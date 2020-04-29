3 nàng giáp trông thì bình thường nhưng là nam châm hút đàn ông cực mạnh

Theo tử vi con giáp, phụ nữ tuổi Tỵ sống trách nhiệm. Họ ưu tú, thông minh nhưng không có tâm địa đố kỵ. Họ khiêm tốn, dịu dàng nên được người khác quý mến ngay từ lần đầu gặp gỡ.

Không cần phải “thả thính”, giở chiêu trò gì, 3 con giáp này dù bình thường nhưng ngồi không vẫn có đàn ông đến tìm.

Đây còn là nàng giáp vượng phu ích tử , mang lại vận may, giàu sang cho chồng.

Vì vậy, dù không có nhan sắc xuất chúng, tuổi Tỵ vẫn thu hút nam giới. Dù vậy, nàng giáp này không nhìn vào địa vị hay túi tiền của đàn ông để chọn chồng. Họ quan trọng việc đối phương có chân thành với họ hay không.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là nàng giáp mạnh mẽ, không cúi đầu trước khó khăn, không hạ mình trước điều thấp hèn. Nếu là người đàn ông không xứng đáng, họ sẵn sàng quay lưng đi không chần chừ. Với cách sống kiên cường, sòng phẳng, đây là con giáp quyến rũ trong mắt đàn ông.

Phụ nữ tuổi Dậu có nét duyên ngầm khiến người ta khó quên - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tuổi Dậu có nét duyên ngầm khiến người ta khó quên. Họ còn giỏi chăm sóc, giàu thấu hiểu, quan tâm đến người khác. Một khi yêu ai, tuổi Dậu tuyệt đối thủy chung và hết lòng vì đối phương.

Tuổi Mão

Tuổi Mão là con giáp lương thiện, có phần ngây thơ, vì thế mà trở nên thu hút. Nàng giáp nhìn cuộc đời với ánh mắt vô tư, nhưng kiên trì đi tìm hạnh phúc đích thực. Tuổi Mão không ôm mộng cao xa, chỉ muốn cuộc sống đơn giản nhưng vui vẻ với người đàn ông chân thành với mình.

Chính sự thuần khiết này giúp tuổi Mão luôn hấp dẫn với đàn ông. Họ chẳng cần tỏ ra bí ẩn, chỉ cần sống là chính mình cũng có thể khiến đàn ông say mê.

Tuổi Mão là con giáp lương thiện, có phần ngây thơ, vì thế mà trở nên thu hút - Ảnh minh họa: Internet

Đây là 3 con giáp có sức sát thương trái tim đàn ông nhiều nhất. Chỉ cần sống là chính mình, dù bình thường không nổi bật, họ vẫn có cách giữ được đàn ông.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.