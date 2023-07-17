3 ngày cuối tháng 7, 3 con giáp này sẽ có những ngôi sao may mắn phù trợ, giúp mở rộng vận trình suôn sẻ, đạt được những bước tiến lớn, hứa hẹn tài lộc tăng cao

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Sửu thường ổn định và bền bỉ. Họ đạt được thành tích xuất sắc trong công việc với thái độ chăm chỉ và thực tế. Con giáp này thường có tính cách thực tế và cẩn trọng trong việc đánh giá và ra quyết định.

Con giáp tuổi Sửu được kỳ vọng sẽ mở ra bước đột phá lớn trong sự nghiệp từ 3 ngày cuối tháng 7. Đây sẽ là cơ hội tốt để họ thể hiện năng lực.

Họ không thích mạo hiểm và thường xem xét kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định quan trọng. Tính cẩn trọng giúp con giáp này tránh những sai lầm không đáng có và tạo ra kế hoạch và chiến lược thích hợp.

Con giáp này có cơ hội thăng chức, tăng lương hoặc có thêm nhiều cơ hội việc làm. Dù gặp khó khăn hay cạnh tranh, những người bạn tuổi Sửu sẽ kiên định với nguyện vọng ban đầu, vượt qua khó khăn và vững vàng tiến về phía trước.

Đồng thời, khoảng thời gian này cũng là lúc con giáp tuổi Sửu nhận nhiều tin vui trong chuyện học hành. Con giáp này chuyên tâm học tập, đạt thành tích xuất sắc.

Tuổi Tuất

Là con giáp may mắn trong 3 ngày cuối tháng 7 nhờ Thiên Đức hỗ trợ, Tuất có khởi sắc rõ rệt từ cuối tháng này sang đầu tháng sau.



Đau tự mình chịu, tủi thân tự mình nuốt lấy, ngã tự mình đứng lên, không ai nâng đỡ nhưng bạn vẫn làm tốt nhiều việc hơn những người khác, người ta nhàn hạ nhưng bạn lại vất vả kiếm tiền để bản thân không thua kém ai.



Là một người trưởng thành, năng lực mới là chiếc áo giáp kiên cường nhất, là tuyệt chiêu giúp bạn tìm cho mình một chỗ đứng trong xã hội này.



Những ngày cuối tháng được cát tinh hậu thuẫn, Tuất hãy tận dụng cơ hội này để lấy được những thứ vốn dĩ thuộc về mình nhưng lại bị kẻ khác cướp mất.



Nếu mọi thứ đi quá xa mà vẫn chưa đủ, đừng đi một mình kẻo hỏng việc, biết dừng đúng lúc là sự lựa chọn thông minh, hãy chọn cho mình một lối đi an toàn trong công việc nhé.

Tuổi Thìn

Ảnh minh họa: Internet

Tam Hợp giúp sức, người tuổi Thìn làm công ăn lương sẽ được giao cho những nhiệm vụ trọng đại trong 3 ngày cuối tháng 7. Hãy cố gắng hết sức để hoàn thành, bởi đó chính là bước đệm giúp bạn thăng tiến.

Với người làm ăn kinh doanh, con giáp này tìm được hướng đi mới để phát huy thế mạnh của mình, nhờ vậy mà đồng tiền chảy vào túi nhanh chóng hơn hẳn. bạn nhìn được điều mà đối thủ không nhìn thấy nên việc trở thành người dẫn đầu xu hướng là đương nhiên.

Thổ khắc Thủy, tiếc rằng mối quan hệ vợ chồng của bản mệnh lại thường xuyên lục đục. Bạn thường đặt cái tôi cá nhân lên quá cao, không muốn lắng nghe lời nửa kia, khiến đối phương cảm thấy mình không được tôn trọng.

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