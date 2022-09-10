3 ngày tới (11/9-13/9) 3 con giáp lộc tài đổ về như vũ bão, hầu bao đầy ắp, tiền của dư dả, cuộc sống như ý nguyện, làm chuyện gì cũng suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 10/09/2022 22:19

Chúc mừng 3 con giáp trong 3 ngày tới hốt được tài lộc trời ban, làm gì cũng may mắn, sự nghiệp tiền tài phát triển mạnh, của cải chất đống, gia đạo bình an hạnh phúc.

Tuổi Thìn

3 ngày tới (11/9-13/9) 3 con giáp lộc tài đổ về như vũ bão, hầu bao đầy ắp, tiền của dư dả, cuộc sống như ý nguyện, làm chuyện gì cũng suôn sẻ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

3 ngày tới (11/9-13/9) người tuổi Thìn được Tam Hợp trợ vận nên chuyện làm ăn tiến triển vô cùng suôn sẻ. Dù là người mới chập chững bước vào lĩnh vực mới, bạn cũng sẽ được quý nhân chỉ điểm, từ đó đưa ra những quyết định đúng đắn. 

Người làm công ăn lương ghi điểm trong mắt cấp trên nên được giao cho những nhiệm vụ thử thách năng lực. Tất nhiên, việc phải chịu đựng vất vả là không tránh khỏi, song công sức lao động của bản mệnh sẽ được trả giá xứng đáng.

Mối quan hệ vợ chồng của bản mệnh cũng vô cùng tốt đẹp và đầm ấm. Khi trở về nhà sau một ngày làm việc căng thẳng, bạn luôn cảm thấy nhẹ nhõm. Bạn cũng sẵn sàng san sẻ với nửa kia những công việc nhà.

Tuổi Sửu

3 ngày tới (11/9-13/9) 3 con giáp lộc tài đổ về như vũ bão, hầu bao đầy ắp, tiền của dư dả, cuộc sống như ý nguyện, làm chuyện gì cũng suôn sẻ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Công việc từ 3 ngày tới (11/9-13/9) của Sửu may mắn bất ngờ nhờ có Chính Quan thay đổi cục diện. Tin vui trong thời gian tới thường liên quan đến đường học tập của người trong nhà, thi cử, xin việc hoặc khai trương cửa hàng, tất cả đều thuận buồm xuôi gió.

Tuổi này 3 ngày tới (11/9-13/9) có lộc ăn uống, tiền bạc nhờ Thực Thần chiếu cố. Tài lộc dồi dào hơn hẳn vì đây cũng là thời điểm bạn thu được thành quả cho những công sức đã bỏ ra từ trước đó, nhiều người còn được mời đi ăn. Mới nhận lương có thể quan tâm đến bản thân nhiều hơn một chút, đơn giản là mua đồ ăn ngon.

Tuổi Ngọ

3 ngày tới (11/9-13/9) 3 con giáp lộc tài đổ về như vũ bão, hầu bao đầy ắp, tiền của dư dả, cuộc sống như ý nguyện, làm chuyện gì cũng suôn sẻ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Xem tử vi 12 con giáp từ 3 ngày tới (11/9-13/9), được Thiên Tài che chở, tuổi Ngọ được trời cho lộc, bản mệnh không cần phải lo lắng nhiều khi dù việc tay trái hay kinh doanh buôn bán đều sẽ rất thuận lợi, thu nhập tăng tiến khá nhanh. Tuy nhiên bạn vẫn phải chi tiêu có kế hoạch, tiết kiệm một chút chừ đừng vội vung tay quá trán.

3 ngày này đường công danh sự nghiệp của con giáp này cũng hanh thông, thuận lợi hơn nhiều. Bản mệnh nên sắp xếp để làm những kế hoạch quan trọng trong thời điểm này bởi kết quả nhận lại sẽ rất khả quan.

 

 * Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

Chia buồn với 3 con giáp va phải sao chổi trong 3 ngày tới (10-12/9), đen đủi đến hết ngày, xui xẻo chất chồng, bực tức âu lo càng thêm hỏng chuyện

Chia buồn với 3 con giáp va phải sao chổi trong 3 ngày tới (10-12/9), đen đủi đến hết ngày, xui xẻo chất chồng, bực tức âu lo càng thêm hỏng chuyện

Ngày mới đầy rủi ro của 3 con giáp sau, dễ vướng xui xẻo chồng chất, hết chuyện này đến chuyện khác lũ lượt kéo đến khiến cả ngày của bạn toàn chuyện chẳng đâu vào đâu.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tâm linh tử vi 12 con giáp Top 3 con giáp bùng nổ lộc tài

TIN MỚI NHẤT

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước
Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 13 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Tâm sự 2 giờ 43 phút trước
3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Tâm sự 3 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Video 3 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng