3 ngày cuối tuần không giàu sang cũng phát tài, 3 con giáp 'vét sach' lộc Trời, hứng lộc khủng, làm ăn tấn tới, số đỏ vận may

Tâm linh - Tử vi 20/01/2023 01:50

Khoảng thời gian cuối tuần sẽ có nhiều biến động tích cực tới 3 con giáp may mắn, làm ăn kinh doanh đều thuận lợi hơn hẳn.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân tính tình vui vẻ, lạc quan như những chú khỉ vậy. Người tuổi này cũng rất tự lập và cầu tiến. Họ sẵn sàng tiếp thu những ý kiến góp ý để tự hoàn thiện bản thân.

 

Vì vậy, dù xuất thân trong hoàn cảnh khá khó khăn, con giáp tuổi Thân vẫn từng bước vươn lên để đạt được những thành công trong sự nghiệp cũng như cuộc sống.

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Khoảng thời gian cuối tuần, con giáp tuổi Thân có tài lộc dồi dào, vạn sự như ý. Họ làm việc chăm chỉ, nỗ lực hết mình nên sẽ đạt được những thành tựu nhất định trong sự nghiệp. Những người làm công ăn lương sẽ được cấp trên cất nhắc, phân công thêm nhiệm vụ, công việc.

Trong khi đó, người làm kinh doanh sẽ nhận thêm cơ hội đầu tư làm ăn kinh doanh. Người tuổi này cũng có thêm cơ hội học tập, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Trong thời gian này, sức khỏe của người tuổi Thân không được tốt.

Họ dễ mắc các bệnh đường hô hấp, bệnh cũ tái phát. Vì vậy, họ cần giữ gìn sức khỏe, tránh làm việc quá căng thẳng.

Tuổi Tỵ

Hầu hết những người tuổi Tỵ đều là những con người hài hước, tinh tế, càng gặp khó khăn lại càng bình tĩnh và xử lý vấn đề sáng suốt, khiến người khác phải nể phục.

3 ngày cuối tuần không giàu sang cũng phát tài, 3 con giáp 'vét sach' lộc Trời, hứng lộc khủng, làm ăn tấn tới, số đỏ vận may - Ảnh 2

Theo các chuyên gia phong thủy, trong năm 2023, tuổi Tỵ có họa về sức khỏe vào đợt đầu năm, nhưng càng về sau, đặc biệt là từ giữa tháng 1 trở đi, mọi chuyện càng tốt đẹp hơn, bao gồm cả chuyện tài chính, sự nghiệp.

Tử vi học có nói, cuối tuần này, vận đỏ của người tuổi Tỵ sẽ tiếp tục phát sáng. Đây là lúc họ làm gì cũng thành công, có kết quả tốt, nếu không giàu nứt đố đổ vách thì cũng sung túc, viên mãn, không cần lo chuyện tiền nong.

Tuổi Thìn

Khoảng thời gian cuối tuần này những người cầm tinh con Rồng có tài chính ổn định và đang trên đà tăng tiến. Đặc biệt, tuổi Dậu trong tháng càng phải đi xa thì càng có được thêm nhiều tài lộc.

Dù bản mệnh làm công ăn lương hay tự làm chủ thì cũng đều có tiền bạc về tay. Tử vi tháng 1 tiết lộ rằng người làm công ăn lương tiền bạc rủng rỉnh hơn hẳn, có thể do bạn được tăng lương tăng thưởng, cũng có thể thu nhập đến thêm từ nghề tay trái. Nói chung là không lúc nào thiếu tiền, chỉ sợ không biết cách tiêu tiền mà thôi.

3 ngày cuối tuần không giàu sang cũng phát tài, 3 con giáp 'vét sach' lộc Trời, hứng lộc khủng, làm ăn tấn tới, số đỏ vận may - Ảnh 3

Người làm kinh doanh nên chú ý sức khỏe, trong tháng bận rộn làm ăn, lợi nhuận thu về tăng gấp bội nhưng công sức bỏ ra cũng không ít, đừng để mình bị ốm vào lúc làm ăn đang vào cầu.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đầu tháng Giêng tới, 3 con giáp vận đỏ như son, tiền tài bùng nổ, giàu nứt vách, bạc vàng tràn rương

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May mắn nối tiếp may mắn, vào đầu tháng Giêng năm nay, 3 con giáp này đón lộc về tay liên tục, làm gì cũng dễ dàng trôi chảy.

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