3 nàng giáp được bề trên chọn mặt gửi vàng, rước tài lộc về cho chồng con, gia đình

Tâm linh - Tử vi 30/10/2019 05:12

Theo tử vi con giáp, đây là 3 nàng giáp được bề trên chỉ mặt gửi may mắn, phúc đức dồi dào. Bởi thế, đây là con giáp vượng phu, rước tài lộc về nhà.

Đây là 3 con giáp vượng phu, vì được bề trên nâng đỡ, ưu ái!

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi là con giáp lương thiện, sống tình cảm. Họ luôn quan tâm đến người xung quanh, giàu cảm thông và bao dung. Bất kể gặp ai khó khăn, họ đều ra sức động viên, giúp đỡ. Chính tính cách chân thành này mà họ được nhiều người quý mến.

con giap vuong phu 3
Tuổi Mùi là con giáp vượng phu - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tuổi Mùi luôn ưu tiên gia đình. Khi đã kết hôn, họ nỗ lực vun vén mái ấm của mình. Đây là kiểu phụ nữ truyền thống, hết lòng vì chồng con. Họ là chỗ dựa vững chắc cho chồng con, cũng mang đến may mắn cho gia đình.

Tuổi Dậu

Đàn ông lấy được vợ tuổi Dậu thì có thể yên tâm hậu vận tài phúc dồi dào. Vì đây là kiểu phụ nữ có đầu óc, luôn có khả năng giải quyết vấn đề nhanh chóng.

Phụ nữ tuổi Dậu không thích nói lời ngọt ngào, cũng rất dứt khoát, độc lập trong tình cảm. Ưu điểm vượt trội của họ là chăm chỉ và nỗ lực không ngừng vì mục tiêu đề ra. Cùng với phúc đức trời ban, họ càng trở thành người phụ nữ vượng phu ích tử trong gia đình.

con giap vuong phu 2
Đàn ông lấy được vợ tuổi Dậu thì có thể yên tâm hậu vận tài phúc dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Hơn hết, tuổi Dậu còn có tố chất làm mẹ tuyệt vời. Họ có thể sinh quý tử tài giỏi, mang đến may mắn cho con về sau.

Tuổi Tuất

Phụ nữ tuổi Tuất mạnh mẽ và đầy bản lĩnh. Đây là con giáp giỏi kiếm tiền, không bao giờ lùi bước trước khó khăn. Một khi nhìn thấy cơ hội, họ sẽ nỗ lực giành lấy và tận dụng triệt để. Dù nhìn bề ngoài con giáp này có phần dữ dội nhưng bên trong lại nhạy cảm và tinh tế. Họ khéo léo trong cư xử, giàu bao dung và nhân hậu với gia đình.

con giap vuong phu 1
Đây là 3 con giáp vượng phu vì nhận được ưu ái của bề trên. Đàn ông lấy được họ thì hãy trân trọng nhé! - Ảnh minh họa: Internet

Nhờ độc lập và chủ động mà họ dễ dàng có cuộc sống sung túc về sau. Đàn ông lấy được con giáp này thì phần đời về sau ấm êm dư dả.

Đây là 3 con giáp vượng phu vì nhận được ưu ái của bề trên. Đàn ông lấy được họ thì hãy trân trọng nhé!

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Từ mồng 1 tháng 10 âm trở đi có 4 con giáp gặp thời đổi vận, tài lộc thăng hoa

Từ mồng 1 tháng 10 âm trở đi có 4 con giáp gặp thời đổi vận, tài lộc thăng hoa

Theo các chuyên gia phong thủy, 4 con giáp dưới đây sẽ gặp rất nhiều may mắn từ đầu tháng 10 âm này.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp lương thiện con giáp giỏi kiếm tiền tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 1 giờ 18 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 2 giờ 18 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 3 giờ 18 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 4 giờ 18 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 48 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 42 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 6 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo