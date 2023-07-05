3 con giáp vận đỏ hơn son trong hai ngày 6-7/7/2023 có cơ hội chuyển mình thành công, thu về tài lộc nhiều vô kể, phất lên như diều gặp gió, bay cao hơn trên con đường sự nghiệp

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Mão được biết đến với sự kiên trì và quyết tâm. Họ dũng cảm đối mặt với khó khăn, thử thách và không bao giờ dễ dàng bỏ cuộc.

Người tuổi Mão có sự nhanh nhạy và khả năng thích ứng nhanh chóng với các tình huống mới. Họ là những người sáng tạo và linh hoạt trong việc tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề.

Con giáp này luôn sự kiên trì trong công việc, có khả năng phân tích và giải quyết vấn đề, đồng thời luôn tập trung cao độ vào mục tiêu.

Khi gặp khó khăn, con giáp tuổi Mão vẫn giữ được sự điềm tĩnh, không than vãn cũng không xuống tinh thần. Khả năng làm việc và sự kiên trì của người tuổi Mão giúp họ được lãnh đạo tin tưởng. Hai ngày 6-7/7, con giáp tuổi này ngày càng nổi bật ở nơi làm việc.

Họ được cấp trên tin tưởng, trao cho những nhiệm vụ mới. Trong công việc kinh doanh, con giáp này gặp được nhiều khách hàng tiềm năng, chốt được nhiều đơn hàng. Nhận được nhiều cơ hội và tài lộc, con giáp này kiếm tiền về đầy túi.

Tuổi Tý

Là con giáp may mắn hai ngày 6-7/7 nên người tuổi Tý có cơ hội được quý nhân tương trợ. Bạn sẽ gặt hái được không ít thành tựu, nhờ vậy mà bạn dễ dàng ghi điểm trong mắt cấp trên.

Ngoài ra, nhờ đầu óc nhanh nhạy, bạn còn dễ dàng khơi thông thế bế tắc, nảy ra sáng kiến để giải quyết những vấn đề hóc búa từ trước đến nay.

Thời điểm này rất phù hợp để hợp tác làm ăn, kinh doanh, ký kết hợp đồng mới. Hãy cứ mạnh dạn mưu sự lớn, tỷ lệ thành công sẽ rất cao. Hơn nữa, hầu hết đối tác hoặc khách hàng của bạn đều là người có thực lực kinh tế nên đôi bên hỗ trợ nhau khá nhiều.

Thời điểm này cũng thích hợp để các cặp vợ chồng tính kế hoạch thụ thai, gia đình thêm con thêm của. Hơn nữa, không khí đầm ấm yên vui cũng sẽ tạo động lực cho bản mệnh cố gắng nhiều hơn.

Tuổi Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân nhờ có cát tinh Thiên Đức hậu thuẫn nên công việc đang trên đà tiến triển thuận lợi, bạn có thể gặt hái được không ít thành quả tốt đẹp.

Khả năng phán đoán tình huống nhanh nhạy, thái độ làm việc chuyên nghiệp và quyết đoán là những gì bạn thể hiện xuất sắc ở thời điểm này.

Đừng ngại nêu lên các quan điểm của mình, bạn có thể còn giúp tập thể tìm ra hướng đi mới, thu về lợi nhuận hơn hẳn khoảng thời gian trước đó đấy.

Những người theo nghiệp buôn bán kinh doanh sẽ có thêm đơn hàng, khách hàng mới cũ nườm nượp, tuy sẽ khá là vất vả nhưng bù lại lợi nhuận thu về rất xứng đáng. Nếu khả năng cho phép, bạn có thể dần tính tới chuyện mở rộng thị trường, mở rộng quy mô làm ăn của mình.

Tuy nhiên, dù mong muốn làm giàu đến mấy, bạn cũng không nên quá vội vàng mà bất chấp tất cả. Đôi khi nên chậm lại để tận hưởng thành quả của mình sẽ giúp bạn trân trọng công sức của bản thân hơn.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.