3 nàng giáp có sức hút đặc biệt, đàn ông chỉ cần gặp một lần sẽ đắm say cả đời

Tâm linh - Tử vi 20/04/2018 15:39

Phụ nữ thuộc con giáp này rất thông minh, sâu sắc và biết cách khiến người khác phải nhớ đến mình chỉ với một lần gặp gỡ.

Không chỉ hấp dẫn đàn ông bởi vẻ ngoài, ngay cả trí tuệ, sự thông minh của những nàng giáp sau cũng khiến người  khác phải trầm trồ ganh tị.

3 nàng giáp có sức hút đặc biệt, đàn ông chỉ cần gặp một lần sẽ đắm say cả đời - Ảnh 1
Chỉ cần gặp Tý một lần, đàn ông dù cứng rắn đến mấy cũng phải xiêu lòng trước nàng - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Tý

Phụ nữ tuổi Tý mạnh mẽ, tự lập và luôn khát khao làm chủ đời mình. Họ không bao gờ để người khác sai khiến hay chèo lái đời họ sang hướng khác, với Tý hạnh phúc nhất là khi mình tự kiếm ra tiền và có sự nghiệp vững vàng.

Chính sự bản lĩnh, cá tính ấy của nàng khiến rất nhiều đàn ông bị ấn tượng mạnh. Chưa kể, Tý rất điềm đạm, thành công nhưng không bao giờ “lên mặt” với người khác mà luôn kính trên nhường dưới, cư xử đúng mực. Chỉ cần gặp Tý một lần, đàn ông dù cứng rắn đến mấy cũng phải xiêu lòng trước nàng.

3 nàng giáp có sức hút đặc biệt, đàn ông chỉ cần gặp một lần sẽ đắm say cả đời - Ảnh 2
Giỏi việc nước là thế, về nhà Dần cũng đảm việc nhà nên chồng lại càng cưng chiều hết mực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Không phải tự nhiên mà người xưa thường quan niệm phụ nữ tuổi Dần rất khó lấy chồng. Nàng “khó lấy chồng” không phải vì kén chọn, át vía chồng như người  ta tưởng mà bởi nàng quá mạnh mẽ, đặc biệt. Nàng Dần luôn mong muốn mình tự chủ tài chính và không bao giờ dựa dẫm đàn ông, dù người đó có là người yêu hay chồng của họ.

Ngoài ra, sự nghiêm túc, bình thản và có chút lạnh lùng của Dần càng thu hút phái mạnh chinh phục cho bằng được nàng. Đơn giản là bởi với đàn ông, cái gì càng khó có được càng xứng đáng để họ chiếm hữu. Giỏi việc nước là thế, về nhà Dần cũng đảm việc nhà nên chồng lại càng cưng chiều hết mực.

3 nàng giáp có sức hút đặc biệt, đàn ông chỉ cần gặp một lần sẽ đắm say cả đời - Ảnh 3
Sau khi kết hôn, Ngọ sẽ là người vợ hiền dâu thảo, giỏi việc công sở lại khéo chăm con - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Ngọ

Vận số của người tuổi Ngọ ngay từ khi sinh ra đã may mắn hơn người, cuộc đời luôn thành công, phát đạt. Cộng thêm sự thông minh, lanh lợi và lối sống trách nhiệm khiến Ngọ chẳng cần diện quần áo khoe thân, cũng chẳng cần “thả thính” đàn ông cũng xếp hàng dài theo đuổi.

Sau khi kết hôn, Ngọ sẽ là người vợ hiền dâu thảo, giỏi việc công sở lại khéo chăm con. Nàng chính là cánh tay phải hỗ trợ chồng rất nhiều trong công việc, từ đó kinh tế gia đình khấm khá bội phần, vợ chồng nhờ thế mà sung sướng an nhàn cả đời.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Top con giáp phải đề cao cảnh giác kẻo hao tài tốn của, rước họa vào người trong tháng 5/2018

Top con giáp phải đề cao cảnh giác kẻo hao tài tốn của, rước họa vào người trong tháng 5/2018

Bị vận xui đeo bám, những con giáp sau phải cẩn trọng hết mức trong tháng 5/2018 kẻo hao tài tốn của, tiền mất tật mang.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp đào hoa con giáp đào hoa năm 2018 con giáp đào hoa đến già

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 36 phút trước
3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 3 giờ 41 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền