3 ngày cuối tuần (24-26/6), cây lộc vừng nở hoa, 3 con giáp chuẩn bị xòe tay hứng bạc vàng, nghèo mấy cũng phất lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 23/06/2022 03:15

Từ tổng quan tử vi 12 con giáp, trong 3 ngày cuối tuần sẽ có 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, Quý Nhân phù trợ và gặp nhiều may mắn, phú quý.

Tuổi Sửu

Bước qua 3 ngày cuối tuần, vận trình tuổi Sửu khởi sắc trông thấy. Một mặt cục diện ngũ hành tương sinh, mặt khác lại có cát tinh hỗ trợ mạnh mẽ cho công việc làm ăn, vận quý nhân vượng, khởi sự thuận lợi hơn trước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển và thăng tiến.

Đặc biệt, người tuổi Sửu báo hiệu có sự nở rộ về tài lộc và sự nghiệp thăng tiến. Tiền bạc dư giả, kinh doanh, đầu tư thu lời từ nhiều hạng mục khác nhau chứ không chỉ một nguồn thu cố định. Sự nghiệp của người tuổi Sửu được dự đoán lên như "diều gặp gió", con giáp này liên tiếp tạo được những đột phá lớn trong công việc, do đó sẽ có cơ hội được thăng chức.

3 ngày cuối tuần (24-26/6), cây lộc vừng nở hoa, 3 con giáp chuẩn bị xòe tay hứng bạc vàng, nghèo mấy cũng phất lên thành đại gia - Ảnh 1
Bước qua 3 ngày cuối tuần, vận trình tuổi Sửu khởi sắc trông thấy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

3 ngày cuối tuần, tuổi Tuất gặp nhiều điềm lành, mọi phương diện đều phát triển vượt bậc. Nhờ Tam Hợp cục lại có vận quý nhân và nhiều cát tinh soi chiếu, công việc dù gặp khó nhưng có người giúp, ngoại giao tốt đẹp, có điềm báo thăng tiến mạnh về đường công danh. Tài lộc tuổi Tuất có điềm sáng, đặc biệt họ thu được tài khí mà tiền bạc hanh thông.

Dù là làm công ăn lương hay tự thân làm chủ đều có nhiều dòng tiền mời gọi, thu nhập không chỉ dừng lại ở một nguồn, đầu tư kinh doanh cũng cát lợi. Theo tử vi học, người tuổi Tuất sẽ có cơ hội đổi đời sau một đêm. Vận may khiến tuổi Tuất làm đâu thắng đó, dù là đầu tư dài hạn hay ngắn hạn đều mang lại doanh thu lớn.

3 ngày cuối tuần (24-26/6), cây lộc vừng nở hoa, 3 con giáp chuẩn bị xòe tay hứng bạc vàng, nghèo mấy cũng phất lên thành đại gia - Ảnh 2
3 ngày cuối tuần, tuổi Tuất gặp nhiều điềm lành, mọi phương diện đều phát triển vượt bậc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đúng 3 ngày cuối tuần được đánh giá là thời gian cát lành đối với người tuổi Ngọ. Công việc làm ăn được quý nhân phù trợ nên gặp nhiều may mắn, càng mở mang thêm càng dễ gặt hái thành công rực rỡ. Bên cạnh đó, tuổi Ngọ được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên dễ thành đại sự, tài lộc nở rộ, hứa hẹn bội thu.

Bên cạnh đó, do có thần tài chiếu cố, sao cát tinh chiếu mệnh nên tuổi Ngọ có thể đón lộc đầu năm từ quý nhân phương xa. Ngoài nguồn thu nhập chính từ công việc hiện tại, người tuổi Ngọ có thêm một vài nguồn thu khác như công việc làm thêm, việc đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu,... Những kênh đầu tư này mang tới nguồn tiền thụ động ổn định, chất lượng cuộc sống vì thế được cải thiện, chi tiêu dư giả hơn trước.

3 ngày cuối tuần (24-26/6), cây lộc vừng nở hoa, 3 con giáp chuẩn bị xòe tay hứng bạc vàng, nghèo mấy cũng phất lên thành đại gia - Ảnh 3
Đúng 3 ngày cuối tuần được đánh giá là thời gian cát lành đối với người tuổi Ngọ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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