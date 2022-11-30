3 con giáp tạm biệt vận xui vào 12h trưa Thứ 6 ngày 2/12: Ôm trọn bạc vàng, may mắn bủa vây, trúng độc đắc tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 30/11/2022 11:40

Đây là con giáp có nhiều tài lộc từ khung giờ này, ngân khố của họ nhảy số liên tục, cuộc sống tràn đầy hy vọng, chuẩn bị đón Tết sung túc.

Tuổi Tỵ

Từ khung giờ này, gia đạo tuổi Tỵ liên tục có chuyện vui, gặp nhiều may mắn, giàu sang chỉ qua một đêm. Người tuổi Tỵ mở ra thời kỳ tài lộc thăng hoa, có bước đột phá mới về mọi mặt và họ đều vượt xa những người khác.

3 con giáp tạm biệt vận xui vào 12h trưa Thứ 6 ngày 2/12: Ôm trọn bạc vàng, may mắn bủa vây, trúng độc đắc tiền tỷ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này không ngừng chứng tỏ năng lực của bản thân và làm cho cuộc sống của mình ngày càng tỏa sáng, được nhiều người biết đến. Đây là thời điểm mùa đông đến, sự phát triển của con giáp tuổi Tỵ sẽ tăng tốc theo. Họ sẽ không còn phải chịu các áp lực căng thẳng, cuộc sống ngày càng viên mãn lạ thường. Thời hoàng kim của người tuổi Tỵ sẽ không còn quá xa, sự thăng tiến cũng cận kề.

Tuổi Tuất 

Từ khung giờ này, người tuổi Tuất rất được mến mộ và thường trở thành đối tượng gây chú ý giữa đám đông. Đi đến đâu bạn cũng mang đến cảm giác bí ẩn cho mọi người xung quanh, bạn là một người rất thú vị, tính cách của bạn có sự điềm tĩnh, khiêm tốn nhưng pha trộn chút lãng mạn, vì thế mà ai cũng muốn tìm hiểu sâu thêm về bạn.

Thời điểm này, bạn có thể kết giao thêm được với nhiều người bạn mới, thậm chí gặp được người mình có thiện cảm ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Trong việc làm ăn buôn bán, có thể bạn sẽ phải vất vả, bôn ba, di chuyển nhiều chứ khó có thể ngồi yên một chỗ. Nhưng bù lại là nhờ sự xông xáo ấy, bạn có thể sẽ có được một nguồn thu rất đáng kể đấy. 

3 con giáp tạm biệt vận xui vào 12h trưa Thứ 6 ngày 2/12: Ôm trọn bạc vàng, may mắn bủa vây, trúng độc đắc tiền tỷ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những ai làm công ăn lương cũng có cơ hội nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra trong suốt một năm dài. Đây vừa là món quà vừa là động lực để bạn có thể tiếp tục cố gắng trong suốt khoảng thời gian tiếp theo.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý không chỉ thông minh mà còn khá tích cực và rộng lượng. Khi giao tiếp, đối xử, người khác sẽ không bao giờ nhìn ra khía cạnh keo kiệt và bủn xỉn của họ. Con giáp này là những người đáng tin cậy và có trái tim ấm áp, tài năng tỏa sảng. Họ liên tục thể hiện những ưu điểm đáng ngưỡng mộ của mình, được mọi người đón nhận và đánh giá cao.

3 con giáp tạm biệt vận xui vào 12h trưa Thứ 6 ngày 2/12: Ôm trọn bạc vàng, may mắn bủa vây, trúng độc đắc tiền tỷ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Từ khung giờ này, con giáp tuổi Tý thăng tiến không ngừng, quý nhân lần lượt xuất hiện và giành cho họ trợ giúp quý báu. Điều này cũng khiến áp lực đối với họ giảm đi rất nhiều, sự nghiệp ngày càng tốt hơn, mức thu nhập của người tuổi Tý được cải thiện. Trong tương lai, họ sẽ không còn gặp khó khăn, áp lực nữa.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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Tử vi dự đoán trong thời gian này 3 con giáp mau sắm tủ tiền đem về chứa vàng chứa bạc, trong nhà tài khí bay cao, hạnh phúc viên mãn.

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