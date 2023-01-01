3 ngày đầu tiên năm 2023 (1/1 - 3/1): Thần Phật "trải chiếu hoa" nghênh đón, 3 con giáp "tắm trong biển tiền, bơi trong biển bạc", đón ngày đầu năm nhàn nhã "ngồi mát ăn bát vàng"

Tâm linh - Tử vi 01/01/2023 12:32

Đúng 3 ngày đầu của năm 2023, các con giáp phát tài phát lộc không ai sánh bằng. Cùng xem nhé!

Tuổi Dần 

Con giáp đầu tiên được thần May Mắn gọi tên trong 3 ngày tới (1/1 - 3/1) chính là tuổi Dần. 3 ngày này, họ sẽ xây dựng được những mối quan hệ hài hòa, do đó được mọi người giúp đỡ nhiệt tình trong mọi việc. Những khó khăn sẽ được khắc phục, sự nghiệp tiến triển ổn định.

Trong thi cử, tuổi Dần chỉ cần chăm chỉ là gặt hái được trái ngọt. Còn khi làm ăn kinh doanh, sự may mắn giúp họ có được những đối tác triển vọng, dù có gặp khó khăn cũng được mọi người giúp đỡ vượt qua.

Trong chuyện tình cảm, tuổi Dần 3 ngày này rất vượng. Các cặp đôi sẽ chia sẻ và thấu hiểu với nhau nhiều hơn. Người độc thân cũng trở nên nổi bật trong mắt người khác giới và có cơ hội để tìm thấy nửa kia của mình.

Tuổi Tuất

Nhìn chung, vận trình của người tuổi Tuất có nhiều điểm sáng trong những ngày này từ trong công việc cho tới tiền bạc và mặt tình cảm. 3 ngày tới (1/1 - 3/1) mọi công sức của bản mệnh đã được ghi nhận, nhờ thế mà cuộc sống an vui, rực rỡ. Không những thế, bạn cũng có nhiều thời gian, năng lượng đi giúp đỡ những người xung quanh mình.

Chính Tài ghé thăm cho thấy tình hình tài chính đã ổn định và đang ngày càng tốt lên, giúp bản mệnh có cuộc sống khấm khá hơn. Tuy nhiên, có thể vì làm lụng quá nhiều, vất vả trong thời gian dài vừa qua nên sức khỏe của bản mệnh đang giảm sút.

3 ngày đầu tiên năm 2023 (1/1 - 3/1): Thần Phật 'trải chiếu hoa' nghênh đón, 3 con giáp 'tắm trong biển tiền, bơi trong biển bạc', đón ngày đầu năm nhàn nhã 'ngồi mát ăn bát vàng' - Ảnh 1
Nhìn chung, vận trình của người tuổi Tuất có nhiều điểm sáng trong những ngày này. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Theo tử vi, 3 ngày tới (1/1 - 3/1), người tuổi Tý sẽ nhận được nguồn năng lượng vô cùng tích cực và tốt lành. Họ sẽ nhanh chóng đạt được những mục tiêu mình đề ra. Nếu trước đó tuổi Tý gặp phải nhiều khó khăn thì những ngày này, họ sẽ vượt qua nhanh chóng.

Ngay trong 3 ngày tới (1/1 - 3/1), những chú chuột hãy chuẩn bị tinh thần đón tài lộc và các cơ hội làm ăn, kinh doanh rộng mở phía trước. Với khả năng ứng biến linh hoạt cộng thêm những năng lượng tích cực trợ duyên, người tuổi Tý chắc chắn sẽ nhanh đạt được mục tiêu, thu về lợi nhuận, của cải cho bản thân, công ty cũng như gia đình.

3 ngày đầu tiên năm 2023 (1/1 - 3/1): Thần Phật 'trải chiếu hoa' nghênh đón, 3 con giáp 'tắm trong biển tiền, bơi trong biển bạc', đón ngày đầu năm nhàn nhã 'ngồi mát ăn bát vàng' - Ảnh 2
Theo tử vi, 3 ngày tới (1/1 - 3/1), người tuổi Tý sẽ nhận được nguồn năng lượng vô cùng tích cực và tốt lành. Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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