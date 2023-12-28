3 ngày tới (29/12-31/12), 3 con giáp phát tài đúng thời điểm, cực kỳ giàu có, ngồi trên núi vàng, cuộc sống bước lên tầm cao mới

Tâm linh - Tử vi 28/12/2023 21:05

3 ngày tới (29/12-31/12), 3 con giáp sau làm gì cũng hồng phát, đổi đời trong gang tấc, an nhàn hưởng lộc trời cho.

Tuổi Tuất 

Tử vi 3 ngày tới (29/12-31/12) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất biết mốc nối nhiều mối quan hệ.   

Công việc: Người tuổi Tuất trong công việc chu đáo, giải quyết công việc tốt, mốc nối nhiều người cùng cộng tác. 

Tình cảm: Tình cảm sâu đậm, mang đến cho bạn nhiều niềm vui mới.    

Tài lộc: Hạnh phúc khi bản thân đã tạo ra thu nhập tốt và nhiều mối quan hệ chất lượng.    

Sức khoẻ: Ăn chay giúp cơ thể thanh lọc, nhẹ nhàng.

3 ngày tới (29/12-31/12), 3 con giáp phát tài đúng thời điểm, cực kỳ giàu có, ngồi trên núi vàng, cuộc sống bước lên tầm cao mới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Người tuổi Dậu trong thời gian này không gặp nhiều vấn đề trở ngại trong công việc cũng như cuộc sống. Thời gian đầu tháng bản mệnh đã gặp khó nhiều trắc trở. Tuy nhiên, những ngày cuối tháng, bản mệnh sẽ gặp nhiều may mắn hơn, nhất là về chuyện tiền bạc. Khi gặp những cơ hội tham gia sự kiện hoặc được cử đi công tác để ký kết hợp đồng, bản mệnh không nên chối từ.

Về chuyện tình cảm, tuổi Dậu có kẻ đón người đưa. Điều này cũng khiến mọi người ngưỡng mộ. Các cặp đôi tràn ngập hạnh phúc, cuộc sống êm đềm. Một số cặp có thể đón nhận tin vui về chuyện con cái.

3 ngày tới (29/12-31/12), 3 con giáp phát tài đúng thời điểm, cực kỳ giàu có, ngồi trên núi vàng, cuộc sống bước lên tầm cao mới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

3 ngày tới (29/12-31/12), tuổi Tỵ đứng trước nhiều sự lựa chọn. Trước khi đưa ra quyết định, bản mệnh hãy giữ đầu óc của mình thật tỉnh táo để nhận ra điều gì là tốt nhất cho mình.

Với những người trẻ tuổi, nay là thời điểm thích hợp để bản mệnh ngồi lại và suy nghĩ xem tương lai, mình cần phải làm những gì. Nếu còn điều gì băn khoăn, bản mệnh nên trao đổi với những người giàu kinh nghiệm hơn.

Tiếc là, vận trình tình cảm của tuổi Tỵ lại chưa có nhiều bước tiến đáng mừng. Người độc thân đang tỏ ra quá khắt khe với những đối tượng tiếp cận mình nên bản mệnh chẳng hài lòng với bất cứ ai.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Ngọ

3 ngày tới (29/12-31/12), 3 con giáp phát tài đúng thời điểm, cực kỳ giàu có, ngồi trên núi vàng, cuộc sống bước lên tầm cao mới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi tuần mới (1/1-7/1/2023): 3 con giáp tiền về dồn dập, giàu lên chóng mặt, hậu vận ắt no đủ

Tử vi tuần mới (1/1-7/1/2023): 3 con giáp tiền về dồn dập, giàu lên chóng mặt, hậu vận ắt no đủ

Tử vi tuần mới (1/1-7/1/2023), 3 con giáp sau có nhiều cơ hội bứt phá, phú quý đủ đầy, đỏ cả tình lẫn tiền.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 4 giờ 44 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 4 giờ 46 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 4 giờ 48 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 4 giờ 51 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 6 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 5 giờ 51 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 6 giờ 51 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 7 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề