điều này cũng khiến mọi người ngưỡng mộ. Các cặp đôi tràn ngập hạnh phúc, cuộc sống êm đềm. Một số cặp có thể đón nhận tin vui về chuyện con cái.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

3 ngày tới (29/12-31/12), tuổi Tỵ đứng trước nhiều sự lựa chọn. Trước khi đưa ra quyết định, bản mệnh hãy giữ đầu óc của mình thật tỉnh táo để nhận ra điều gì là tốt nhất cho mình.

Với những người trẻ tuổi, nay là thời điểm thích hợp để bản mệnh ngồi lại và suy nghĩ xem tương lai, mình cần phải làm những gì. Nếu còn điều gì băn khoăn, bản mệnh nên trao đổi với những người giàu kinh nghiệm hơn.

Tiếc là, vận trình tình cảm của tuổi Tỵ lại chưa có nhiều bước tiến đáng mừng. Người độc thân đang tỏ ra quá khắt khe với những đối tượng tiếp cận mình nên bản mệnh chẳng hài lòng với bất cứ ai.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.