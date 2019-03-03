3 nàng giáp cực mạnh mẽ, thông minh, có thừa khả năng tự làm đại gia

Nếu phụ nữ khác chỉ chú tâm trau chuốt ngoại hình hòng mong được đại gia nào đấy để mắt đến, đổi đời nhờ chồng thì 3 nàng giáp này không như thế.

Hơn cả, nàng giáp này còn có gan làm giàu, có ước mơ, hoài bão nên ngay từ thuở độc thân họ đã có bạc tỷ trong tay, sự nghiệp hiển vinh. Chẳng cần đàn ông, chẳng cần đổi đời nhờ chồng, Mùi chỉ cần dựa vào chính mình đã có thể tự làm đại gia khét tiếng, chẳng bao giờ thiếu tiền.

Trời sinh phụ nữ tuổi Mùi thường có ngoại hình thu hút, cá tính và rất đặc biệt. Mùi dịu dàng, khôn khéo nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, cá tính. Chính sự trong cương có nhu, trong nhu có cương ở tính cách của Mùi khiến con giáp này gầy dựng được rất nhiều mối quan hệ thân tình.

Càng chăm chỉ lao động, miệt mài làm ăn Mão càng hái lộc vào nhà, phải mua thêm két sắt để chất tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Phụ nữ tuổi Mão sống tình cảm, chân thành và rất dễ tin người. Chính vì dễ tin người nên không ít lần Mão bị những người mình tin tưởng lừa gạt, lợi dụng mà chẳng hề hay biết. Chờ đến khi sự thật phơi bày Mão mới “sáng mắt”, mới biết cách đề phòng kẻ xấu, không để lí tính xen vào công việc.

Sau những thất bại, thăng trầm, sự nghiệp của Mão sẽ dần ổn định khi họ bước vào tuổi 30. Lúc này, Mão nếu không là sếp thì cũng làm chủ cơ ngơi của chính mình, quản lý hàng trăm nhân viên. Càng chăm chỉ lao động, miệt mài làm ăn Mão càng hái lộc vào nhà, phải mua thêm két sắt để chất tiền.

Phụ nữ hạnh phúc nhất là khi không thuộc về ai, khi được tiêu tiền mình làm ra một cách thoải mái - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Nếu ở Mùi và Mão đều có sự mạnh mẽ nhất định thì Dậu lại yếu mềm vô cùng. Họ có thể dốc cạn lòng vì công việc nhưng khi phải lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp Dậu luôn chọn người đàn ông của đời mình. Dẫu đã hi sinh, đã nhún nhường nhưng đối phương vẫn bội bạc, họ rời đi để lại cả bầu trời đớn đau cho nàng giáp này.

Thương tổn trong tâm hồn, cảm giác bị phản bội và khát khao “trả thù” đối phương là bàn đạp giúp Dậu tập trung phát triển sự nghiệp. Từ đây, Dậu chẳng còn xem trọng sự hiện diện của đàn ông bên đời mình, càng quyết không dựa dẫm vào ai. Suy cho cùng, phụ nữ hạnh phúc nhất là khi không thuộc về ai, khi được tiêu tiền mình làm ra một cách thoải mái.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.