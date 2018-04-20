3 nàng giáp có sức hút đặc biệt, đàn ông chỉ cần gặp một lần sẽ đắm say cả đời

Không chỉ hấp dẫn đàn ông bởi vẻ ngoài, ngay cả trí tuệ, sự thông minh của những nàng giáp sau cũng khiến người khác phải trầm trồ ganh tị.

Chính sự bản lĩnh, cá tính ấy của nàng khiến rất nhiều đàn ông bị ấn tượng mạnh. Chưa kể, Tý rất điềm đạm, thành công nhưng không bao giờ “lên mặt” với người khác mà luôn kính trên nhường dưới, cư xử đúng mực. Chỉ cần gặp Tý một lần, đàn ông dù cứng rắn đến mấy cũng phải xiêu lòng trước nàng.

Phụ nữ tuổi Tý mạnh mẽ, tự lập và luôn khát khao làm chủ đời mình. Họ không bao gờ để người khác sai khiến hay chèo lái đời họ sang hướng khác, với Tý hạnh phúc nhất là khi mình tự kiếm ra tiền và có sự nghiệp vững vàng.

Giỏi việc nước là thế, về nhà Dần cũng đảm việc nhà nên chồng lại càng cưng chiều hết mực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Không phải tự nhiên mà người xưa thường quan niệm phụ nữ tuổi Dần rất khó lấy chồng. Nàng “khó lấy chồng” không phải vì kén chọn, át vía chồng như người ta tưởng mà bởi nàng quá mạnh mẽ, đặc biệt. Nàng Dần luôn mong muốn mình tự chủ tài chính và không bao giờ dựa dẫm đàn ông, dù người đó có là người yêu hay chồng của họ.

Ngoài ra, sự nghiêm túc, bình thản và có chút lạnh lùng của Dần càng thu hút phái mạnh chinh phục cho bằng được nàng. Đơn giản là bởi với đàn ông, cái gì càng khó có được càng xứng đáng để họ chiếm hữu. Giỏi việc nước là thế, về nhà Dần cũng đảm việc nhà nên chồng lại càng cưng chiều hết mực.

Sau khi kết hôn, Ngọ sẽ là người vợ hiền dâu thảo, giỏi việc công sở lại khéo chăm con - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Ngọ

Vận số của người tuổi Ngọ ngay từ khi sinh ra đã may mắn hơn người, cuộc đời luôn thành công, phát đạt. Cộng thêm sự thông minh, lanh lợi và lối sống trách nhiệm khiến Ngọ chẳng cần diện quần áo khoe thân, cũng chẳng cần “thả thính” đàn ông cũng xếp hàng dài theo đuổi.

Sau khi kết hôn, Ngọ sẽ là người vợ hiền dâu thảo, giỏi việc công sở lại khéo chăm con. Nàng chính là cánh tay phải hỗ trợ chồng rất nhiều trong công việc, từ đó kinh tế gia đình khấm khá bội phần, vợ chồng nhờ thế mà sung sướng an nhàn cả đời.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.